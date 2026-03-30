Waarom je de meest indrukwekkende AI-taken juist niet moet automatiseren

De meeste ondernemers zoeken de revolutie van AI in complexe strategieën, maar de echte winst zit vaak in de schaduw. In zijn expertblog vertelt Koen Verschuren waarom de meest waardevolle AI-toepassingen eigenlijk een beetje saai zijn. Hij legt uit hoe het automatiseren van ‘gedoe’ juist de sleutel is tot een leuker werkleven.

Lees verder onder de advertentie

Zodra ondernemers over AI praten, gaat het al snel over de meest indrukwekkende toepassingen. Dat is logisch, want wij zijn als mensen in ons dagelijks werk bezig met indrukwekkende taken. De inkoper wil live laten onderhandelen door AI. Sales wil het perfecte verhaal voor elke klant. En de ondernemer? Die wil een feilloos businessplan voor de toekomst.



Dit zijn precies de taken waar jij als mens de meeste waarde toevoegt. Ze automatiseren is enorm ambitieus, en daardoor vaak duur. En misschien nog belangrijker: het haalt juist het leuke uit je werk. Want waarom zou je alles uit handen geven waar jij goed in bent?



Goede AI werkt anders. Goede AI is… een beetje saai.



Niet sexy, maar waardevol

Goede AI zit in de dingen waarvan je denkt: waarom ben ik hier zoveel tijd aan kwijt? Het nakijken van huiswerk door de docent. Het doorspitten van juridische clausules door de inkoper. Het opstellen van offertes voor sales. En voor de ondernemer: al die taken die je het liefst aan een stagiair had gegeven.



Dat zijn geen sexy use-cases. Maar wel de meest waardevolle. En de meest fijne om te omarmen. Want juist daar maakt AI het verschil: het neemt werk weg zonder jouw kracht weg te nemen.



Bij Nxt Phase AI hebben we precies dit soort oplossingen gebouwd voor verschillende bedrijven. En daarmee waren ze uiteindelijk altijd het meest geholpen. Gewoon slimme automatisering van het ‘gedoe’.

AI als stille kracht

Zo begonnen we ooit ons eerste gesprek bij een groot educatieplatform over ‘het lesgeven met geheel gepersonaliseerde avatars’. Maar persoonlijk lesgeven is juist waar docenten de meeste waarde toevoegen voor leerlingen. Waar docenten veel tijd aan kwijt waren en waar de leerling gewoon wil dat het gebeurt, is het nakijken van al het huiswerk. Dit kostte zomaar een paar miljoen per jaar en daarvan hebben we met AI-automatisering jaarlijks al tonnen weten te besparen.



En dat is waar AI op zijn best is. Niet als vervanging van jouw expertise, maar als stille kracht op de achtergrond.

Lees verder onder de advertentie

Wat kan ik automatiseren met AI

Hoe vind je nu juist die onderwerpen? Er zijn een paar stokpaardjes die je kunnen helpen:

Welke taken hebben jouw klanten geen benul van dat jij daar tijd aan besteedt?

Welke taken zijn zo algemeen dat ze niet specifiek zijn voor jouw dienst en/of klanten?

Welke taken zou je uitbesteden als je 100 stagiaires ter beschikking had?

Vaak ben je je niet goed bewust van deze taken omdat ze ‘normaal’ zijn geworden. Het is daarom een leuke en leerzame exercitie om verschillende rollen in je bedrijf elkaar te laten vertellen over hun dagelijks werk. Dan kijken er verse ogen mee, die zich vaak hardop afvragen waarom dingen zo gedaan worden en of dat wel van toegevoegde waarde is. Vaak hebben je collega’s gelijk en kun je een groot deel van die onderdelen van je werk met AI automatiseren. En daarmee je werkleven een stuk waardevoller en leuker maken.



