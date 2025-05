‘Wil de nieuwe generatie nog wel hun handen vuilmaken?’

Ja, het is hard werken in de retail. Maar als je daartoe bereid bent, heb je het mooiste beroep op aarde, vindt Jeroen Speksnijder van meubelwinkel Spektakel Wonen. Willen jongeren nog wel hun handen vuilmaken, vraagt hij zich alleen af in zijn eerste expertblog?

Lees verder onder de advertentie

‘Kun je hiervan leven?’ Die vraag krijg ik zeker een paar keer per week. ‘Nee, het moet van mijn vrouw’, antwoord ik dan. Een geintje natuurlijk, maar het is wel het beeld dat een hoop consumenten hebben van een winkel. Terwijl het in mijn ogen het mooiste beroep op aarde is. Je ontvangt klanten in jouw crib, jouw winkel en als het goed is lopen ze met een glimlach en een aankoop onder hun arm de deur uit. Maar het komt je niet aanwaaien. Daarom zeg ik altijd: je moet bukken voor elke stuiver. Maar wil de nieuwe generatie dat wel?

Jeroen Speksnijder Jeroen Speksnijder is al meer dan 25 jaar actief in de retail en eigenaar van Spektakel Wonen. Zijn meubelzaak werd in 2025 uitgeroepen tot ‘Leukste Winkel van Nederland’ door branchevereniging INretail.

Elke cent oprapen

Ik kom zelf niet uit een ondernemersfamilie, maar hard werken en elke cent oprapen heb ik wel van huis uit meegekregen. Als jongetje had ik bijvoorbeeld twee krantenwijken. Dan vroeg ik altijd bewust vlak voor het einde van het jaar of iemand misschien ging stoppen en of ik zijn wijk over kon nemen. Met de feestdagen kon ik dan natuurlijk met die kaartjes langs de deuren en kreeg ik een extra fooitje.

Lees verder onder de advertentie

Je moet bukken voor elke stuiver. Maar wil de nieuwe generatie dat wel? Jeroen Speksnijder Spektakel Wonen

Of auto’s wassen. Dan had ik zeven à acht auto's in de straat die ik elke week op zaterdag waste. Tien gulden per auto, nou, dan had je ruim driehonderd gulden in de maand. Met die twee krantenwijken erbij werd dit in iedere maand een serieus bedrag voor een veertienjarige. Maar ik was wel elke zaterdag vroeg m’n nest uit: om acht uur stond ik de eerste auto te soppen en om drie uur ’s middags was ik pas klaar.

Lees ook: Jeroens interieurzaak Spektakel is de Leukste Winkel van Nederland

Bezem in de hoek

Wat ik het mooiste talent vind aan jonge mensen, is als ze zien dat er werk ligt en ze bereid zijn om het op te pakken. In het verleden testte ik dat door bijvoorbeeld in de winkel wat vuil op de grond te gooien. Dan zette ik een bezem in de hoek en ging ik zitten kijken. De grootste talenten zijn degenen die het vuil zien liggen en de bezem pakken om het op te vegen. Ze zien het werk en pakken het gelijk op. Alleen er zit nog verschil tussen; je hebt mensen die het in een hoekje vegen en je hebt mensen die een stoffer en blik pakken om het ook nog in de vuilnisbak te gooien. Die laatste groep moet je koesteren. Dat zijn je pareltjes.

Lees verder onder de advertentie

Maar die bezem wordt bijna niet meer gepakt. Ze zién het werk simpelweg niet liggen. Het groepje dat om die stoffer en blik vroeg, is helemaal een uitstervend ras. Dat lijken ze eng te vinden.

Zonder inspanning veel geld verdienen

Waar ligt dat dan aan? Enerzijds is het een stukje laksheid, maar anderzijds is het volgens mij ook de ‘nieuwe economie’. Al het geld lijkt digitaal verdiend te kunnen worden. Iedereen is zogenaamd rijk. Maar het begint gewoon met hard werken en je handjes vuil willen maken.

Op TikTok zie ik jongeren die een passief inkomen hebben van duizenden euro’s per maand. En die werken daar dan een paar uurtjes per week voor? Nou, ik zou het geld wel eens willen zien Jeroen Speksnijder Spektakel Wonen

En dan zie ik jongens op TikTok die zeggen een passief inkomen te hebben van duizenden euro’s per maand. En die werken daar dan een paar uurtjes per week voor? Nou, ik zou het geld wel eens willen zien. Of het echt zo is. Want ik ken veel mensen, zit in een groot ondernemersnetwerk, maar ik ken niemand die dat heeft. Ze laten zichzelf en elkaar gek maken. Die volgers denken: dat kan ik ook. En willen vervolgens zonder veel inspanning veel geld verdienen. Ik vind het zonde. Want ze zien niet wat erbij komt kijken om een goede winkel neer te zetten.

Lees verder onder de advertentie

Laat zien hoe mooi de retail is

De oplossing? Laten we als retailers eerst eens zien wat een mooi vak dit is. Hoe vaak zie je nog gepassioneerde mensen in een winkel? Ja, in de kleine speciaalzaken. Daar staan ze nog. Maar ook die generatie wordt steeds ouder en is een uitstervend ras. Terwijl het zo leuk is, dat klantcontact.

Maar laat ook zien dat je er goed van kunt leven. Geld blijft voor iedereen toch een drijfveer. Dat zag ik ook bij oud-medewerkers. Dan hadden ze lekker gewerkt in de winkel en gaf ik ze complimentjes, maar ze gingen pas echt drie keer zo hard lopen toen ik zei: ‘Je krijgt commissie als je een bank verkoopt’. Eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn, maar die trucjes werken wel.

Lees ook: Prijs Leukste Winkel van Nederland legt Jeroen geen windeieren: ‘Niet normaal zo druk!’