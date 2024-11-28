Nieuwe accijnsverhoging maakt benzine duurder: elektriciteit wordt aantrekkelijker

De bijtelling voor elektrische auto’s (EV’s) blijft voorlopig gunstig. Tegelijk verhoogt de overheid per 1 januari 2026 de accijns op benzine en diesel. Dat maakt elektrisch rijden financieel nog interessanter dan brandstofauto’s.

Brandstof gaat fors duurder worden per 2026

Eerder leek het erop dat de tijdelijke accijnskorting op brandstof behouden zou blijven in 2026, om prijsstijgingen te dempen. Maar eind 2025 heeft de Tweede Kamer besloten de korting aanzienlijk te verminderen. Per 1 januari 2026 stijgt de accijns op benzine met circa 5,5 cent per liter, op diesel met zo’n 3,6 cent per liter. Daarmee wordt tanken aanzienlijk duurder.

Brandstofauto wordt duurder door pseudo-eindheffing

Tegelijkertijd stijgen de kosten van fossiele voertuigen wél. Vanaf 1 januari 2027 geldt een nieuwe pseudo-eindheffing van 12 procent over de cataloguswaarde voor alle nieuwe brandstofpersonenauto’s die medewerkers ook privé gebruiken. Werkgevers die in dat jaar nog voor benzine of diesel kiezen, betalen dus fors meer.

Hierdoor verschuift het financiële voordeel steeds sterker naar elektrisch rijden. Niet alleen op basis van bijtelling, maar vooral vanuit Total Cost of Ownership.

Gewijzigde korting op motorrijtuigenbelasting (mrb) voor EV’s

In 2025 profiteren elektrische rijders nog van 75 procent korting op de motorrijtuigenbelasting (mrb). Voor 2026 tot en met 2028 wordt de korting vastgesteld op 30 procent. Rijders betalen dan 70 procent van het tarief voor brandstofauto’s. In 2029 daalt de korting naar 25 procent.

Er wordt nog onderzocht of het mrb-systeem aangepast wordt, waarbij mogelijk niet langer het gewicht van de auto, maar het formaat leidend wordt. Dat zou EV’s opnieuw in het voordeel kunnen brengen.

TCO-vergelijking: elektrisch is nu al vaak goedkoper

Veel ondernemers vragen zich af: is elektrisch rijden niet duurder dan benzine? Het antwoord is meestal nee. Vanuit Total Cost of Ownership (TCO) – leaseprijs, energie, onderhoud, restwaarde en belastingen – is elektrisch in 2025 en 2026 in veel gevallen voordeliger.

Hieronder een vergelijking op basis van 60 maanden en 30.000 km per jaar, inclusief brandstof of stroom. (Bron: Athlon – indicatief, definitieve mrb-tarieven volgen eind 2025)

Totale autokosten per maand (TCO) – Elektrisch vs. Benzine (indicatief)

(prijzen afgerond, ter illustratie van de trend)

Skoda Enyaq vs. Skoda Kodiaq (benzine)

Skoda Enyaq EV: ± €920 p/m

Skoda Kodiaq benzine: ± €1.060 p/m

Voordeel EV: ca. €140 per maand

BMW i4 vs. BMW 320i

BMW i4 EV: ± €1.050 p/m

BMW 320i benzine: ± €1.210 p/m

Voordeel EV: ca. €160 per maand

Kia EV6 vs. Kia Sportage benzine

Kia EV6: ± €960 p/m

Kia Sportage benzine: ± €1.065 p/m

Voordeel EV: ca. €105 per maand

Advies: wacht niet te lang

De trend is duidelijk: elektrische auto’s blijven de komende jaren aantrekkelijker, terwijl de kosten van brandstofauto’s juist fors stijgen. De lagere bijtelling, de pseudo-eindheffing, de restwaardestabiliteit en de lagere energie- en onderhoudskosten zorgen ervoor dat een EV onderaan de streep vaak al goedkoper is.

Voor werkgevers die hun wagenpark willen verduurzamen én kosten willen besparen, is dit hét moment om de overstap te maken. De financiële voordelen van elektrisch rijden zijn nu concreet, voorspelbaar en toekomstbestendig.