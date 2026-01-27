Veel bedrijven staren zich blind op de techniek achter AI, maar vergeten de belangrijkste vraag: welk probleem lossen we eigenlijk op? AI is geen softwarepakket dat je simpelweg uitrolt, maar een antwoord op een zakelijke wens. Zolang IT de regie heeft, leidt dat niet tot succes. In zijn expertblog vertelt Koen Verschuren waar en hoe de echte winst te halen valt voor ondernemers.

AI is geen softwarepakket dat je uitrolt: de vraag is niet welke tool je kiest, maar welk probleem je oplost

AI is geen softwarepakket dat je uitrolt. De vraag is niet welke tool je kiest, maar welk probleem je op wilt lossen. Als je begint bij IT, blijft AI vaak iets technisch. En zodra het technisch is gaat de aandacht uit naar hoe we iets op willen lossen: Welke modellen gaan we gebruiken, waar gaan we deze hosten en in welke frameworks gaan we dit doen? Waar juist de grootste barrières liggen in wat we op willen lossen, met wie, voor wie.



Als je begint bij een team dat productiever wil/moet werken of de kwaliteit wil verbeteren, komt er urgentie. Deze urgentie voel je tot in de kern van je bedrijfsstrategie. Dan is AI geen experiment, maar een middel. Het team herkent het probleem, heeft belang bij de oplossing en wil het laten slagen.



Productiviteit is het startpunt, IT is de faciliteerder

Een goed AI-project begint bij een afdelingsmanager die zijn winkel wil verbeteren. Die wil bijvoorbeeld fouten verminderen of de productiviteit van zijn team verhogen. Die weet wat beter kan en waar het wringt. Als daar de vraag ontstaat, volgt de businesscase vanzelf omdat de afdelingsleider automatisch denkt en beoordeeld wordt in toegevoegde waar voor het bedrijf. IT helpt met technisch ontwerp, implementatie en onderhoud, maar is niet de eigenaar.



Bijvoorbeeld: een administratieafdeling die vaak informatie moet corrigeren omdat gegevens onvolledig of verkeerd worden ingevoerd. Denk aan ontbrekende klantcodes, foutieve ordernummers of dubbele registraties. Medewerkers zijn daar dagelijks tijd aan kwijt. Als zij zelf het initiatief nemen om dit slimmer aan te pakken, ontstaat een duidelijk doel: minder fouten, minder handwerk en daarmee een betrouwbaardere en meer inzetbare service. AI kan daarbij helpen door invoer automatisch te controleren en aan te vullen. IT zorgt dat het werkt binnen de bestaande systemen, maar de vraag, de regie en vooral de beoordeling of het af en waardevol is, liggen bij de business.

Zonder eigenaarschap geen resultaat

Wij zeggen hier niets nieuws. Ieder zichzelf respecterende consultant roept dat innovatie moet komen vanuit de organisatie. Maar waarom lukt het dan zo weinig bedrijven?



Vier voorwaarden voor zinvolle AI-toepassing

1 Start bij het proces, niet bij de technologie

Begin met een knelpunt of doel in de operatie, niet met een tool of model. 2 Geef eigenaarschap aan de business

De opdrachtgever moet het proces bezitten, budget en tijd hebben om dit te drijven, en verantwoordelijkheid nemen voor resultaat. 3 Stel meetbare doelen

Denk in tijdwinst, minder fouten of hogere output. Idealiter uiteindelijk uitgedrukt in extra euro’s gemaakt of bespaard. Geen AI om de AI. 4 Laat IT ondersteunen, niet leiden

IT zorgt dat het technisch klopt, maar bepaalt niet het ‘waarom’ of het ‘wat’ en uiteindelijk misschien zelf niet ‘hoe’.

AI werkt als het structureel iets oplost

Wil je starten met AI? Begin dan bij het werk dat elke week tijd kost, fouten oplevert of eindeloos wordt herhaald. Dáár ligt de meeste winst. In onze projecten bij Nxt Phase AI zien we dit dagelijks terug: AI werkt pas als het vertrekt vanuit een concreet proces dat door veel mensen vaak wordt gedaan en beter kan. Dáár zit de echte winst.



