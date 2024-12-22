Nieuwe wetten en regels: vier thema’s om rekening mee te houden in 2026

Wet- en regelgeving verandert voortdurend en raakt vrijwel iedere ondernemer. Van schijnzelfstandigheid tot verplichte verzekeringen: het overzicht houden is niet eenvoudig. KVK helpt zzp’ers en mkb’ers om te begrijpen wat er speelt en wat dat betekent voor hun situatie.

Wet- en regelgeving hoort bij ondernemen, maar kan als een voortdurende bron van onzekerheid voelen. Regels veranderen, nieuwe verplichtingen dienen zich aan en de gevolgen zijn niet altijd meteen duidelijk. KVK-adviseur Sergej Schuurman hoort die onzekerheid dagelijks terug in zijn gesprekken met zzp’ers en mkb’ers. „Ondernemers willen weten: wat betekent dit concreet voor míj?”

Veranderingen volgen elkaar snel op

1 januari veranderen er vrijwel altijd wetten en regels . Het ene jaar is dat ingrijpender dan het andere, maar stil blijft het nooit. Schuurman: „Dat vraagt iets van ondernemers, met name van degenen die geen eigen jurist of adviseur hebben. Zij moeten zelf inschatten wat relevant is en waar actie nodig is.”



Een actueel voorbeeld is schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers en zzp’ers worstelen met de vraag wanneer iemand als zelfstandig ondernemer wordt gezien. „De regels bestaan al langer, maar de handhaving wordt strenger. Het zorgt voor twijfel, zowel bij zzp’ers als bij opdrachtgevers.”

Hoeveel vrijheid heb je, bepaal je je eigen tarief, werk je met eigen middelen en kun je jezelf laten vervangen? Sergej Schuurman KVK

Schijnzelfstandigheid vraagt om goede afspraken

Vanaf 2025 wordt er al strenger gecontroleerd en vanaf 2026 kunnen daar ook boetes bijkomen. Dat maakt de vraag of iemand zelfstandig ondernemer is urgenter. „Het draait niet om één criterium”, legt Schuurman uit. „Het gaat om het geheel: hoeveel vrijheid heb je, bepaal je je eigen tarief, werk je met eigen middelen en kun je jezelf laten vervangen?”



Contracten zijn belangrijk, maar niet doorslaggevend. „Papier is gewillig. Uiteindelijk kijken toezichthouders naar hoe er in de praktijk wordt gewerkt.” Dat maakt het onderwerp complex, maar ook bespreekbaar. „Ons advies is om als opdrachtgever en opdrachtnemer hierover samen het gesprek te voeren en afspraken vast te leggen die je ook echt met elkaar naleeft.”

Peildatum verplichte AOV

De invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen laat nog even op zich wachten. „De exacte peildatum is nog niet vastgesteld. Maar wie zelf vóór die datum een AOV afsluit die aan de minimale voorwaarden voldoet, houdt meer invloed op premie en voorwaarden”, aldus Schuurman.



Wachten kan betekenen dat je later vastzit aan een standaardregeling. „Daarom adviseren we ondernemers om zich nu al te oriënteren, ook al ligt de daadwerkelijk invoering nog jaren vooruit.”

Nieuwe verplichting voor webshops

Voor webshops komt er in juni 2026 een nieuwe verplichting aan: een duidelijk zichtbare digitale ‘stopknop’. De knop moet het voor klanten makkelijker maken om te herroepen, zonder extra drempels zoals formulieren of contact met de klantenservice. „Het idee daarachter is consumentenbescherming”, zegt Schuurman. „Maar voor ondernemers betekent het opnieuw aanpassingen in hun webshop.”

Begin je te laat, dan loop je het risico niet tijdig aan nieuwe eisen te voldoen, wat kan leiden tot boetes of gemiste opdrachten Sergej Schuurman KVK

Strengere eisen voor uitleners van personeel

Een vierde ontwikkeling is de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA). Die raakt met name uitzendbureaus, detacheerders en payrollbedrijven, maar ook bedrijven die personen inhuren. „Deze wet moet misstanden aanpakken”, zegt Schuurman. „Denk aan onderbetaling of slechte huisvesting van arbeidsmigranten.”



Bedrijven die personeel uitlenen, moeten straks voldoen aan strengere eisen, zoals certificering en een financiële waarborg. Het zorgt voor een eerlijker speelveld, maar vraagt ook veel voorbereiding. „Hoewel de wet pas ingaat per 1 januari 2027, adviseren wij bedrijven nu al actie te ondernemen. Begin je te laat, dan loop je het risico niet tijdig aan nieuwe eisen te voldoen, wat kan leiden tot boetes of gemiste opdrachten.”

Rust door duidelijkheid

Wet- en regelgeving blijft veranderen. „Ondernemers hoeven het niet alleen uit te zoeken. Door tijdig informatie te verzamelen en vragen te stellen, voorkom je verrassingen.” Volgens Schuurman biedt KVK daarin richting, zonder juridisch oordeel. „Dat geeft houvast en rust. En met rust kunnen ondernemers betere keuzes maken.”

