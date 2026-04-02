Na 1 miljoen kopjes matcha moesten Merel en Cecile (28) in 1 week nieuwe merknaam bedenken: ‘We zijn naïef geweest’

Zit je net lekker in de race, word je gesommeerd je merknaam te veranderen. Het overkwam Merel Habbé en Cecile Koeckhoven (beiden 28). Maar ze laten zich niet uit het veld slaan: hun populaire matchalabel gaat verder onder de naam Megami. „We zijn naïef geweest, maar onze ambities zijn alleen maar groter geworden.”

Cecile Koeckhoven en Merel Habbé waren juist bezig met het verder uitbouwen van Yoisho Matcha. De Bijenkorf haakte aan, net als luxehotel Rosewood Amsterdam en een groeiend aantal binnen- en buitenlandse horecazaken en retailers. In het eerste jaar, 2024, verkochten ze al een miljoen kopjes matcha; het afgelopen jaar was het merk goed voor een omzet van drie miljoen euro. Cecile: „We hadden net serieuze stappen genomen om het team uit te breiden van drie naar zes man.”



Toen de succesvolle ondernemers hun merknaam wilden beschermen, kwamen ze op de radar van een bedrijf met een gelijkende naam. „We kregen een brief van hun advocaat dat wij moesten veranderen, dus het werd meteen heel serieus. Dat was natuurlijk even schrikken”, vertelt Merel. Terugkijkend is dit meteen haar belangrijkste advies aan startende ondernemers: laat je naam direct dubbelchecken en voor de juiste categorieën inschrijven. „Het kost geld, maar dit probleem kost meer geld. We zijn naïef geweest, het was niet in ons opgekomen dat we zo groot zouden worden.”



Grote impact

Ze wonnen juridisch advies in om het bezwaar aan te vechten, maar de kans op slagen was fifty-fifty. „Dit bedrijf heeft ook oneindige middelen, dat vonden we te risicovol en zo’n kwestie kost heel veel energie. Het ging juist allemaal zo goed, we wilden onze energie daar niet insteken.”



De impact op de startup was groot. Cecile: „We hadden net veel voorraad ingekocht, zo’n 100.000 zakjes matchapoeder. Alles moest opnieuw bestickerd worden, de tools opnieuw ingepakt en hun afnemers, zo’n tweehonderd, moesten op de hoogte worden gesteld. Het was een grote rollercoaster, voor ons maar ook voor het team.” Merel vult aan: „Alles bij elkaar heeft het ons 50.000 euro gekost. Een bittere pil. Gelukkig hebben we een buitengewoon goed jaar gedraaid, we gaan hier niet aan ten onder, maar we hielden onder aan de streep wel minder over.”

We moesten binnen één week een nieuwe merknaam bedenken. Het werd Megami, ‘godin’ in het Japans Merel Habbé Megami

Yoisho Matcha wordt Megami

Hoe hebben Merel en Cecile deze onaangename hobbel verder aangepakt? „Je moet zoiets groots in stukjes hakken, anders verdrink je, want je voelt je eerst vooral machteloos en gestrest door onzekerheid”, zegt Cecile. „We zijn gestart met keuzes te maken vanuit juridische expertise. Hierna hebben we een zes maanden-plan opgesteld om alles stap voor stap te regelen en te fixen. Waaronder het inlichten van alle verkooppunten.” Toen eenmaal afspraken met de andere partij waren gemaakt en de zakenrelaties bemoedigend reageerden, keerde de rust iets terug bij het duo.



Een andere uitdaging was het binnen één week bedenken van een nieuwe merknaam. Merel: „Een enorme puzzel, want het lijkt alsof niets mogelijk is en alles al is vergeven. We kwamen uit op Megami, wat ‘godin’ betekent in het Japans. Het staat voor wie we nu zijn en waar we naartoe willen. Het geeft ons de vrijheid en superveel kansen om een bredere lifestylewereld rondom matcha te bouwen.” De komende maanden staan samenwerkingen en meerdere lifestyleproducten op de planning, zo introduceert het merk binnenkort matchaproteïne. „Proteïne is vaak gericht op mannen en gymboys, wij richten ons met ons product op de markt van vrouwelijke matchaliefhebbers.”

Megami producten Foto: Megami

Nieuwe kansen

Voor de rebranding naar Megami is de ervaren brandmarketingstrateeg Laura Smit aangehaakt. Zij begeleidde het proces rondom de vernieuwde identiteit en dacht onder meer mee over hoe dit nieuws naar buiten te brengen. „Dit heeft ons veel duidelijkheid en zekerheid opgeleverd dat het allemaal goed zou komen. Dat was een hele opluchting”, blikt Cecile terug. „Er was geen ruimte meer om in de slachtofferrol te blijven hangen, in plaats daarvan zorgde het voor nieuwe energie. We dachten na over nieuwe kansen en over hoe we de concurrentie voor kunnen blijven.”

Het is weer lente: er wordt weer veel meer besteld voor de iced matcha lattes Merel Habbé Megami

Want matcha is volgens Merel en Cecile nog steeds een enorme groeimarkt. „Wij zijn de afgelopen jaren buiten proportioneel hard gegaan en nog steeds is er grote vraag van vaste en nieuwe klanten. We merken nu het weer lente is, dat er weer veel meer wordt besteld voor iced matcha lattes.” Van een tekort aan matcha – door de wildgroei aan aanbieders - is er bij Megami geen sprake. Merel: „Wij hebben nog genoeg op voorraad en weten inmiddels de weg hierin. Als beginnend merk kom je er nu wel moeilijker tussen.”



Persoonlijke groei

De komende tijd concentreert de onderneming zich op stabiele groei, hoewel de voorraad en ruimte het toelaten ‘om te gaan knallen’. Een groei van 30 procent is het doel, naast verdere internationale stappen, waarbij onder meer de Verenigde Staten op de planning staan. „We hebben de juiste mensen op de juiste plekken, om verder te kunnen groeien.”



Door de gebeurtenissen van afgelopen jaar zijn Cecile en Merel ook op persoonlijk vlak gegroeid. „We hebben nog niet eerder onder zoveel druk gestaan. We hebben moeilijke keuzes moeten maken, maar het gaf ook energie. We zijn in staat gebleken de negatieve ontwikkelingen om te draaien naar iets positiefs. We zijn opnieuw naar de tekentafel gegaan en door alle nieuwe mogelijkheden zijn onze ambities alleen maar groter geworden.”