De Nederlandse consument heeft vorig jaar iets minder geld uitgegeven aan online aankopen. Dat bedrag zakte met 1 procent tot in totaal 35,7 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder.

Lees verder onder de advertentie

Het aantal aankopen via internet bleef stabiel op 347 miljoen. Buitenlandse webshops waren goed voor 13 procent van de onlinebestedingen en -aankopen, met een bedrag van 4,5 miljard euro en 45 miljoen transacties, meldt Thuiswinkel.org in zijn jaarlijkse onderzoek naar de onlinebestedingen dat is uitgevoerd door marktonderzoeker NielsenIQ.

Lees ook: Tijd van vanzelfsprekende groei e-commercesector lijkt voorbij: stijgende kosten remmen omzet webwinkels

Chinese webshops steeds populairder

Chinese webshops hebben daarbij hun koppositie versterkt, want zij waren goed voor 31 procent van alle zogenoemde cross-borderaankopen, tegen 28 procent een jaar eerder. Het gaat bijvoorbeeld om schoenen, kleding, doe-het-zelfproducten, tuinartikelen en spullen voor in huis.

Lees verder onder de advertentie

„Consumenten weten buitenlandse webshops steeds beter te vinden, vooral voor producten. Tegelijk laat de sterke groei van Chinese webshops zien hoe belangrijk het is dat consumenten weten wat ze kopen en dat we bewaken dat iedereen die verkoopt zich aan dezelfde Europese kwaliteit- en veiligheidswetgeving houdt”, zegt Marlene ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org. Zo kopen Nederlanders vaak bij Chinese webwinkels als Alibaba, Temu en Shein.

Lees ook: De ‘Amazon-killer’ is er: Joybuy landt in Nederland, moeten bol en Amazon nu echt vrezen?

Concertkaartjes en vliegtickets online minder verkocht

De onderzoekers zeggen wel dat de dienstensector voor het eerst sinds 2021 een daling vertoont, zowel bij het aantal onlineaankopen (afname van 11 procent) als bij de bestedingen, die met 5 procent zakten.

Lees verder onder de advertentie

Het betrof vooral kaartjes voor concerten, festivals en sportevenementen. Ook in de reiscategorie was een daling te zien, zoals bij de onlineverkoop van losse vliegtickets en de bestedingen aan accommodaties en pakketreizen.

We shoppen vaker online met smartphone

„Na enkele jaren van groei zien we dat de vraag naar diensten wat afkoelt. Dat is niet alleen online zo, want de totale bestedingen aan diensten dalen in gelijke mate”, aldus Ten Ham.

De meest gebruikte onlinebetaalwijze bleef iDEAL met een aandeel van 71 procent. De smartphone wordt steeds vaker gebruikt voor online shoppen, met 41 procent van alle aankopen. Het gebruik van laptops en desktops daalde juist.