Waarom één publicatie in Britse media meer PR-waarde heeft dan 10 Nederlandse persberichten

Wat dat betekent voor Nederlandse ondernemers: één publicatie in Britse media doet meer PR-werk dan tien persberichten in eigen land. The Financial Times, Reuters, The Telegraph, maar ook Europese techplatforms als Sifted en Tech.eu opereren vanuit Londen en schrijven in het Engels voor een publiek dat ver voorbij de Britse grenzen reikt. Wie in Britse media staat, staat internationaal en dat is precies waarom Britse media het meest efficiënte PR-podium van Europa zijn.

AI verwerkt ook Britse media

Maar er is nog een reden die veel ondernemers over het hoofd zien. Engelstalige media worden niet alleen gelezen door mensen, ze worden ook verwerkt door AI-systemen en large language models (LLM’s) die wereldwijd worden gebruikt. Persbureau Reuters is een van de grootste trainingsbronnen voor LLM’s ter wereld. Wie in Reuters staat, staat dus niet alleen in de krant, je bedrijf wordt onderdeel van de wereldwijde kennisbasis waar AI-tools wereldwijd uit putten. In een wereld waarin steeds meer mensen hun informatie via AI filteren, is Engelstalige media prominentie geen bijproduct van PR.



Het afgelopen jaar haalden meerdere Nederlandse startups precies die Britse headlines. Niet door harder te roepen, maar door te begrijpen welk verhaal Britse journalisten op dit moment nodig hebben.

LionVolt: van Eindhoven naar de Financial Times via een Europees vraagstuk

Toen batterijstartup LionVolt uit Eindhoven in The Financial Times verscheen, draaide het artikel niet om een Nederlandse uitvinding. Het ging over de vraag hoe Europa zijn afhankelijkheid van Chinese batterijen kan verminderen na het faillissement van Northvolt. Een vraag die in Brussel speelt, maar ook in Londen. Het VK heeft zijn eigen klimaatambities, zijn eigen batterijtekort en zijn eigen zorgen over strategische afhankelijkheid van China.



LionVolt paste in dat verhaal. Het bedrijf koos bewust voor een andere aanpak dan het failliete Northvolt: kleinschalig, gefocust, met een fabriek in Eindhoven én een vestiging in Schotland. Die Schotse fabriek is geen bijzaak. Het is de reden dat een Britse journalist dit verhaal relevant vond voor zijn lezers. LionVolt hoefde zichzelf niet te introduceren als Europese startup, ze waren onderdeel van een verhaal dat zich al voltrok. Dat is slimme internationale public relations.

Monumental: het woningtekort als opening

Het Amsterdamse Monumental, dat robots bouwt die dag en nacht muren kunnen metselen, haalde onder meer The Telegraph en The Sun . Niet met een technologieverhaal, maar met een antwoord op een probleem dat elke Brit van dichtbij meemaakt: de woningcrisis. De overheid heeft ambitieuze bouwplannen, maar kampt met een tekort van minstens 25.000 metselaars. Monumental biedt de oplossing. Het Londense bouwbedrijf Galostar, dat eerder werkte aan het Olympisch Stadion in Stratford, zet de robots als eerste in het VK in. Dit was het nieuwshaakje.



Wat dit verhaal sterk maakt, is dat Monumental een probleem niet hoefde uit te leggen, dat probleem was er al, en stond al maanden op de politieke agenda. Het bedrijf hoefde alleen te laten zien dat het er iets aan doet. Oprichter Salar al Khafaji sprak niet over robotica, maar over output, betrouwbaarheid en het oplossen van een personeelstekort. Dat is een taal die Britse journalisten begrijpen en die hun lezers herkennen.

Nearfield en Carbon Equity: twee routes naar Britse zichtbaarheid

Nearfield Instruments uit Rotterdam haalde Reuters niet met een persbericht, maar via een interview met de Nederlandse correspondent van Reuters. Het bedrijf maakt meettechnologie voor chipfabrikanten en kondigde IPO-plannen aan voor 2027 of 2028. Nearfield positioneerde zichzelf niet als Rotterdams meetbedrijf maar als schakel in de mondiale chipketen met klanten als Samsung en investeerders als het Singaporese staatsfonds Temasek. Door de relevantie internationaal te trekken en grote namen expliciet te benoemen, werd het geen regionaal nieuws, maar wereldwijd technieuws. Dat maakt het interessant voor een correspondent van Reuters.



Maar er zijn meer wegen die naar Londense techmedia leiden. Neem SET Ventures en Carbon Equity, twee Nederlandse spelers in klimaatfinanciering die opduiken in Sifted , onderdeel van The Financial Times. Niet omdat ze een fundingronde aankondigden, maar omdat journalisten contact met hen zoeken als ze inzicht willen krijgen in de staat van Europese klimaatinvesteringen. Wie consequent meepraat in het Europese debat, wordt uiteindelijk gezien als expert, en experts maken nieuws.

Internationale zichtbaarheid begint dichterbij dan je denkt

Grote Britse media hebben correspondenten die Nederland actief volgen. Reuters heeft zelfs een eigen kantoor in Amsterdam. Dat betekent dat de drempel voor Britse media-aandacht lager ligt dan de meeste ondernemers denken, mits je zichtbaar bent. Wie in Nederland consequent aanwezig is in media, op LinkedIn en bij relevante conferenties, vergroot de kans dat een Britse journalist het verhaal oppikt. Wie verder wil gaan, kan die journalisten ook actief benaderen: met een korte introductie, een expertstandpunt bij een actueel thema of een uitnodiging voor een gesprek. In het VK is dat volkomen normaal en het is precies hoe je van bron naar nieuws wordt.



Tegelijkertijd geldt ook hier wat voor elke internationale markt geldt: verhalen worden pas opgepikt als ze inspelen op concrete vragen die daar spelen. Niet ‘wij zijn een innovatief Nederlands bedrijf’, maar ‘wij helpen het VK zijn batterijtekort op te lossen’ of ‘wij versnellen de Britse woningbouw’. Het verschil zit niet in wat je doet, maar in hoe je het vertelt.



De rode draad bij LionVolt, Monumental, Nearfield en Carbon Equity is simpel: ze presenteren zich niet als Nederlandse bedrijven met internationale ambities, maar als spelers in een verhaal dat Britse lezers al kennen en spelen daarop in.

