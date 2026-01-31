Toen Marie-Claire van der Steen geen goede luiertas kon vinden, bedacht ze gewoon zelf een handige en modieuze mom bag . Haar idee groeide binnen een paar jaar uit tot een internationaal merk: Studio Noos. Het doel voor 2026: 500.000 verkochte tassen in binnen- en buitenland.

Toen Marie-Claires eerste kind, Noah, in januari 2018 werd geboren, ontdekte ze dat alle beschikbare luiertassen niet naar haar smaak waren. In plaats van genoegen te nemen met het bestaande aanbod, besloot ze zelf iets te creëren. Samen met haar man kocht ze stoffen op de Amsterdamse Albert Cuypmarkt, schakelde een kleermaker in en liet een tas maken waarvan de hengsels over alle kinderwagens en buggy’s pasten. „Dat eerste model was eenvoudig: geen ritsen, geen overbodige vakken - gewoon een praktische, stijlvolle tas in verschillende stoffen. Dat werd de eerste mom bag van wat Studio Noos zou worden.” (Studio Noos, omdat ze hun zoon Noah, Noos noemen).



Influencer gaf startschot

Hoewel Marie-Claire geen ervaring had in mode of retail – haar vorige bedrijf was een nannybureau – durfde ze opnieuw te ondernemen. Haar man, die wel retailervaring had, bouwde de eerste website. Zelf verzorgde ze de productfotografie. De doorbraak kwam toen een kennis, een mode-influencer, de tas online deelde. „Op het moment dat zij iets deelde waren er binnen no time tienduizend bezoekers op onze website. Binnen enkele seconden was de eerste collectie uitverkocht. Dat moment tekent de eerste periode: er was niet tegenop te produceren.”

Studio Noos richt zich op tassen en accessoires voor moeders, kinderen en jonge gezinnen, maar met een duidelijke mode-inslag. „Waar traditionele luiertassen vaak praktisch maar niet modieus zijn, vind ik het belangrijk dat onze items bij iemands persoonlijke stijl passen. Denk aan ruime tassen, geschikt om aan de kinderwagen te hangen, maar zó mooi dat je hem het liefst de hele dag mee op pad neemt. We spreken niet alleen jonge moeders aan, maar ook studenten of vrouwen die gewoon een praktische en modieuze tas willen.” Het bedrijf telt vijftien medewerkers en Marie-Claire mikt voor 2026 op 500.000 verkochte tassen. Een groei van 80 procent.

Bijenkorf toonde snel interesse in Studio Noos

De eerste jaren groeide het merk organisch. „Vooral dankzij influencers in plaats van betaalde promotie. We zetten daarbij nooit in op specifieke influencers, maar keken altijd naar mensen die op een natuurlijke manier bij Studio Noos passen. Dat zijn vaak vrouwen met een herkenbaar dagelijks leven, waarin stijl en gezinsleven samenkomen. Hun content is authentiek en sluit aan bij wie zij zijn en bij waar wij als merk voor staan, waardoor andere moeders zich er gemakkelijk in kunnen herkennen.”

Na vier maanden toonde de Bijenkorf al interesse om de collectie in te kopen. „Dat gebeurde zonder dat ik daar actief naar zocht.” Het bleef niet bij incidentele orders. Door de grote vraag besloot Marie-Claire na circa drie jaar serieus na te denken over export – maar wel op een planmatige, strategische manier. „Pas toen de interne processen, productie en logistiek in Nederland stabiel draaiden, verlegden we de focus naar buitenlandse markten.” De eerste stap was richting Duitsland. „We kozen voor een gefaseerde aanpak; eerst één markt zorgvuldig opbouwen en daarna pas uitbreiden naar andere landen.”

Marie-Claire van der Steen, eigenaar Studio Noos. Foto: eigen beeld

Internationale expansie gaat niet vanzelf

In 2022 schakelde Marie-Claire een Berlijns marketingbureau in om het merk lokaal neer te zetten. „We wisten: internationale expansie gaat niet vanzelf. Je hebt middelen, kennis en focus nodig. We waren al actief in Duitsland voordat de lokale site live ging, dus we zagen niet direct een enorme piek op één moment. Wat we wél merkten: zodra we de stap maakten naar een volledig Duitstalige site, nam het vertrouwen toe en versnelde de groei geleidelijk. Bestellingen kwamen steeds vaker en vanuit heel Duitsland binnen.”

Belangrijke component van de aanpak was lokalisatie; de website werd vertaald, marketingmateriaal aangepast, klantenservice in lokale taal, de content afgestemd op de doelgroep. „Daarnaast werkten we met Duitse influencers die echt aansloten bij de doelgroep met op maat gemaakte content. Dat hielp vertrouwen opbouwen in een nieuwe markt. We houden het bewust laagdrempelig: we forceren niemand om iets te posten. We sturen onze producten op vanuit oprechte interesse en bouwen liever aan langdurige relaties dan aan eenmalige samenwerkingen. Zo creëren we echte ambassadeurs, zowel in Nederland als in Duitsland. Inmiddels bedienen we de Duitse markt zelf.”



Logistiek en verzending naar Duitsland werden uitbesteed aan een fulfillmentpartij. „Dat was cruciaal om betrouwbaar en schaalbaar te kunnen leveren. Zelf naar het postkantoor blijven gaan was al snel niet meer vol te houden.” Die doelgerichte aanpak betaalde zich uit: de Duitse markt is groter dan de Nederlandse, en Studio Noos levert daarnaast aan honderden retailers wereldwijd. Was de B2C/B2B-kanaalmix in 2023 nog fiftyfifty, in 2025 verkocht Studio Noos 70 procent van de producten B2C en 30 procent B2B. Voor 2026 wordt de consumententak zelfs driekwart van het totaal.



‘Nieuwe klanten aantrekken kost tijd en geld’

Volgens Marie-Claire hoeft export niet per se te beginnen met grote investeringen. „Ja ik ben ambitieus, maar minstens zo belangrijk voor internationaal succes zijn een goede product-marktfit, geloof in je concept én de bereidheid om te investeren in marketing en logistiek zodra de basis staat.”



Waar Marie-Claire niet zelf de benodigde vaardigheden had, riep ze hulp en expertise in. „Je moet kunnen luisteren, faalervaringen incasseren en flexibel bijsturen. Export vraagt om geduld. Verwacht niet dat alles meteen rendement oplevert. Nieuwe klanten aantrekken – vooral in een ander land – kost tijd en geld. In het begin betekent dat investeren in advertentiecampagnes, vertalingen, retargeting, en lokale marketing. Pas op de langere termijn betaalt zich dat terug in merkvertrouwen en volumegroei.”

Marie-Claire’s tips voor ondernemers die de grens over willen: