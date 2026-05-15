Het lijkt een bold move : een shop-in-shop met vintage designtassen opstarten in een meubelzaak in Amersfoort. Helemaal als de toko wordt geleid door iemand met een achtergrond in het vastgoedbeheer. Jeroen van Spektakel Wonen, ook bekend als de leukste winkel van 2025, waagt de gok en zet zijn zoon Luuk aan het roer van wat een heus tassenimperium moet worden.

Jeroen van Spektakel Wonen zet zoon Luuk aan het roer van tassenimperium: ‘Ik houd mijn hart vast als dit online gaat’

‘Een bijzondere ontdekkingsreis door de fantasie en gekte van inkoper Jeroen Speksnijder, zijn zoon en zijn vrouw’, zo werd Spektakel Wonen vorig jaar omschreven in het juryrapport van branchevereniging INretail. De zaak, met bijna duizend vierkante meter aan meubels in fancy vormen en kleuren, gigantische Coca-Colaflesjes, porseleinen panters en tijgers en levensgrote plastic pumps, mag zichzelf sindsdien ‘Leukste Winkel van Nederland 2025’ noemen.

Precies wat eigenaar Jeroen (54) voor ogen had toen hij in 2019 de deuren van zijn extravagante Amersfoortse woonwalhalla opende, al werd hij aanvankelijk door de meeste mensen voor gek verklaard. „Ik werd beschouwd als malle Pietje”, lacht hij. Maar hij kwam, zag, overwon én breidt uit, met een knalroze shop-in-shop gevuld met vintage designtassen van Louis Vuitton, Gucci, Dior en Chanel, voorzien van een officieel echtheidscertificaat.

TikTok-generatie

,,Ik shop m’n vintage meubilair op markten in Frankrijk”, aldus Jeroen. ,,Als ik een mooie vintage tas tegenkom, dan neem ik die altijd mee. Er komen veel jonge meiden bij Spektakel, die zijn daar dol op. Online designtassen kopen is spannend, de ene keer gaat het goed, de andere keer niet. Bij ons weten ze wat ze krijgen, dus die tassen zijn zo weg. Maar het aanbod is beperkt, want het is echt een vondst. Ik dacht: daar zit brood in, ik moet hier iets mee.”

“ Ik ben van de TikTok-generatie en had gezien dat de vintage tassenmarkt in Japan toonaangevend is ” Luuk Speksnijder

Vintage tassenmarkt in Japan

Zoon Luuk helpt sinds een paar jaar op zaterdag mee in de winkel, dus Jeroen deelde zijn snode plan met hem. „Ik ben van de TikTok-generatie en had al vaak voorbij zien komen dat de vintage tassenmarkt in Japan toonaangevend is”, vertelt Luuk. ,,Toen zijn we, nadat ik grondig vooronderzoek had gedaan, naar Japan gegaan. Niet met het idee dat ik een shop-in-shop met tassen zou gaan runnen, maar om te kijken: valt hier iets te halen, puur als testcase.”

Luuk in Japan, tijdens de oriënterende reis die hij met zijn vader maakte. Eigen foto

Designtas als statussymbool

Japanners hebben de afgelopen dertig à veertig jaar enorm veel designkleding en -accessoires geshopt, als een soort statussymbool. ,,Maar ze wonen klein en de nieuwe generatie geeft er minder om, dus die designtassen komen allemaal in de handel”, aldus Jeroen. ,,Luuk heeft uitgezocht: wie zijn de grote suppliers, waar kunnen we zaken mee doen? Dat was best ingewikkeld, om daar als winkel uit Nederland überhaupt voet aan de grond bij te krijgen.”

De Japanse suppliers werken het liefst met grote klanten die bulk afnemen, maar uiteindelijk wisten Jeroen en Luuk drie suppliers ervan te overtuigen om met Spektakel Wonen in zee te gaan. ,,Luuk is een kopie van mij”, zegt Jeroen. ,,Verbaal heel sterk, echt een mannetje. Maar wel een leuk mannetje. Ik ben megatrots op hem hoe hij het in Japan heeft aangepakt en zo groeide tijdens die reis het idee: dit wordt jouw eigen ding, dat tassenverhaal.”

“ Ik krijg een kick van werken voor mijn eigen geld ” Luuk Speksnijder

Organische groei

Van tevoren was daar geen sprake van. ,,Ik heb vastgoedkunde gestudeerd en werk fulltime in het vastgoed, dus ik dacht dat daar mijn passie lag”, vertelt Luuk, die op z’n 14e met zijn beste vriend een foodtruck begon. ,,Dat hebben we tien jaar gedaan, daarna hebben we de foodtruck verkocht en ben ik gaan reizen en werken. Mijn baan is heel leuk, maar ik merkte dat het ondernemen me toch ook erg trekt. Ik krijg een kick van werken voor m’n eigen geld.”

Zo kon het gebeuren dat tijdens de reis in Japan het kwartje ineens viel: Luuk zou het tassengebeuren op zich gaan nemen. ,,Als je drie jaar geleden tegen me had gezegd dat wij zouden gaan samenwerken, dan had ik gezegd dat je niet goed bij je hoofd was”, grinnikt Jeroen. ,,Maar het is heel organisch zo gegroeid, met Luuk die eerst zei: joh pap, kan ik op zaterdag in de winkel komen werken. Dat was al een stukje interesse, wat steeds verder is gegroeid.”

Vanaf volgende maand zal Luuk zich fulltime gaan bezighouden met de verkoop van de designtassen. Eigen foto

Learning by doing

Voor zowel vader als zoon is het een spannende stap. ,,Ik heb nu elke maand een vast inkomen, dus ik geef mijn zekerheid weg”, zegt Luuk, die vanaf juni voorlopig in loondienst zal gaan bij Spektakel Wonen, omdat hij nog niet in de positie is om de voorfinanciering in z’n eentje te dragen. ,,Maar als alles van de grond is, dan is het de bedoeling dat de tassen echt mijn eigen ding worden. Ik wil zelf het risico dragen en echt gaan ondernemen.”

Jeroen ziet dat helemaal zitten, want hij gelooft in the school of life. „Learning by doing”, legt hij uit, er meteen aan toevoegend dat hij altijd een hekel heeft gehad aan verwende ‘zoontjes van de baas’. „Maar bij Luuk is dat helemaal niet aan de hand, hij is een strijder, een snoeiharde werker. Tegelijk vind ik het best spannend, wat we nu gaan doen. We kunnen goed met elkaar, echt heel goed, maar je moet wel dingen tegen elkaar kunnen uitspreken.”

“ Het mooiste compliment is rendement ” Jeroen Speksnijder

Positieve discussie

Jeroen en zijn vrouw, die trends in de gaten houdt en het online deel van Spektakel Wonen regelt (@spektakelbags en @spektakelwonen op Instagram), draaien al een tijdje mee, Luuk komt net kijken. „Ik kijk anders naar hoe je iets in de markt zet, dus dat zal af en toe discussies opleveren”, zegt Jeroen nuchter. „Maar ik vind een positieve discussie leuk en sta absoluut open voor de nieuwe generatie. Hij moet doen wat hij leuk vindt, maar er moet natuurlijk ook rendement worden gemaakt.”

‘Het mooiste compliment is rendement’, is de slogan van Jeroen. Met de tassen lijkt dat voorlopig wel goed te zitten, want ze vliegen vanaf het allereerste begin als warme broodjes over de toonbank. ,,We proberen een grote omloopsnelheid te bewerkstelligen met een wat kleinere marge”, zegt Jeroen. ,,Dat gaat tot nu toe boven verwachting. We verkopen de tassen nu alleen nog maar fysiek, maar ik hou mijn hart vast als we ze straks online gaan zetten.”

Elke week komt er een nieuwe voorraad van veertig tot tachtig designtassen binnen uit Japan. Eigen foto

Op naar een volledige overname

Elke week komt er een nieuwe voorraad van veertig tot tachtig designtassen binnen uit Japan, die tot nu toe zonder uitzondering binnen no-time verkocht zijn. Jeroen: ,,Veel winkels doen spastisch over merktassen, vaak staan ze achter glas en mag je er niet eens aankomen. Maar mensen willen ruiken, voelen, proeven. Dat kunnen ze bij Spektakel. Ze komen voor de beleving, zo gaat dat ook bij de meubels. Qua doelgroep roeren we met de tassen in hetzelfde potje.”

Veel mensen komen bij Spektakel voor een bank en gaan weg met een designtas, maar er zijn ook mensen die komen voor een designtas en vertrekken met meubels. ,,Het is niet logisch, maar het werkt wel”, zegt Jeroen, die hoopt dat de shop-in-shop het begin is van een volledige overname door zijn zoon. ,,Dat is mijn droom, maar ik had nooit verwacht dat het ooit realiteit zou worden. Dit is een heel mooie start en we gaan zien hoe het verder uitpakt.”

