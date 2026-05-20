Mei is financieel zwaar voor ondernemers, met ‘Black Mayday’ wil Jur dat veranderen

Mei is voor veel ondernemers een financiële en organisatorische martelgang. In zijn expertblog schrijft Jur Baart dat feestdagen en een dalend consumentenvertrouwen samenkomen in een perfecte storm. Wachten is volgens Jur geen optie. Daarom roept hij Black Mayday in het leven, een dag waarop ondernemers gezamenlijk de markt wakker kunnen schudden.

De maand mei is voor ondernemers de meest verschrikkelijke maand van het jaar. Je hebt het staartje van Koningsdag, 5 mei, Hemelvaart, Pinksteren en losse vrije dagen tussendoor. Daarnaast nemen medewerkers meteen 2,5 week vakantie op, omdat de kinderen ook zo lang vrij zijn. Dat is allemaal begrijpelijk, maar dat maakt de maand mei ook tot een halve maand, met minder werkcapaciteit, lagere productiviteit en dus minder opbrengsten voor bedrijven. O ja, en dan komt dat vakantiegeld er ook nog bovenop: auw, een dubbele klap.



Consument is voorzichtiger

En dat terwijl ondernemers het al zwaar hebben. Het consumentenvertrouwen kelderde in april van -30 naar -44, de op een na grootste daling sinds 1986. Alleen april 2020, het begin van de coronapandemie, was erger. Toen was er een virus, nu eigenlijk ook, maar dan op verschillende plekken: Oekraïne, Gaza en de Straat van Hormuz. Rabobank rekende het uit: de handelsoorlog kost Nederland op termijn ruim 7 miljard euro per jaar. Dat is bijna 400 euro per Nederlander per jaar. Dat hakt er straks in, maar het maakt de consument nu al voorzichtiger en ondernemers onzekerder.



Mensen houden de hand op de knip. Aanbieders van meubels, auto’s, reizen en elektronica voelen dat allemaal. Terwijl we toch in Nederland-Spaarland wonen. In 2025 stond er gemiddeld 64.000 euro op de spaarrekening van een Nederlands huishouden. Maar dat gemiddelde vertekent het beeld. Jongeren van 18 tot 25 jaar hebben mediaan slechts 3400 euro. Dat betekent dat veel jongeren helemaal niets op hun rekening hebben. De echte spaarkampioenen zitten overigens tussen de 65 en 75 jaar, met gemiddeld meer dan 76.000 euro op de bank. Maar ja, die geven weer niets uit.

Hoe overleef ik mei?

De consument beweegt niet vanzelf, dat weet elke ondernemer. Wachten tot het vertrouwen terugkomt, is geen strategie. En dus is de vraag niet: hoe overleef ik mei? De vraag is: hoe maak ik er wat van? Black Friday werkt niet omdat consumenten ineens meer geld hebben, maar omdat het een collectief signaal is. Iedereen doet mee, dus iedere koper weet: nu is het moment. Dat collectieve momentum is precies wat mei mist. Er is geen aanleiding, geen urgentie en geen verhaal. Gewoon mei. Met alle feestdagen, halve weken en medewerkers die ergens op een camping zitten.



Maar we hebben nog een week om iets te doen. En anders doen we het volgend jaar: Black Mayday. Een nieuwe actiedag, voor en door ondernemers, op de laatste vrijdag van mei. Niet als generieke kortingsdag, want daarmee win je de verkeerde klant en versleep je alleen maar omzet, maar als gezamenlijk signaal dat het ernst is. Een dag waarop ondernemers collectief de markt wakker schudden, op een moment dat de markt het liefst even wil slapen.

Black Mayday

De kracht zit in het collectief. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe sterker het signaal naar buiten. Lokale winkelstraten die samen optrekken, brancheorganisaties die hun leden mobiliseren en online bedrijven die gezamenlijk campagne voeren. Maar elk bedrijf bepaalt zelf de invulling. Geen korting omdat je wanhopig bent, maar een aanbod met een verhaal. Een productlancering die je toch al had gepland. Een samenwerking met een aanvullend merk. Een event dat klanten een reden geeft om te komen. Iets met urgentie, iets met een datum.



Want dat is wat mensen in beweging zet. Niet een vage belofte dat het straks misschien beter wordt. Maar een concreet moment waarop ze een koopbeslissing kunnen nemen. Black Mayday geeft ondernemers het platform om dat moment te creëren, gezamenlijk, zichtbaar en met genoeg schaal om er nieuwswaarde aan te koppelen.

‘Ondernemers handel collectief’

Een nieuwe actiedag bouw je niet in één jaar. Black Friday bestond al decennia in Amerika voordat het in Nederland aansloeg. Maar zodra het aansloeg, deed iedereen mee. Vroeg instappen bij Black Mayday betekent dat je mee definieert hoe het eruitziet. Dat je volgend jaar op een gevestigd platform staat in plaats van opnieuw bij nul te beginnen.



Mei is niet te fixen. De feestdagen verdwijnen niet, de schoolvakanties niet en het vakantiegeld landt altijd op een onhandig moment. Maar ondernemers die collectief handelen, kunnen mei veranderen van een maand die je overleeft in een maand die je benut. Eind deze maand is het de grote Black Mayday, om de markt te laten weten dat het deze maand menens is.