Begin 2025 vroegen bedrijven zich nog af of ze iets met AI moesten doen. Inmiddels is de vraag: hoe zet je het zinnig en effectief in? Richting is hierbij belangrijk, zegt AI-expert Koen Verschuren in zijn expertblog. Zonder richting blijft AI iets dat erbij komt. Met richting wordt het een logisch onderdeel van hoe je werkt.

Lees verder onder de advertentie

In veel organisaties wordt AI al gebruikt, meestal op initiatief van medewerkers zelf. Ze zetten ChatGPT of andere tools in om sneller teksten te schrijven of samen te vatten. Dat levert directe tijdswinst op, maar het blijft iets persoonlijks. Er zit geen samenhang in en geen duidelijke koppeling met de bedrijfsdoelen.

Zonder visie en coördinatie blijven het losse tools

Wat we vaak zien, is dat bedrijven licenties aanschaffen zonder plan. De gedachte is: iedereen zat al op ChatGPT, dus hebben we maar een zakelijk account genomen. Maar zonder visie en coördinatie blijft het bij losse tools die geen echte verandering brengen. Je rolt iets uit, maar weet niet:



- Waar in je operatie het waarde toevoegt

- Wie het waarvoor moet inzetten

- Hoe je bepaalt of het effect heeft

Lees ook: ‘Echte waarde van AI zit niet in flitsende avatars, maar in het oplossen van dagelijkse frustraties en processen’

Lees verder onder de advertentie

AI maakt je sneller, zoals een auto dat doet

De echte waarde van AI komt pas als je het onderdeel maakt van hoe je werkt. Niet alleen software uitdelen, maar bedenken wat je ermee wilt verbeteren. Welke processen slimmer kunnen. Waar automatisering echt iets oplevert. En hoe je mensen daarin meeneemt.



Bij Nxt Phase AI stellen we daarom altijd eerst deze vraag als we worden gevraagd voor een Copilot-training: Waarvoor wordt Copilot ingezet en hoe meten we of het werkt? Pas dan gaan we trainen. Gericht, en met een concreet doel.



We gebruiken vaak deze vergelijking: AI maakt je sneller, zoals een auto dat doet. Maar je moet wel leren rijden, en een auto moet je aanschaffen. Wat veel bedrijven nu doen: iedereen een fiets geven, in de hoop dat het vanzelf goedkomt. Die fiets belandde in 2025 bij veel bedrijven in de schuur.



Veel organisaties zijn nog bezig met het individueel toepassen van AI. Medewerkers gebruiken het om hun eigen werk sneller te doen. Dat is een goed begin, maar de opbrengst blijft beperkt.

Beter inrichten van processen met AI

In 2026 verschuift de focus naar het beter inrichten van processen met AI. Niet individueel, maar als organisatie. Meer grip en resultaat ontstaat pas als je processen als geheel opnieuw bekijkt. Daar wordt duidelijk wat je kunt stroomlijnen, wat je kunt automatiseren en waar handmatig werk door AI gedaan kan worden. Zonder richting blijft AI iets wat erbij komt. Met richting wordt het een logisch onderdeel van hoe je werkt.



Lees ook: E-commercebedrijven missen AI-kansen, maar: ‘Laat je niet gek maken door de AI-hype’