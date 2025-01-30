Anderhalf jaar na brand is Bon Bon Catering & Events sterker dan ooit: ‘We hebben doorgepakt’

Na een grote brand gaat het levenswerk van Marcel Baanen (57) op 31 juli 2023 letterlijk en figuurlijk in vlammen op. Kijkend naar de smeulende resten van het hoofdkantoor van Bon Bon Catering & Events weet hij meteen wat hij moet doen.

„Alles moet gewoon goed zijn. Uitstraling, personeel, materiaal, kleding, alles.” Binnen vijf dagen is het bedrijf weer operationeel. En nu, twee jaar later, staat er een splinternieuw hoofdkantoor op de plek van het oude. Ze kunnen er bijna in. Bijna - want: „De levering van de branddeuren is vertraagd.” Hij kan er nu om lachen, maar dat was anderhalf jaar geleden wel anders.

Familiebedrijf

Bon Bon Catering & Events is een echt familiebedrijf. Nadat het in 1984 opgericht werd door zijn vader, nam Baanen het in 1995 over en bouwde het uit tot een gerenommeerd bedrijf met gemiddeld 1400 evenementen per jaar voor klanten in binnen- en buitenland. „Een van de hoogtepunten was absoluut Max Verstappen Fan Village in Oostenrijk. Daar zijn we maanden mee bezig geweest. Maar ook de high-end bruiloften in het buitenland zijn geweldig om te doen.”

Improviseren

Dat levenswerk ging twee jaar geleden letterlijk en figuurlijk in rook op. Baanen: „Daar sta je dan, als ondernemer. Gaan we door, of gaan we twee weken uithuilen? Dat laatste hebben we niet gedaan. We hebben doorgepakt. Maandag waren we weer operationeel. Dat moet ook wel, want de opdrachten lopen door. Je moet improviseren op zo’n moment. We hebben ook een aantal restaurants, waarvan we de keukens hebben gebruikt om te kunnen blijven draaien.”

En daarmee was hij er nog niet, legt Baanen uit. „We hadden wel mensen, maar geen spullen. Ik heb in een half jaar nog nooit zoveel geld uitgegeven aan nieuw materiaal als toen.”

Extra opdrachten

Ideaal is het niet, maar het lukt wel. Baanen: „We hebben 63 man in dienst en een mooie orderportefeuille. In het begin waren onze klanten wel zenuwachtig, maar toen ze zagen dat we na een week alweer operationeel waren, kwamen ze zelfs met extra opdrachten. En ook oude klanten kwamen terug.”

Die stijgende lijn is nu, anderhalf jaar later, niet veranderd. Integendeel. „Het nieuwe hoofdkantoor staat op de oude plek, maar is veertig procent groter. Ook de logistiek is verbeterd. We kunnen verdubbelen in groei, maar we willen niet te hard gaan. Voor je het weet, loop je jezelf voorbij.” Maar Baanen is en blijft een ondernemer. „Als er een kans voorbijkomt, laten we die niet lopen. Als Feyenoord-supporter stond de Kuip bijvoorbeeld hoog op het verlanglijstje. Die opdracht is naar ons gegaan. Dat betekent wel weer dat we groeien, maar daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen.”

Trots

Het was intensief en keihard werken, maar Bon Bon Catering & Events is terug en staat sterker dan ooit. Baanen: „Ik heb een culinaire achtergrond, en ik ben een liefhebber. Alles moet gewoon goed zijn. Uitstraling, personeel, materiaal, kleding, alles. Het grootste compliment dat we kunnen krijgen, is als een klant onze vrachtwagen aan ziet komen en weet: alles gaat goedkomen.”