Het vertrouwen van consumenten is in april fors verder verslechterd. De vertrouwensgraadmeter van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat de op een na grootste daling zien sinds het begin van de statistieken in april 1986.

Alleen in april 2020, aan het begin van de coronapandemie, was de daling van het vertrouwen groter, becijferde het CBS. Het cijfer dat de stemming meet, is gezakt van min 30 in maart naar min 44. Daarmee ligt het consumentenvertrouwen in april ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (min 11).

Consumentenvertrouwen eind 2022 laagst

Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59). Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986 op basis van het consumentenconjunctuuronderzoek.

Vorige maand kreeg het vertrouwen van consumenten al een forse knauw, na de eerste aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari.

Crisis rondom Straat van Hormuz

Consumenten zijn in april opnieuw fors negatiever over de economie dan in maart. Door de oorlog is de Straat van Hormuz, een belangrijke zeestraat voor olie- en gastransport, praktisch geblokkeerd. Consumenten merken de energiecrisis aan de pomp, waar de prijzen voor diesel en benzine tot recordhoogtes zijn opgelopen.

Koopbereidheid zeer laag

Mensen vinden de tijd nu ook ongunstig voor het doen van grote aankopen. De graadmeter voor de koopbereidheid daalde in april tot min 26, tegen min 15 in maart. „Slechts een keer was de daling van de koopbereidheid groter. Dat was in april 2020”, aldus het CBS.