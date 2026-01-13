Flexibel financieren: ‘Dit jaar staat bewust in het teken van niet verder uitbreiden’

In vijf jaar tijd met onderwijs- en bedrijfscatering uitgroeien tot 41 locaties. Dat lukte ondernemer Marco Stappershoef met STAPFOODS, dat hij in 2020 tijdens de coronapandemie oprichtte. Zijn geheim? Snel, maar gecontroleerd groeien door goed in de gaten te houden wat erin komt en wat eruit gaat. „Ik laat me niet graag verrassen door de cijfers.”

Met STAPFOODS biedt Stappershoef gezonde en gastvrije catering aan, op scholen en in bedrijfskantines. Hij kent dankzij 25 jaar ervaring de ins en outs van het vak, maar blijft kritisch op de financiën. „In het huidige schooljaar voegen we bewust niet te veel nieuwe schoollocaties toe, om meer geld in kas te houden. Liever focussen we de komende tijd op bedrijfskantines, omdat bedrijven vaak zelf mee-investeren. Dat vraagt minder van ons kapitaal.”



Door daar de komende tijd op te focussen brengt het bedrijf de financiën weer beter in balans. „Al zijn scholen met veel leerlingen en goede voorwaarden natuurlijk welkom, omdat we daar goed in zijn”, voegt hij enthousiast toe.

Dubbele financiële uitdaging

Zijn bedrijf staat stevig en is succesvol, niet in de laatste plaats dankzij het grote aantal locaties waar de catering wordt verzorgd. Toch heeft het pad om daar te komen ook hobbels gekend. Zoals in aanloop naar de eerste zomerperiode, begin jaren 20, toen Stappershoef zich in april realiseerde dat de groeiplannen om extra geld vroegen. Veel extra geld. „Op scholen investeren we per nieuwe locatie zo’n 15.000 euro. Toen we een aantal jaren geleden in april een plan maakten om in het schooljaar daarop met tien locaties uit te breiden, waarschuwde ik het team voor een dubbele financiële uitdaging.”



Niet alleen was er veel geld nodig om uit te breiden, het bedrijf moest ook de zomerperiode door zien te komen. Scholen sluiten tijdens de zomervakantie, waardoor onderwijscatering in die maanden niets oplevert. Zonder liquiditeitsprognose had dat tot grote problemen kunnen leiden. Stappershoef is bepaald geen boekhouder, maar zit wel graag dicht op de bal als het om de financiën gaat. „Ik kijk vanaf het begin dagelijks op de bankrekening en controleer wekelijks de winst- en verliesrekening, om te zien of alles klopt. Daardoor zag ik aankomen dat we financiering nodig zouden hebben om onze plannen te realiseren.”

Dagelijks de bankrekening checken

STAPFOODS laat een accountantsbureau meekijken naar de kwartaalrapportages, maar houdt ook graag zelf grip op de cijfers. „Door een kwartier per dag met de inkomsten en uitgaven bezig te zijn, kom ik niet voor verrassingen te staan en kom ik op tijd in actie als er financiering nodig is.” Inmiddels weet hij dat die financiering noodzakelijk is, als je als bedrijf wilt investeren om te groeien. Van huis uit is hij gewend om te sparen en dan pas uit te geven. „Maar dat is bedrijfsmatig vaak niet realistisch. Ondernemen is risico nemen en je weet vooraf niet precies hoe het allemaal zal lopen. Ik probeer wel dicht op de cijfers te blijven zitten, zodat de risico’s beheersbaar blijven.”

Ondernemer Marco Stappershoef met STAPFOODS . Foto: Bart Hoogveld

Om die reden kiest hij er het volgende schooljaar dan ook voor om bewust niet te snel uit te breiden met nieuwe scholen. „Ons motto is om de komende tijd zo min mogelijk te investeren.” Opnieuw is de liquiditeitsprognose daarin leidend geweest. „We zijn financieel gezond, maar willen de positie verder verbeteren door af te lossen op onze financieringen. Gelukkig mogen we daar heel flexibel en gepland mee omgaan, want we merken dat het rust geeft.”

‘Een beetje meer’ financieren

Sinds de eerste uitdaging, jaren geleden voor de zomervakantie, kiest Stappershoef voor flexibele financiering door BridgeFund. „Dat beviel meteen heel goed, omdat ik merkte dat ik ook als relatief nieuwe ondernemer serieus genomen werd. Natuurlijk zijn we in gesprek geweest stelden ze een aantal vragen, maar met mijn situatie gingen ze vervolgens heel flexibel om.” Hij weet ook dat er ruimte bestaat om te blijven financieren en investeren, omdat hij tot nu toe altijd graag ‘een beetje meer’ financiering aanvroeg dan hij inschatte wat er nodig was. „Het geeft me een goed gevoel en ik kan er lekker door slapen, als ik weet dat ik ook de salarissen kan blijven betalen.”



,,We waarderen de flexibiliteit van de financiering, omdat het ons laat zien dat ze aandacht hebben voor wie we zijn en wat we doen. Diezelfde aandacht besteed ik ook aan mijn 75 medewerkers. Dus begint er een nieuwe medewerker op één van onze locaties? Dan ga ik daar persoonlijk even langs om kennis te maken.”

