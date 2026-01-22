Debbie Klein over de innovatiekracht van New York Pizza: ‘Alles wat wij doen is datagedreven’

New York Pizza groeide in dertig jaar uit tot een local food hero met zo goed als landelijke dekking. Nog altijd komen er bezorgrestaurants bij, maar een belangrijke opdracht voor ceo Debbie Klein is om meer te halen uit bestaande klanten. „We zetten stevig in op datagedreven loyalty.”

Klein zwaait nu ongeveer anderhalf jaar de scepter bij New York Pizza. Ze nam het stokje over van Philippe Vorst, die de formule in 1993 met twee anderen begon en uitbouwde tot ruim 325 vestigingen in Nederland en Duitsland. „Het vertrek van de oprichter en de volwassenheidsfase van de organisatie spraken mij aan”, zegt Klein over haar entree. „Ik geloof ook heilig in cultuur. Je voelt het DNA van een bedrijf al als je er binnenloopt.”

Ruimte om te ondernemen

Ze voelde direct dat het goed zat op het kantoor van New York Pizza in Amstelveen, waar ongeveer 110 mensen werken. . Van Orkla, het Noorse conglomeraat dat sinds 2021 eigenaar is van New York Pizza, krijgen Klein en haar collega’s veel ruimte om te ondernemen. De formule werkt volop samen met pionierende technische partners, aan oplossingen die het verschil maken voor klanten. „Wij zijn absoluut heel innovatief. Dat moet ook, want dat is wat onze doelgroep verwacht.



Het blijft niet onopgemerkt door klanten én de professionele buitenwereld. New York Pizza werd verkozen tot Website van het Jaar in de food-categorie en het won een Data Innovation Award voor zijn conversational data-assistent. Deze agent interacteert met de marketing intelligence hub en geeft medewerkers op verzoek pasklare adviezen, analyses en dashboards. Zij vragen, hij draait, legt Klein uit. De assistent heeft datagedreven werken organisatiebreed in een stroomversnelling gebracht, belangrijk om nieuwe innovatiestappen te kunnen zetten.

Debbie Klein, New York PIzza. Beeld: Dingena Mol

Vernieuwingsdrang

„Eigenlijk is alles wat we doen heel erg datagedreven”, zegt Klein. Te beginnen met de productontwikkeling. Met behulp van digitale tools houdt New York Pizza nauwgezet bij welke trends er ontstaan in de markt. „We proberen daar zelf natuurlijk ook af en toe een bijdrage aan te leveren. Door mooie productinnovaties of collabs met andere mooie merken aan te gaan.” Zo ging New York Pizza viraal met de Kwekkeboom bitterbal pizza en gingen we een mooie samenwerking aan met Old Amsterdam, een Pizza die in oktober als limited edition te koop was.



De vernieuwingsdrang zit hem bij New York Pizza niet alleen aan de achterkant of het product. Klein wil dit jaar stappen zetten om de voorkant aantrekkelijker te maken. Gevraagd naar haar digitale wensenlijst zegt ze: „Product enrichment tools kunnen ervoor zorgen dat een pizza op de site letterlijk slanker wordt als je een Italiaanse bodem selecteert. Dat zijn dingen die wij bij aanbieders elders al zien.” Hetzelfde geldt voor shopping agents die klanten bij de hand nemen, voor gamification-features, maar bijvoorbeeld ook voor last mile-communicatie. „Ik kijk soms likkebaardend naar Picnic”, zegt Klein daarover. „Of naar loyaltyprogramma’s zoals die van Ahold.”

Datagedreven loyalty

Datagedreven loyalty is anno 2026 een speerpunt van New York Pizza. De keten wil bestaande klanten binden en boeien, enerzijds met een persoonlijk aanbod op basis van smaak- en andere voorkeuren, anderzijds met speciale voordelen zoals korting, waardoor ze nergens anders meer heen willen om hun pizza’s te bestellen. Klein legt uit: „Kom je graag bij ons, dan vinden we het ook fijn dat je vaker bij ons komt, dat we je steeds beter kennen en dat we dus ook steeds beter kunnen personaliseren. Daar zetten we echt stevig op in.”



Liefde gaat door de maag, weet de ceo, en daar ziet New York Pizza een datagedreven rol voor zichzelf weggelegd. „Door goed te analyseren wat we zien in de markt, te begrijpen wat klanten van ons willen en door met behulp van data producten te ontwikkelen.”

Digitale keuken

Klein geeft op de Webwinkel Vakdagen een kijkje in de digitale keuken van New York Pizza. Ze zal de prijswinnende case met de data-assistent bespreken, stilstaan bij agentic commerce en bij het belang van executiekracht om innovatie handen en voeten te geven. „Ondernemerschap en executiekracht zit verankerd in onze organisatie De komende periode wil New York Pizza nog dichter bij zijn klanten komen te staan, in een markt met veel concurrentie en lage marges.



Klein ziet ondertussen dat het consumentengedrag in het voordeel van de formule verandert: millennials en Gen Z bestellen veel vaker maaltijden dan oudere generaties, en ze blijven dat doen. Ze hebben een ander eetpatroon en geven meer uit aan eten Kansen genoeg dus: „We zijn nog steeds in volle vaart.”

