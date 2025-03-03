Wie heeft de o zo bekende Dubai-repen van De Bonte Koe niet voorbij zien komen? Video’s van de reep werden miljoenen keren bekeken en gingen de hele wereld over. Het zorgde afgelopen jaar voor een verdubbeling van de omzet bij de chocolademaker. Nu doet De Bonte Koe er alles aan om weer viraal te gaan. Het bedrijf is een van de genomineerden voor de Nationale Ondernemersprijs.

Vier jaar terug namen Amy en haar broer Connor het Schiedamse familiebedrijf over met een missie: een nieuwe doelgroep bereiken met hun chocolade. ,,De klantengroep van een typische chocoladewinkel is toch een soort ‘traditionelere’ doelgroep. Wij wilden jongeren en mensen van andere culturen bereiken. Daarom zijn we vorig jaar begonnen met een nieuwe strategie.”

Die strategie houdt simpelweg in: viraal gaan met de chocolade, waarbij foto’s en video’s massaal gedeeld moeten worden op sociale media. De aanpak werkt, en hoe: de app TikTok zorgt met miljoenen views voor een gigantisch succes voor het familiebedrijf. „In mei ging het werkelijk helemaal los. Eerst haalden we hoge cijfers op sociale media, daarna werd de Dubai-reep opgepikt door influencers als Monica Geuze. Toen pakten kranten en nieuwszenders het op, en ging het nog harder”, aldus Amy in het AD.

De Bonte Koe verdubbelde omzet en team

De repen van De Bonte Koe zijn een ongekend succes. Video’s met de Dubai-chocolade (met pistache en krokant künefe) gingen de hele wereld over. De Bonte Koe zag haar omzet in 2024 verdubbelen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het team werd twee keer zo groot en er kwam een extra locatie bij in de Spaanse Polder. Het overtrof alle verwachtingen van Amy: ,,Ik had verwacht dat de hype maar een paar weken zou duren, maar het gaat nog steeds heel goed. Vorig jaar hebben we 220.000 repen verkocht. Dit jaar zitten we nu al over de 50.000 repen.”

Voor Amy en haar broer is het duidelijk: als zij een succesvol chocoladebedrijf willen runnen, moeten ze viraal gaan. Iedere keer weer opnieuw. ,,Bij eten gaat dat natuurlijk wel wat makkelijker dan als je bijvoorbeeld isolatiemateriaal verkoopt. Veel mensen kijken online naar video’s over eten, en dan met name naar satisfying producten.” Satisfying betekent in dit geval iets wat gewoon lekker is om naar te kijken, omdat het visueel prettig en bevredigend is.

2 miljoen views Monica Geuze

Je zou daarom kunnen stellen dat de manier waarop de chocolade openbreekt (en dus hoe het eruitziet op beeld) een stuk belangrijker is geworden voor de chocolademaker. Vorig jaar plaatste de populaire influencer Monica Geuze een video op TikTok, waarin ze de Dubai-reep ‘beoordeelde’. Met haar lange knalroze nagels tikte ze even op de verpakking voordat ze die openbrak. Toen zagen ruim 2 miljoen mensen de iconische groene vulling van de Dubai-reep. ‘Ik moet zeggen, dit is de hype echt waard’, zegt Monica in de camera, nadat ze de reep heeft opgepeuzeld.

‘Dat is de chocola van De Bonte Koe, die is echt lekker. Hij is wel duur, maar ik wil echt alleen maar die!’ is een van de vele lyrische reacties onder de post. Ook in het buitenland loopt de verkoop flink door: 10 procent van de totale bestellingen op de website gaat naar Duitsland en België.

Socialemedialab

Op zoek naar nieuwe virals heeft De Bonte Koe een speciaal socialemedialab gebouwd aan de Hoogstraat in Schiedam. Doordeweeks is het gesloten voor bezoekers. Dan zijn de medewerkers druk bezig met het plannen, bespreken en maken van video’s die misschien succesvol kunnen zijn. Elke maandag komen de koppen bij elkaar om te bespreken welke populaire lekkernijen ze nu kunnen bedenken.

Amy: ,,Je wilt dingen snel kunnen testen en kijken wat de mensen ervan vinden. We hebben geen uitgedacht plan, maar bespreken onze ideeën met het team.” Het team kijkt naar bijzondere combinaties van chocola en andere ingrediënten. ,,Vooral een combinatie van structuren doet het heel goed: warme chocolade en knapperige pistache, bijvoorbeeld. Het heeft iets zoets, maar die pistache heeft ook wat nootachtigs. En het moet er natuurlijk ook goed uitzien!”

‘Aardbeien pop-up’

De komende weken hebben ze hun nieuwe hit te pakken: de ‘aardbeien pop-up’ is de nieuwste creatie en heeft al meer dan 150.000 views op de eigen kanalen verzameld. Het is een zoete bom met aardbeien, pistachecrème en chocolade, en lijkt dus in trek.

In het weekend opent het chocolab weer de deuren, zodat mensen die de video’s hebben gezien, het eten kunnen bekijken, kopen en proeven. Amy en haar broer hopen natuurlijk dat de nieuwsgierige bezoekers dit ook weer op hun eigen sociale media delen. Zo ontstaat er een sneeuwbaleffect. ,,Als maar 1 procent van de kijkers langskomt om het te proberen, dan heb je een bizarre opkomst natuurlijk.”

Nieuwe doelgroep aangeboord

De Bonte Koe spreekt ook een nieuwe doelgroep aan met ingrediënten uit het Midden-Oosten. Na de Dubai-reep hebben ze nu bijvoorbeeld de Pistache Floss, met pişmaniye. Dat is een traditionele Turkse zoetigheid, gemaakt van suikerdraad en geroosterde bloem, vergelijkbaar met suikerspin, maar steviger en vaak verrijkt met boter en noten. Ook deze reep heeft net als de Dubai-reep een opvallende binnenkant en ook deze is behoorlijk luxe, met 14,95 euro per reep.

De chocoladerepen met ingrediënten uit landen als Turkije en het Midden-Oosten slaan goed aan bij een grote groep Marokkaanse en Turkse Nederlanders. Ook heeft De Bonte Koe een speciaal assortiment voor ramadan: „We hebben een grote islamitische klantengroep. Ik denk dat als je actief bent in Rotterdam en Den Haag, dat dat normaal moet zijn. We hebben het nooit zo uitgedacht, maar het komt wel mooi samen zo.” Het is een succes: de helft van alle repen die De Bonte Koe nu verkoopt zijn de ‘Turkse’ repen.

Dit artikel is geschreven door Christiaan Broersma voor AD