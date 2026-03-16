De ‘Amazon-killer’ is er: Joybuy landt in Nederland, moeten bol en Amazon nu echt vrezen?

Vergeet de gevestigde orde. Vandaag lanceert de Chinese reus JD.com zijn platform Joybuy in Nederland met een frontale aanval op bol en Amazon. Met gratis snelle bezorging en prijzen die de gevestigde orde uitdagen, zet de retailer de markt voor webshops op scherp. Hoe houd je als Nederlandse webshop stand tegen dit logistieke geweld?

Lees verder onder de advertentie

Terwijl we de afgelopen jaren gewend raakten aan de opkomst van prijsvechters als Temu en Shein, gooit Joybuy het over een andere boeg. Het platform is het internationale gezicht van JD.com (Jingdong): de grootste retailer van China en de belangrijkste rivaal van Alibaba. Geen plastic prullaria uit China dus, maar direct de aanval op het topsegment met merken als Apple, Samsung en Mepal.



De Chinese webgigant begint ook niet voorzichtig: naar eigen zeggen hebben in één klap 3,5 miljoen Nederlandse huishoudens in meer dan 85 gemeenten toegang tot hun ultrasnelle bezorging.



Lees ook: Kan Chinese retailreus JD.com met Joybuy Nederland veroveren? ‘Zo nieuw is het allemaal niet’

Aanval op de ‘gevestigde orde’

Joybuy komt dus niet om te ‘spelen’ en voorzichtig de markt te verkennen. Met hun eigen bezorgdienst JoyExpress behouden ze de volledige regie over de laatste kilometers naar de voordeur. Hierdoor zijn ze niet afhankelijk van externe pakketdiensten en kunnen ze hun ‘vandaag bezorgd’ belofte waarmaken.



Die ‘11-11-service’ is simpel: wie voor 11:00 uur ‘s ochtends bestelt, heeft het pakketje voor 23:00 uur diezelfde avond binnen. Voor wie niet thuis is, staan er direct 1.000 eigen pick-up punten klaar. Volgens John Lin, China-expert en voormalig strateeg bij bol, is Joybuy hiermee een serieuze uitdaging voor de gevestigde namen: „Als je een paar keer bij JD hebt besteld, denk je dat Coolblue en bol matige service hebben”, zei hij eerder bij De Ondernemer. Volgens de expert is dit geen tijdelijk effect; als consumenten eenmaal aan deze nieuwe standaard van snelheid gewend zijn, willen ze niet meer anders.

Wat betekent dit voor de Nederlandse mkb’er?

Als ondernemer die verkoopt via bol of Amazon, kijk je waarschijnlijk met gemengde gevoelens naar deze nieuwkomer. Wat zijn de gevolgen?



Nieuwe kansen

Joybuy zoekt actief naar Europese partners en biedt lagere commissies dan Amazon om verkopers te lokken. Uit de tariefplannen van Joybuy blijkt dat zij actief inzetten op lagere kosten voor verkopers: in categorieën als elektronica en lifestyle liggen de commissies 2 procent tot 4 procent lager dan bij de gevestigde namen. Terwijl bol en Amazon vaak tussen de 6 procent en 15 procent rekenen, kiest Joybuy voor een agressief instaptarief om de Europese markt open te breken.



Waarom ze dit kunnen

Deze agressieve prijsstrategie is gebaseerd op het ‘asset-heavy’ model van JD.com. In Nederland hebben ze al 60.000 vierkante meter aan eigen distributiecentra (Waddinxveen, Berkel en Rodenrijs en Venray). Omdat ze de volledige keten in eigen beheer hebben, kunnen ze de marges voor externe verkopers scherper wegzetten. Lin benadrukt dat deze structuur JD.com in staat stelt om de markt op de lange termijn te domineren, waarbij winstgevendheid in de eerste fase ondergeschikt is aan het winnen van marktaandeel.



Service als wapen

Joybuy zet in op een 24/7 bereikbare klantenservice met ‘echte mensen, geen bots’. Voor de mkb-verkoper betekent dit dat de lat voor klantcontact bij de concurrentie alleen maar hoger komt te liggen.

Lees verder onder de advertentie

Kunnen Amazon en bol nu wel 'inpakken'?

Nou, dat nu ook weer niet meteen. Bol heeft een enorme emotionele voorsprong in Nederland, terwijl Amazon met hun Prime-pakket al overal tussen zit: van de pakketjes aan de deur tot de films en series in je huiskamer. Maar met een Trustpilot-score van ruim 4,5 en een gigantisch logistiek netwerk laat JD.com zien dat ze een lange adem hebben.



Lees ook: Nederlandse e-commerce bezwijkt onder tsunami aan pakketjes uit China: ‘Ze drukken ons de markt uit’