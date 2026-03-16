Ondernemer Janno werd doof door de stress, nu helpt Erik Wegewijs hem: ‘Ik moest na 22 jaar weer leren loslaten’

Janno was 22 jaar lang ondernemer op de markt, totdat zijn lichaam door aanhoudende stress keihard op de rem trapte en hij zelfs even doof werd. Tegenwoordig werkt hij voor een baas, wat voor hem een lastige overgang is, en merkt hij dat zijn hoofd na twintig jaar jagen simpelweg niet stilstaat.

Lees verder onder de advertentie

Oud-commando Erik Wegewijs helpt Janno om zijn talenten niet langer als valkuil te gebruiken, werk en privé te scheiden, en daadwerkelijk blijer te worden in het hier en nu.

Erik Wegewijs in Doorbrekers

In de nieuwe videoserie Doorbrekers begeleidt Erik Wegewijs (oud-commando, spreker, adviseur en staflid van Special Forces VIPS) professionals die advies kunnen gebruiken bij de stappen die zij willen of moeten zetten in hun carrière. Tijdens een traject heeft Erik hen leren kennen, geadviseerd en begeleid. De video laat de stappen zien, tot en met de afronding. Doorbrekers: boeiende gesprekken over persoonlijke struggles, durven, leiderschap en: oplossingen.

Ik was veel onderweg en altijd druk, ook in mijn hoofd. Dat laatste bleek het grootste probleem. Die onrust had gevolgen Janno Mahu

Leren omgaan met veranderingen en accepteren hoe het is. Dat is waar Janno Mahu veel behoefte aan heeft. Erik biedt hem nieuwe inzichten. Janno: „Dit proces heeft me geleerd dat loslaten geen verlies hoeft te zijn. Dat vrijheid soms pas komt als je accepteert dat niet alles meer van jou is. En dat gezondheid, mentaal én fysiek, altijd voorgaat.”

Lees verder onder de advertentie

Janno’s lichaam dwong hem tot stilstand

Hoe kijkt Janno terug op zijn traject met Erik? „Ik werkte lange tijd door heel het land. Ik was veel onderweg en altijd druk, ook in mijn hoofd. Dat laatste bleek het grootste probleem. Die onrust had gevolgen. Niet alleen mentaal, maar ook lichamelijk. Ik kreeg opeens last van duizeligheid en plots doofheid. Echte, verlammende duizeligheid.”



Het was foute boel. „Geen ‘het zal wel meevallen’-klachten, maar momenten waarop mijn lichaam me keihard tot stilstand dwong. Voor mij was het vrij snel duidelijk: dit kwam door verkeerde stress. Door te lang doorgaan en te veel willen. Op een gegeven moment werd ik door mijn lichamelijk klachten gedwongen om drastisch in te grijpen. En dat werd een lange strijd naar de nieuwe ik.”

Naam: Janno Mahu Werk: Sales bij Timmermans tuinmeubelen, voormalig marktkoopman (22 jaar). Vraag aan Erik: „Leer mij te bewegen binnen een organisatie. Ik ben na 22 jaar ondernemer opeens voor het eerst in mijn leven werknemer en moet nu deze stap zetten. Loop vaak met mijzelf te vechten.”

Bekijk ook: aflevering 1 met kersverse leidinggevende Annemarie

Lees verder onder de advertentie

De strijd tegen het verlies van controle

„Mijn werk veranderde de afgelopen jaren ingrijpend. Ik was lang zelfstandig ondernemer, had alles zelf in de hand. Van vijf uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds was ik bezig. Dat gaf vrijheid, maar ook controle.”



„En die controle raakte ik kwijt toen ik in een andere rol terechtkwam, binnen een organisatie. Een nieuwe functie, lieve mensen, goede intenties, maar ook: andere manieren, levensstijl en accepteren.”



Afgelopen decembermaand ging het toch weer de verkeerde kant op „Ik merkte dat ik mentaal leegliep, terwijl ik bleef proberen door te gaan. Ik miste het ‘oude’ leven en verviel weer in zelf medelijden.”



„Toen ik later beelden van mezelf terugzag, schrok ik. Bij de eerste opname zag ik er fris uit. Bij de laatste, net na de feestdagen, was ik zichtbaar moe, getekend. Dat was confronterend, maar ook eerlijk. Zo voelde het dus écht.”



Lees ook: Blote handen, juiste balans en bedrijvigheid: de persoonlijke en zakelijke lessen van Erik Wegewijs



Het terugzien van dat proces was emotioneel voor Janno. „Het raakte aan iets wat dieper zit. Anderhalf jaar lang heb ik mezelf behoorlijk zielig gevonden, als ik eerlijk ben. Vastgezeten in wat was, in wat ik kwijt was geraakt. In gesprekken werd dat pijnlijk duidelijk, maar ook iets anders: ik begon te begrijpen dat vasthouden me niet verder bracht.”

Het Cast Away-moment: waarom loslaten geen verlies is

Janno vindt dat hij moet stoppen met het gezeur in zijn hoofd. „Dat klinkt hard, maar zo voelt het. Ik ben nu hier. Twee jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik op dit punt zou staan, op deze plek. En toch is het oké. Meer dan dat: het is een ervaring die me iets heeft gebracht. Het voelt alsof ik op een kruispunt sta.”



„Ik moet vaak denken aan die scène uit de film Cast Away, waarin alles achter de rug is en je daar staat, met alle richtingen open. Je hebt pijn gehad, je bent iets verloren, maar je hebt ook geleefd. En nu mag je kiezen. Dat besef is misschien wel de grootste winst van dit hele proces.”



Janno heeft nog steeds last van lichamelijke klachten. „De duizeligheid verdwijnt niet ineens. Maar mijn houding is veranderd. Waar ik eerst angstig werd, zie ik het nu vaker als een incident. Het is nu even zo, denk ik dan. Deal ermee. Die mildheid naar mezelf toe was er eerder niet.”

Lees verder onder de advertentie

De regie terugpakken

Dit nieuwe jaar is Janno weer vol goede moed begonnen. „Sinds januari heb ik de regie stap voor stap teruggepakt. Meer sporten, beter eten. Kleine stappen, maar ze voelen groots. Niet omdat ik weer ‘moet presteren’, maar omdat ik beter voor mezelf zorg.”



„Dit proces heeft me geleerd dat loslaten geen verlies hoeft te zijn. Dat vrijheid soms pas komt als je accepteert dat niet alles meer van jou is. En dat gezondheid, mentaal én fysiek, altijd voorgaat. Ik heb iets afgesloten. En dat betekent dat ik verder mag. Met ervaring, met littekens misschien, maar ook met ruimte. En die ruimte voelt, voor het eerst in lange tijd, als adem.”



Lees ook: Erik Wegewijs: ‘Doelgerichter? Begin met de belangrijkste vraag, waarom is dit mijn doel?’

Eriks visie

Hoe kijkt Erik terug op zijn traject met Janno? „Het feit dat Janno bewust naar zichzelf kan kijken, is al winst. Hij kan voor zichzelf bepalen wat hij eigenlijk wel wil. En nu is de kunst om dat onbewust bekwaam te laten gebeuren. Zonder erover na te hoeven denken.”

