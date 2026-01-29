De Ondernemer lanceert een nieuw seizoen van de succesvolle podcastserie Droomstart, met een speciale Gen Z-editie. In de eerste aflevering strijden vier jonge ondernemers om een plek in het Droomstart-traject. Welke ambitieuze twintiger weet de jury te overtuigen met zijn of haar bedrijf?

Droomstart Gen Z trapt af met de nieuwe Red Bull en vegan hondenvoer: ‘Wil je 10 jaar van je leven hierin stoppen’

Het is misschien wel de meest besproken generatie: Gen Z. Ze zijn lui, denken alleen aan zichzelf en kunnen geen kritiek verdragen. Maar klopt dit wel? De gloednieuwe podcastserie Droomstart Gen Z laat een volledig ander beeld zien. In de serie volgen we jonge ondernemers op hun weg naar succes.



Het concept is simpel en krachtig. Uit een overweldigend aantal inzendingen selecteert De Ondernemer tien kanshebbers. Op de pitchdag kiest de jury daaruit de drie deelnemers met het meest veelbelovende bedrijf. Deze drie volgen een intensief traject met gesprekken, trainingen en feedback van ervaren ondernemers en experts. In de finale leveren ze een eindpitch, waarbij niet alleen het bedrijf maar ook de persoonlijke groei centraal staat.



In de eerste aflevering staan vier totaal verschillende ondernemers voor de vakjury. Onder leiding van presentator Jonathan van Noord pitchen zij zichzelf én hun bedrijf: wie weet de jury het beste te overtuigen?

Aflevering 1: van vegan hondenvoer tot nieuwe Red Bull

De eerste aflevering brengt direct vier uiteenlopende pitches op het podium. Fia Luijerink presenteert PAWR, het eerste plantaardige hondenvoedingsmerk van Nederland. Ze wil niet alleen de gezondheid van honden verbeteren: „Wat als ik jou vertel dat je hond gemiddeld anderhalf jaar langer leeft en minder dierenartsbezoeken heeft? En dat allemaal door zijn voeding te veranderen?’’ Maar ook de vervuilende petfood-industrie kantelen.



Jarne Buijk van Carpres richt zich op aflevergeschenken voor onder meer de automotive-industrie. In plaats van standaard wijn of bloemen levert hij stijlvolle giftboxen die passen bij het aankoopmoment. Op zijn negentiende werkt hij al samen met merken als Porsche en Bentley.

Max Dekker pitcht BoostMode aan de jury. Foto: Jean-Pierre Jans/ photography

Max Dekker presenteert BoostMode, een natuurlijke energiedrank zonder suiker, gebaseerd op yerba maté en L-theanine. Hij wil als disruptor afrekenen met de piek-en-crash van traditionele energiedranken en daarmee opboksen tegen de grote spelers. De enige ‘maar’: „Red Bull en Monster hebben miljoenen aan marketingbudget.”



Tot slot is er Laura Groeneweg van Laura Bags. Zij wil Nederland veroveren met haar eigen tassenmerk, waarbij duurzaamheid en praktische details samengaan met tijdloos ontwerp. „Elke tas die ik maak, wordt volledig met de hand gemaakt.”

De jury: scherp, ervaren en kritisch

Julian Jagtenberg, oprichter van Somnox, let op de mens achter de ondernemer: „Zijn ze bereid tien jaar van hun leven hierin te stoppen?’’ Suzan Schouten, directeur van Stichting Jong Ondernemen en Young Power, kijkt naar marketingstrategie en doorzettingsvermogen. Thijs van der Zande, commercieel eindverantwoordelijke voor De Ondernemer, beoordeelt of een idee nieuwswaardig is en kans heeft op groot succes. André Dolsma, directeur bij Qredits, focust op haalbaarheid en financiële levensvatbaarheid: „Ik hoop hier ook de toekomst van het mkb te zien.’’



Wie weet de jury het best te overtuigen? Luister de eerste aflevering van Droomstart Gen Z via Spotify en Apple Podcasts of kijk op YouTube.



Droomstart Gen Z is een productie van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak en wordt mogelijk gemaakt door Qredits en KVK.