Soufian opent zijn eigen sneakerwinkel voor 1 euro huur: ‘Ik dacht: dit is vast oplichting’

Een winkelpand huren voor 1 euro. Soufian Misri (36) uit Lelystad gelooft het niet als hij de advertentie met dit aanbod ziet. „Ik dacht: dit is vast oplichting.” Drie maanden later staat hij trots in zijn eigen sneakerwinkel.

Soufian Misri was een van de twee startende ondernemers die in Lelystad een winkel huurt voor 1 euro in het eerste jaar. Foto: Freddy Schinkel

Lees verder onder de advertentie

Langs twee wanden van Sneaker-ON blinken sneakers van grote merken: nieuwe sportschoenen van maatje 35 tot en met 47,5. Op een paar lege schapjes liggen tijdelijk een paar petten. Soufian Misri kijkt om zich heen. „Ja, ik ben best trots op mezelf.”



Soufian koopt, verkoopt en ruilt al tien jaar sneakers vanuit zijn huis in Lelystad. Via online verkoopplatforms gaan zijn schoenen de hele wereld over, aldus de Stentor.

Lees ook: Upfront leert van eerste supermarkt voor tweede vestiging in Rotterdam: ‘Eind dit jaar 10 winkels’

Grote stap naar sneakerwinkel

Het is een bijbaantje. Hij werkt bij de gemeente Amsterdam. ‘Stiekem’ droomt hij van zijn sneakerhandel te kunnen leven.



Maar die stap is groot.

Lees verder onder de advertentie

Thuis heeft hij al een tijdje geen plek meer voor al zijn sneakers. Als ook een opslagbox niet genoeg meer is, speurt hij naar een loods met meer ruimte.

Bij zijn zoektocht valt zijn oog vorig jaar op een nieuw project in Lelystad. Twee winkelpanden zijn te huur voor één euro in het eerste jaar, een actie om leegstand aan te pakken.

“ Als ik iemand tegenkom, kijk ik eerst naar zijn schoenen. Daaraan kan ik zien of hij of zij een echte sneakerhead is ” Soufian Misri

Winkelpanden te huur voor één euro

Soufian kan het niet geloven. Als dit klopt, is het een mooie kans om het een jaar te proberen als ondernemer. Zestig andere starters willen dit ook, maar krijgen de winkels niet. Een delicatessenzaak mag huurvrij aan de slag in de Promesse, blijkt begin dit jaar. Soufian krijgt een winkel in de Kroonpassage.

Lees verder onder de advertentie

Dit is zijn kans.

Hij houdt van sneakers en draagt ze elke dag. Nike Air Max 1 is zijn favoriete type schoen. Hij wijst op zijn paar van vandaag: sneakers uit 2025, beige met lichtgroen. „Netjes, sportief en overal bij te dragen.”

Bij het maken van foto’s draagt hij deze:

Lees verder onder de advertentie

De New Balance 550 White & Vintage Teal, een basketbalschoen. Foto: Freddy Schinkel

Sneakers zeggen ook iets over de drager, vertelt hij. „Die definiëren een persoon. Als ik iemand tegenkom, kijk ik eerst naar zijn schoenen. Daaraan kan ik zien of hij of zij een echte sneakerhead is.”

Zijn eerste paar was een wolfgrijze Air Max 1. „Ik voelde me helemaal de man.” Soufian heeft ze nog, maar draagt ze niet, hoewel... „Ik zoek iemand die ze kan restaureren. Een goeie.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: De woonwinkel lijkt volgens experts ten dode opgeschreven: deze sectoren moeten ook opletten

Creatief en lucratief

Voor het eerste paar dat hij verkocht, kreeg hij ‘een mooie prijs’. „Daarna ging het snel. Er is echt een markt voor. Creatief en lucratief.”

Sneakerliefhebbers willen variatie, weet Soufian. Ze verkopen sneakers die niet lekker zitten, of die om wat voor reden dan ook niet gedragen worden. „Dan kun je ze net zo goed verkopen.”

Lees verder onder de advertentie

Hij koopt vooral betaalbare, basic sneakers. Hij maakt die schoon en hangt er ‘een mooi prijskaartje’ aan. „Dan is iemand anders er weer blij mee.”

In de Kroonpassage handelt hij voorlopig nog niet in tweedehands sneakers. Daar draait het eerst om nieuwe exemplaren. Als hij een deel daarvan verkoopt, kan hij van de inkomsten ‘nieuwe’ tweedehands sneakers inkopen.

Foto: Freddy Schinkel

Lees verder onder de advertentie

In Lelystad is volgens hem ruimte voor een pure sneakerzaak. Batavia Stad heeft een sneakerwinkel. Maar dat is een outlet, met nieuwe sneakers, zegt hij. „Ik heb straks ook pre-owned sneakers.”

“ Ik kan nu mijn geld verdienen met iets wat ik het liefste doe ” Soufian Misri

Jaar verlof opgenomen

Bij de gemeente Amsterdam zien ze hem voorlopig niet meer. Soufian heeft een jaar deels onbetaald verlof om van Sneaker-On een succes te maken. „Ik had leuke collega’s, ging altijd met plezier naar mijn werk. Maar het blijft werk. Ik kan nu mijn geld verdienen met iets wat ik het liefste doe.”

De gemeente Lelystad en bedenker EB Results helpen hem vanuit het project huren-voor-een-euro. Soufian is blij met adviezen en tips van collega-ondernemers in de Kroonpassage.

Lees verder onder de advertentie

„Ik krijg veel positieve reacties van mensen uit Lelystad die zeggen: ik wacht al zo lang op een echte sneakerwinkel in de stad.”

Dat doet hem goed, al blijft zo’n eigen zaak spannend. „Ik moet gewoon knallen dit jaar. Ik weet: als ik mijn best doe, gaat het lukken.”

Dit artikel is geschreven door Inge Blankvoort voor de Stentor.

Lees verder onder de advertentie