INretail: 'Nog hoger minimumloon nekt ondernemers'

Opnieuw een extra verhoging van het wettelijke minimumloon die dreigt door een motie van Tweede Kamermeerderheid, wordt de nekslag voor heel veel ondernemers in vooral de arbeidsintensieve sectoren.

Lees verder onder de advertentie

De Ondernemer & Tweede Kamerverkiezingen Op de hoogte blijven van de politieke ontwikkelingen en ondernemerschap richting de komende Tweede Kamerverkiezingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief De Ondernemer Vandaag, die dan doordeweeks rond lunchtijd op je digitale deurmat ploft. Aanmelden kan eenvoudig via deze link: www.deondernemer.nl/nieuwsbrief.



,,Loonkosten lopen zo uit de hand dat het verdienvermogen onder talloze ondernemingen wegvalt" voorspelt INretail-directeur Jan Meerman. ,,Politiek populisme over de rug van ondernemers is funest voor het ondernemerschap in ons land. Het wordt onmogelijk gemaakt om op een normale manier een inkomen te verdienen. De verhogingen gaan te snel, met te grote stappen en zonder consequenties te overzien.”



Ik hekel politici die willen scoren vanwege de aanstaande verkiezingen en dit soort consequenties niet overdenken

'Is niet vol te houden'

In veel branches, en zeker in de non-food retail, krijgen werkgevers in januari opnieuw met een loonkostenstijging van meer dan 10 procent te maken, berekende INretail. Naast de WML-verhoging is er ook sprake van een aanpassing van de minimum uurloonnorm op basis van 36 uur en dat leidt tot 5,6 procent extra loonkosten voor de INretail branches.

Lees verder onder de advertentie

,,Nog meer stappen tegelijkertijd kunnen niet in één keer opgevangen worden”, concludeert Meerman. ,,In de exploitatie gaat het begrote ondernemersinkomen straks op aan de extra loonkosten die alle stijgingen vanaf januari met zich meebrengen. Dat is niet vol te houden, laat staan dat er ruimte is voor investeringen in duurzaamheid. Ondernemingen gaan dan onderuit, werkgelegenheid verdwijnt en winkelstraten en -centra verbleken. Dat alles staat op het spel. Ik hekel politici die willen scoren vanwege de aanstaande verkiezingen en dit soort consequenties niet overdenken.”



Rekenvoorbeeld INretail / Jan Meerman ,,In non-food retail branches is de nettowinst gemiddeld 5 procent bij een half miljoen euro omzet. Die 25.000 euro die netto overblijft, is het gemiddelde inkomen van de ondernemer blijkt uit onderzoek van Panteia. Personeelskosten vormen 20 procent van de omzet maar die zijn straks in drie jaar tijd met 30 procent gestegen. Dat is 6 procent meer loonlasten en meer dan het inkomen van de ondernemer. Die houdt niets over, ook omdat ondernemers niet alles kunnen verrekenen in een hogere prijs.”

Lees verder onder de advertentie

'Realiteitsbesef Tweede Kamer ontbreekt'

De INretail-directeur doelt op politieke partijen die tijdens de Algemene Beschouwingen over de Miljoenennota 2024 samen via een motie in meerderheid een verhoging van het wettelijk minimumloon eisten. ,,Realiteitsbesef wat dit betekent voor ondernemingen ontbreekt totaal. Het neigt naar populisme met oog op de naderende verkiezingen op 22 november”, vindt hij. ,,Het hele bedrijfsleven wordt over één kam geschoren, maar een meerderheid werkt keihard voor een lager dan modaal inkomen.”



'Ondernemerschap moet je als politiek stimuleren en niet de nek omdraaien'

Meerman roept op tot meer realiteitszin en andere politieke keuzes.

Lees verder onder de advertentie

,,Ondernemerschap moet je als politiek stimuleren en niet de nek omdraaien. Werkgevers gunnen hun medewerkers een hoger nettoloon maar het moet betaalbaar blijven en ook een eigen inkomen is een voorwaarde voor continuïteit. Door het grote verschil tussen bruto- en nettolonen te verkleinen wordt een hoger nettoloon ook mogelijk. Dit is makkelijk te realiseren door de WW-premie 2024 op nul te zetten. Die pot telt 35 miljard euro en stroomt over. Ook moet de politiek werken aantrekkelijker maken, dat helpt meteen het vastgelopen toeslagensysteem op te lossen.”

Hopelijk komt Den Haag ook met lastenverlichting voor het mkb Daan Broekman, fashion-ondernemer

Daan Broekman: 'Ik kan en ga geen prijsstijging doorvoeren'

Een van de ondernemers die bij De Ondernemer reageerde op de motie van de Tweede Kamer is fashion-ondernemer Daan Broekman. ,,Ik gun mijn mensen alles, maar wat ik dan vooral mag hopen is dat hun besteedbaar inkomen er ook echt mee omhoog gaat, dat ze er netto op vooruitgaan."



Hij gaat de extra loonkosten niet doorberekenen in zijn verkoopprijzen, of beter gezegd: kán het niet doorberekenen. ,,Wij verkopen merken die adviesverkoopprijzen hebben waar ik mij aan moet houden. En als ik iets op de prijs ga doen en mijn concurrent iets verderop niet, waar denk je dan dat ze die spijkerbroek gaan kopen? En wat te denken van de internationale concurrentie online?"

Lees verder onder de advertentie

Daan Broekman gaf eerder al aan zich het pinapparaat van de overheid te voelen. ,,Hopelijk komt Den Haag ook met lastenverlichting voor het mkb, het is hoog tijd dat ook daar besluiten over worden genomen. We mogen als mkb nu eerst weer pinnen, maar gaan zij ook straks eens storten?"