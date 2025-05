Website: http://www.anwb.nl/zakelijk

Om als ondernemer succesvol te kunnen zijn, is het belangrijk dat je mobiel bent en daarin kun je veel verschillende keuzes maken. ANWB voor de Zaak biedt pechhulpverlening en aanvullende diensten voor zzp’ers en mkb’ers. In Nederland en Europa! Met meer dan 900 wegenwachten bieden we all-in hulpverlening. Voor jou en je medewerkers!

Of je nu één auto bezit, meerdere bestelbussen of een wagenpark: met ANWB voor de Zaak is jouw mobiliteit in één keer goed geregeld!