Hoe het Groningse Bozu miljoenen blikjes hard seltzer en iced tea per jaar verkoopt

Hoe bouw je een succesvol drankenmerk zonder het marketingbudget van een grote multinational? Gianluca De Leo had met Bozu het eerste hard seltzer-merk van Nederland, maar de landelijke doorbraak kwam uit een andere hoek. „Zorg dat je eruit springt in het schap.”

De jonge ondernemer Max Dekker heeft een droom: Nederland veroveren met zijn eigen energiedrank BoostMode. In de podcast Droomstart gaat hij daarom in gesprek met Gianluca De Leo. Met zijn drankenmerk Bozu verkoopt hij jaarlijks miljoenen blikjes hard seltzer (licht-alcoholische frisdrank) en hard iced tea. Hij bouwde zijn merk op zonder een grote producent zoals Heineken of Vrumona achter zich.

„Wij hebben allereerst gezorgd dat we de productiekant heel goed hadden”, vertelt Gianluca over het begin. „Daarna keken we naar distributie en sales en pas veel later een keer naar marketing.” Hij noemt het zelf ‘een hele onlogische route’, maar wel een die Bozu hielp om klaar te zijn voor snelle groei.

Volgens Gianluca werkte die aanpak vooral omdat alle randvoorwaarden al aanwezig waren toen de vraag aantrok. „We hadden de juiste leveranciers, de juiste warehouses, de productie gereed en waren aan de achterkant ook bezig met zorgen dat er genoeg geld was voor opschalen en cashflow.”

Van hard seltzer naar iced tea: het kantelpunt van Bozu

Vanuit Groningen begon Bozu in 2020 als het eerste hard seltzer-merk in de Nederlandse retail en lag het direct bij tweehonderd Jumbo-winkels in het schap. Toch werd al snel duidelijk dat het product niet het verwachte vliegwieleffect kreeg. „Aan het einde van ons eerste jaar had je meer dan zestig aanbieders met precies hetzelfde drankje, terwijl de consument nog steeds niet wist wat hard seltzer precies was.”

Multinationals als Coca-Cola beschikten bovendien over veel grotere marketingbudgetten. „We hadden door: hard seltzer gaat nog wel heel groot worden, maar wij zijn niet de partij die daarvoor gaat zorgen.”

Zorg dat je het allerlekkerste product hebt Gianluca DeLeo van Bozu

De doorbraak kwam met een noviteit binnen hetzelfde segment: hard iced tea. „Dat product verkocht zichzelf. Als je dat aan iemand liet proeven, dan was diegene direct enthousiast. Seltzer had heel veel slimme, goede marketing nodig en dat hebben wij in het begin gewoon niet kunnen doen.”

Volgens Gianluca is de inhoud van de blikjes van Max het belangrijkst. „Zorg ervoor dat je het allerlekkerste product hebt dat je ooit hebt geproefd.” Volgens De Leo is dat de basis voor herhaalaankopen en mond-tot-mondreclame, zeker in een vol schap. Daarom twijfelt Gianluca aan het ingetogen, witte blikje van Max. „Heel clean is gevaarlijk in de retail, want dan valt hij weg. Je moet zorgen dat je top of mind bent en dat je er in het schap uitspringt.”

Mentor voor de volgende stap

Een ander advies aan Max is om hulp te zoeken. „Wij wisten eigenlijk van toeten noch blazen in deze hele business.” Daarom gingen Gianluca en zijn compagnon actief op zoek naar een mentor. „Iemand die het trucje al een keer zelf had gedaan.” Die mentor hielp vooral bij het leggen van het fundament. „Denk om je merkrecht, denk om je design, zorg dat je met je supply chain klaar bent voor groei.”

Voor Max, die zijn bedrijf alleen runt, is financiering een urgent thema. „Je gaat geld nodig hebben.” Bozu begon met een kleine lening van 60.000 euro bij vrienden en familie, maar moest al snel verder kijken. „Ga op zoek naar iemand die het trucje al een keer gedaan heeft en die ook een stukje skin in the game krijgt.”

Maar hoe trek je een goede financierder aan? Volgens Gianluca draait het bij investeerders niet alleen om cijfers. „Je moet vooral een klik hebben met degene die tegenover je zit. Die moet geloven in de visie die jij in je hoofd hebt. Maar iets van succes moet al zichtbaar zijn. Herhaalaankopen, groei, data.”

Alle tips van Gianluca horen? Luister naar de negende aflevering van Droomstart via Spotify en Apple Podcasts of kijk op YouTube.

Zo werkt Droomstart Pitchdag (afl. 1+2)

Uit vele inzendingen zijn tien kanshebbers geselecteerd. Tijdens de pitchdag krijgen zij 60 seconden om hun bedrijf en zichzelf te presenteren. De jury kiest drie deelnemers met het meest veelbelovende concept. Begeleidingstraject (afl. 3 t/m 9)

De drie Droomstarters krijgen vier maanden lang begeleiding van ervaren topondernemers en businessexperts. Ze ontvangen eerlijke feedback, praktische tips, marketingadvies en hulp bij strategie, zichtbaarheid en groei. Finale (afl. 10 t/m 12)

In de eindpitch presenteren de deelnemers hun bedrijf opnieuw aan de jury. Die beoordeelt niet alleen het idee, maar ook de ontwikkeling van de ondernemer en de manier waarop adviezen zijn opgepakt. Hoofdprijs: De winnaar krijgt een mediacampagne bij DPG Media ter waarde van 25.000 euro en de ervaring en exposure die het bedrijf blijvend op de kaart kunnen zetten.

Droomstart is een productie van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak, in samenwerking met Qredits en KVK.