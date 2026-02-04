Michelle runt meest exclusieve hondenhotel van Dubai: ‘Dochter van de sjeik was verbaasd dat ze korting kreeg’

Toen Michelle Antonius en Pim Lemmen hun honden met tegenzin achterlieten bij een opvang in Dubai, wisten ze één ding zeker: dit moest anders. Wat begon als frustratie, werd The Dog Retreat: een exclusieve hondenopvang waarin rust, maatwerk en Nederlandse nuchterheid het verschil maken.

Michelle en Pim wonen zeven jaar in Dubai. Op een avond op hun balkon ontstond het idee voor The Dog Retreat. „We wilden zes weken op vakantie, maar vonden geen opvang waar we onze honden met een goed gevoel konden achterlaten”, vertelt Michelle. „Veel opvanglocaties werken met één standaardaanpak, zonder echt te kijken naar wat een hond nodig heeft.”



Michelle zag een gat in de markt en nam het voortouw; Pim denkt mee en ondersteunt. The Dog Retreat financierden ze volledig met eigen middelen: auto’s en hun woning in Nederland werden verkocht. Via Instagram namen Michelle en Pim hun volgers mee in de opbouw. Het uitgebreide openingsweekend leverde de eerste klanten op. Daarna volgde mond-tot-mondreclame.



Het pand als bottleneck

„Onze grootste uitdaging was het vinden van een geschikt pand”, vertelt Michelle. „De licentie voor dit soort bedrijven krijg je alleen in een industrieel gebied. En dat zijn vaak niet de beste panden, met golfplaten daken en geen daglicht. In ons concept staat het welzijn van de hond centraal, dus een goed pand was essentieel.”



Het pand werd gevonden en de verbouwing ging van start. Maar de onvoorziene kosten volgden elkaar snel op: extra commissie over de huur, airco, meer stroomcapaciteit en vergunningen. „Je denkt dat je alles hebt doorgerekend, maar hier in Dubai komt er altijd wat bij”, zegt Pim. De geplande opening op 1 juli schoof door naar oktober 2024.

Platte organisatie, sterke cultuur

Het aangenomen team stond al klaar. In plaats van mensen naar huis te sturen, werkten ze samen door. Zonder airco, midden in de zomer, werd er geschilderd en schoongemaakt. Die periode legde de basis voor hun bedrijfscultuur: geen hiërarchie, maar samen de schouders eronder.



„Als eigenaren werken wij mee. Dat zien ze hier niet vaak”, vertelt Michelle. Het team bestaat uit medewerkers uit verschillende Afrikaanse landen, van wie velen ervaring hebben bij andere opvangcentra. Hun ideeën worden gehoord en direct toegepast in de praktijk.

Voor honden die blijven slapen kunnen hun baasjes op afstand iets lekkers van het roomservicemenu bestellen

Persoonlijke aanpak, ook voor de hond

In The Dog Retreat krijgen honden geen standaardprogramma. Elke hond krijgt een persoonlijke introductie en went op eigen tempo aan de groep. De dagopvang draait niet om vermoeien, maar om rust en balans. „Thuis ben je je hond ook niet non-stop aan het entertainen. Dat doen wij hier dus ook niet”, aldus Michelle.



De markt voor hondenopvang is booming en de concurrentie is groot. The Dog Retreat positioneert zich als boutiquehotel voor honden met een persoonlijke aanpak en trekt daarmee een veeleisende groep klanten. Een dagje opvang kost 90 aed (ruim 20 euro), een overnachting is er vanaf 150 aed (circa 35 euro). Voor honden die blijven slapen kunnen hun baasjes op afstand iets lekkers van het roomservicemenu bestellen. „Dan krijg ik om elf uur ’s avonds een appje of ik dat wil regelen”, vertelt Michelle. „Overigens zijn dit nooit Nederlandse klanten, die zijn te nuchter daarvoor”, vult ze lachend aan.

The Dog Retreat | ‘Dog handlers' in The Dog Retreat in Dubai.

Klanten krijgen meerdere keren per dag een persoonlijk appje met foto’s van hun harige viervoeter. De zogenaamde dog handlers verzorgen op maat activiteiten voor de honden. Zo is er een sniffari, waarbij honden verstopte koekjes opsporen. Sportliefhebber Pim vertaalt grote sportevenementen naar het programma voor de honden: tijdens de Australian Open spelen ze met tennisballen, en rond Formule 1-raceweekenden lopen honden een parcours.



Naast de persoonlijke aanpak onderscheidt The Dog Retreat zich ook met een individuele transportservice. „Bij onze concurrenten rijden busjes vol honden om ze thuis op te halen en af te leveren. In de praktijk betekent dit dat je hond soms uren in een busje zit. Dat vinden wij niet goed voor de hond.”



Dochter sjeik van Dubai onder de 500 klanten

De ambitie is helder: The Dog Retreat moet de exclusiefste hondenopvang van Dubai worden. Er zijn nu vijfhonderd geregistreerde klanten, onder wie een dochter van de sjeik van Dubai. Zij kwam via Instagram bij The Dog Retreat terecht en viel vooral op door haar nuchtere reactie. „Ze was verbaasd dat ze korting kreeg voor meerdere honden, dat kende ze niet van haar vorige opvang”, vertelt Michelle. Er zijn ook andere Emirati-klanten. Zo komt een hondje vijf dagen per week met de taxi en belt het baasje op zijn verjaardag om het hele pand te laten versieren, en levert gepersonaliseerde koekjes voor iedereen.



Opvallend is dat 90 procent van de nieuwe klanten via aanbevelingen komt. In Dubai spelen WhatsApp-groepen een grote rol. „Als iemand vraagt naar een goede hondenopvang, worden wij vaak genoemd. Dat vertrouwen is belangrijker dan zichtbaarheid.”

Groeien zonder het concept te verliezen

Het plan is om dit jaar door te groeien naar zevenhonderd klanten. Uitbreiding staat ook op de agenda, maar wel met beleid. „Een tweede grote vestiging is lastig. Dit concept staat of valt met het pand”, legt Michelle uit. Wel zijn ze in gesprek met vastgoedontwikkelaars om kleinere dependances voor alleen dagopvang te openen in woonwijken. Wat ondernemers kunnen leren van hun aanpak? „Durf kritisch te kijken naar wat er nog mist in de markt. Juist in de alledaagse dienstverlening liggen kansen voor ondernemers die het beter willen doen.”

Zorg dat je plan klopt, want er is geen vangnet. Geen werk betekent geen visum Michelle Antonius

Transparantie en Nederlandse directheid blijken juist een voordeel in Dubai. Zo werd vlak na de opening een proefdag afgezegd toen een hond zijn baasje bij de receptie tot bloedens toe beet. „Dan kiezen wij ervoor om eerlijk te zijn en de hond te weigeren”, zegt Michelle. „Niet alleen voor de andere honden, maar ook om ons team te beschermen.”



Voor Michelle en Pim blijft Dubai voorlopig hun thuis, maar ondernemen is geen sprint. Zeker met een fysiek bedrijf is geduld nodig. Hun advies: „Zorg dat je plan klopt want er is geen vangnet”, zegt Michelle tot slot. „Geen werk betekent geen visum.”

