Erik Wegewijs helpt zzp’er Barbara haar paniek om te zetten in overtuigingskracht

Barbara maakte onlangs de overstap vanuit loondienst naar het zelfstandig ondernemerschap. Hoewel dit veel energie en plezier geeft, merkt ze dat ze in belangrijke gesprekken blokkeert door opkomende stress. Door haar spanning te verbergen voor de buitenwereld, raakt ze soms ingedamd en houterig in haar communicatie.

Erik Wegewijs helpt haar inzien dat stress juist betekent dat je ‘aan’ staat, en leert haar hoe ze met moed en authenticiteit dicht bij haar eigen stem kan blijven.

In onze zesdelige videoserie Doorbrekers begeleidt Erik Wegewijs (oud-commando, spreker, adviseur en staflid van Special Forces VIPS) professionals die advies kunnen gebruiken bij de stappen die zij willen of moeten zetten in hun carrière. Tijdens een traject heeft Erik hen leren kennen, geadviseerd en begeleid. De video laat de stappen zien, tot en met de afronding. Doorbrekers: boeiende gesprekken over persoonlijke struggles, durven, leiderschap en: oplossingen.

Erik Wegewijs helpt Barbara in Doorbrekers.

Hoe kijkt Barbara terug op haar traject met Erik? „Van nature kijk ik veel naar wat er gebeurt in een groep. Wat speelt hier eigenlijk? Wat wordt er gezegd en wat niet? Die blik heb ik eigenlijk altijd al gehad. Toen ik de video terugzag, probeerde ik er met een beetje afstand naar te kijken. Wat zie ik hier gebeuren? Wat valt me op? En wat zegt dit over mijn manier van leidinggeven? Dat vond ik eigenlijk verrassend prettig. Ik had verwacht dat ik vooral kritisch op mezelf zou zijn, maar dat viel mee. Het gaf juist ruimte om te zien wat er gebeurde in het proces.”



Bewustzijn in leiderschap

,,Wat dit traject mij vooral heeft gebracht, is bewustzijn. Als leider ben je altijd onderdeel van de dynamiek waarin je werkt. Je aanwezigheid, je woorden en ook wat je niet zegt, hebben invloed. Door dit traject kijk ik nog scherper naar wat er gebeurt. Wat vraagt dit moment van mij? Welke reflexen neem je automatisch mee uit het verleden? En wat vraagt de situatie eigenlijk van je als leider? Dat bewustzijn geeft ruimte om bewust te kiezen.”

Naam: Barbara Bek – van Dijkhuizen Werk: Eigenaar Bek2School voor o.a. interim (project)management Vraag aan Erik: „Ik voel dat ik op een punt sta waarop ik voluit mijn eigen koers wil volgen – als leider en als mens. Wat ik nodig heb, is hulp bij het loslaten van de laatste terughoudendheid die me daarin nog tegenhoudt.”

Een belangrijk inzicht: gevoel is geen zwakte

„Mensen kennen mij vaak als energiek en bevlogen, doelgericht en iemand die dingen in beweging brengt. Tegelijk zie en voel ik veel in een groep. Dat was er eigenlijk altijd al. Het verschil is dat ik dat nu ook benoem wanneer een situatie spannend wordt of wanneer er iets onder de oppervlakte speelt. Dat maakt gesprekken directer en echter.”



„In het verleden was ik in lastige situaties vaak vooral gericht op de ander. Ik zag wat er gebeurde en voelde wat er speelde, maar sprak mijn eigen gevoel minder uit. Het inzicht dat juist dát iets kan openen in een gesprek, was voor mij belangrijk. Gevoel is geen zwakte. In leiderschap kan het juist helpen om situaties eerlijker en menselijker te maken.”

Erik Wegewijs in Doorbrekers.

,,Ik merk dat het soms al genoeg is om simpelweg te erkennen wat er speelt. Niet meteen uitleggen, oplossen of overtuigen, maar eerst ruimte geven. Op het moment dat mensen zich gezien voelen, verandert vaak al iets in het gesprek.”

Spanning en onzekerheid maken je scherper

„Werken met Erik vond ik heel prettig. Hij is scherp en direct. Soms neemt hij een afslag waarvan ik in eerste instantie denk: daar wil ik niet heen. Maar uiteindelijk komt het gesprek precies op de plek waar het moet zijn. Ik had vooraf al het gevoel dat hij iemand was die bij mij echt iets in beweging kon brengen. Dat bleek ook zo te zijn. Zijn manier van begeleiden is respectvol, helder en zonder omwegen. En naast dit alles is het een bijzonder aangenaam en sympathiek persoon.”



„Wat ik vooral meeneem, is dat spanning of onzekerheid geen reden is om terug te deinzen. Het hoort bij leiderschap. Sterker nog: het maakt je scherper. En dat het krachtig kan zijn om uit te spreken wat een situatie met je doet. Dat opent vaak meer dan uitleg of argumenten ooit kunnen doen. Voor mij heeft dit traject vooral bevestigd dat ik het pad wil volgen dat echt bij mij past.”

Barbara, de derde deelnemer van Doorbrekers.

Erik over Barbara

Hoe kijkt Erik terug op zijn traject met Barbara? „Barbara stelde een scherpe vraag. Haar doorbraak zat in het inzicht: zodra ze zag wat er gebeurde, kon ze er ook bewust mee omgaan.”



