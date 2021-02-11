Suzanne Kemps is overleden. De Deventerse is 48 jaar geworden. De ontwikkelaar van de Proud Breast-borstprothese en een van de bekende deelnemers van het tv-programma Dragons’ Den is overleden aan borstkanker.

,,Ik heb geen dromen of bucketlist. Als je weet dat je doodgaat, leef je met de dag en denk je alleen nog maar aan degenen die je het liefst hebt. De meisjes. Dat was mijn enige gedachte. En de liefde voor Marc. We kregen de uitslag en de dokter verdween uit ons blikveld. We keken alleen naar elkaar en kusten elkaar’’, liet Suzanne vorig jaar mei optekenen in de Stentor. Ze was zes jaar eerder ook al ziek en ontwikkelde vanuit die ervaring haar Qups: de lichtgewicht borstprothese die Nederland verovert.

Het bedrijf Proud Breast ontstond uit haar eigen zoektocht naar vrouwelijkheid. Ze voelde zich niet fijn met een zware borstprothese in aangepast ondergoed en ontwierp zelf een lichte, ademende vulling voor elke soort beha. Met haar team won ze in 2018 de ASN Wereldprijs voor start-ups en kon zich daarmee testen en uitproberen veroorloven. Vervolgens haalde ze vorig jaar samen met compagnon Clary Scheres 150.000 euro binnen via tv-programma Dragons’ Den.

Tot op het laatst energie voor anderen

Suzanne richtte bij de start van haar bedrijf meteen de ogen op het buitenland om het bedrijfsmodel rond te krijgen. Wereldwijd hebben 10 miljoen vrouwen een borstamputatie ondergaan. Proud Breast nam vorig jaar afscheid van Suzanne als directeur. Ze bleef op de achtergrond aanwezig, maar richtte haar energie op haar thuisfront en haar vrienden. Ze gaf op het laatst nog studieadvies aan kinderen van haar rijke schare vrienden en familie. Omdat het nu eenmaal lastig was in het jaar van corona een goede keuze te maken, bedacht ze.

Ze vond het belangrijk dat haar gezin na haar overlijden goed zou worden opgevangen en nodigde de vriendinnen van haar dochters gewoon uit in haar slaapkamer. ,,Een van die meiden vertelde dat ze een konijn had gekregen. Ik zei dat ik hem wel wilde zien. Ging op een avond om tien uur de deurbel. Even later lagen er drie pubers en een konijn bij me op bed. Dan voel ik me wel vereerd hoor’’, vertelde de Deventerse vorig jaar.

Kemps nam de regie, zoals ze die over haar leven had, ook over haar dood. Ze schreef een afscheidsbrief voor haar dierbaren. ,,Het gaat om hoe je hebt geleefd. En of je geluk had met waar je geboren bent en de kwaliteiten die je van de kosmos hebt meegekregen. En daarin heb ik het ongelofelijk getroffen. Waar je ook bent, ik zal altijd bij jullie zijn. In je hoofd, handen en hart. Dit is het verhaal van mijn leven. Wij zijn samen dit verhaal. We worden geboren, we leven en we sterven. Dit is wat je in de natuur elke dag ziet gebeuren. Het is de hartklop van het leven. Laten we samen het leven vieren en dankbaar zijn.”

Suzanne Kemps sloot vorig jaar een interview af met de vergelijking van een mensenleven met een ijsje: ,,Het gaat er niet om of je drie bolletjes krijgt of slechts één, als je er maar intens van geniet.” Ze liet het optekenen in de rubriek ‘Ik heb geleefd’. Haar rouwkaart, vol in kleur, vermeldt als eerste de zin: ,,Wie zegt dat twee bolletjes ijs lekkerder zijn dan één?’

Suzanne Kemps is donderdagmiddag begraven