Wegduiken kan niet meer: Chantal ontdekte dat AI alles van haar bedrijf ziet, of ze nu wil of niet

Big Brother is watching you . Wie aan greenwashing doet, negatieve reviews krijgt of bedrijfsidentiteit niet op orde heeft, doet er goed aan om als de bliksem aan de slag te gaan. Door razendsnelle ontwikkelingen in online zoekfuncties is het belangrijker dan ooit om een sterk en eerlijk merk te zijn. Chantal Peters deelt ervaringen en tips in haar expertblog.

Het is steeds vaker een terugkerend thema in gesprekken met collega-ondernemers: hoe word je bedrijf online optimaal zichtbaar en vindbaar. De druk en de urgentie om aan te haken bij de AI-flow zijn groot. Alleen is er een vrij relevante hindernis in dit gebeuren: voor veel veertig-plussers, zoals ik, zijn dit soort technische zaken toch echt onbegrijpelijke abracadabra.



Jong talent houdt oude garde bij de les

Dus hebben we, zoals we dat binnen ons familiebedrijf vaker doen, een jonge, getalenteerde (deeltijd) specialist aangetrokken die ons, ‘de oudere garde’ bij de les houdt. Thomas Koeslag fungeert als performance marketeer en houdt zich in die rol bezig met dataverzameling en zoekmachineoptimalisatie- en advertising (SEO en SEA). Zijn komst betekent een zeer welkom baken van rust op dit gebied én een boost voor de progressie. Het afgelopen jaar maakten we dan ook een flinke groeispurt van 250 procent op het gebied van online marketing.



Een andere populaire optie is werken met een gespecialiseerd consultancybureau. Daar zitten wel de nodige vergoedingen tot in de duizenden euro’s aan vast. Een onnodige kostenpost in mijn ogen. Bij EKI hebben we zelf ook gewerkt met een groot bureau, maar uiteindelijk lijkt een eigen medewerker ons efficiënter en doelgerichter, gezien het toenemende belang van online aanwezigheid. Daarbij zijn we vrijwel direct na de komst van Thomas gestopt met een aantal technische middelen die helemaal niet zo rendabel bleken als voorgeschoteld.

Met je billen bloot voor AI-zoekmachines

Het online speelveld verandert namelijk in een hoog tempo. Lange tijd was het vooral belangrijk om goed vindbaar te zijn op Google. SEO zorgde ervoor dat je via bepaalde tactieken bovenaan kwam te staan bij zoekopdrachten, maar steeds vaker merken wij dat dit niet meer zo vanzelfsprekend is en de kaarten opnieuw worden geschud. De focus ligt hierdoor minder op de rankings en kliks, maar des te meer op je merk.



Er komen steeds meer AI-zoekplatformen als ChatGPT, Gemini en Claude bij. Zij kijken niet naar één plek, maar verzamelen meerdere bronnen tegelijk. Van je website tot media en van reviews tot sociale media. Dit maakt dat het niet lang meer duurt voordat alles, tot in detail, wordt verzameld en op een rijtje gezet over jouw onderneming. Oftewel: AI gaat álles, maar dan ook alles van bedrijven zien. De mooie en eventuele minder goede kanten.



Hoe staat jouw bedrijf te boek?

Dus is het met de opkomst van AI essentieel je af te vragen ‘hoe’ je te boek staat. Wat zegt AI over jou? Word je genoemd als een betrouwbaar en kwalitatief merk? Word je aanbevolen met de juiste uitleg en komen je sterke punten, je USP’s, goed naar voren? Dat is veel waardevoller, praktischer en uiteindelijk ook beter te meten. Op deze manier kun je kijken wat er over je wordt gezegd en hoe je wordt neergezet, in plaats van alleen tellen hoeveel keer je ergens langskomt.



Goed om in gedachten te houden is dat de zoekvragen steeds explicieter worden. Vanuit consumenten, maar ook vanuit bedrijven. Dus is het realistisch te denken dat geïnteresseerde partijen bij onze onderneming EKI uitkomen voor specifieke producten als duurzaam rubber en brandwerend schuim. We hebben net via online een grote opdracht voor defensiedoeleinden binnengehaald. Zij komen niet zomaar bij ons terecht, maar die hebben vast op onze site gelezen dat we al contacten hebben binnen ministeries, 150 jaar bestaan – dus betrouwbaar – en finalist waren bij de Koning Willem I-prijs.

Zichtbaarheid grotendeels zelf in de hand

Alle informatie is bewust tot in detail op onze website beschreven. Van onze speerpunten –empathie, kennis en innovatie -, USP’s als korte levertijden en een breed assortiment tot cijfermatige feitjes, ons verhaal en een zeer complete B2B-shop met heldere productinformatie tot ons duurzaamheidsrapport. Hoe duidelijker en uitgebreider, hoe beter: dit maakt dat je efficiënt en direct de juiste doelgroep aanspreekt. Je zichtbaarheid heb je grotendeels zelf in de hand.



Maar daar stopt het niet. Vergeet niet dat je op andere plekken minstens zo zichtbaar bent. Denk aan wat er elders over jou wordt gepubliceerd. Negatieve reviews op Google of Trustpilot kunnen ook een stempel achterlaten. Word je verdacht van greenwashing? Maak je borst maar nat, niets blijft straks ongezien. De kans is groot dat je straks door de mand gaat vallen. Zorg dus dat externe online platformen positief over je merk vertellen. En heel belangrijk: blijf dit meten en monitoren. Wij doen dit regelmatig: hoe komen we voor in AI-antwoorden? Wat is de toon en hoe worden we geciteerd?

Blijf monitoren

Deze ontwikkeling dwingt organisaties kritisch na te denken over wie ze (willen) zijn, de why, jouw koers en merkwaarden. Zijn deze nog up-to-date of zijn ze toe aan een opfrisbeurt? En eigenlijk was het bij SEO – en ver daarvoor - ook al zo, dat een sterk merk vaak wint op de lange termijn. Alleen wordt dit met AI nog meer een must, dus alle reden om hier nog eens goed in te duiken.



