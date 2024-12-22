Stoppen met je bedrijf is óók ondernemerschap, maar niemand praat er graag over

In Nederland schrijven jaarlijks zo’n 164.000 ondernemers zich uit bij KVK. Hoeveel ondernemers twijfelen om te stoppen is onbekend, maar ondernemersadviseur Christiaan Hazelaar denkt dat dit aantal aanzienlijk hoger is. „Stoppen kan als falen voelen. En dat maakt het een lastig onderwerp om over te praten.”

Twijfelen over stoppen : ondernemers praten er liever niet over. Waar in landen als de Verenigde Staten een mislukt avontuur geprezen wordt, hangt in Nederland nog altijd een zwaar stigma op het opgeven van je onderneming. Hazelaar ervaart dit dagelijks in de praktijk. „De vraag ‘wat vindt mijn omgeving ervan?’ speelt hier een grotere rol dan de vraag ‘wat is verstandig voor mij en mijn bedrijf?’”



Dat maakt de drempel om hulp te vragen hoog. Ondernemers blijven soms ‘aanmodderen’, zoals Hazelaar het noemt: hard werken, hopen dat het beter wordt, maar ondertussen ervaren ze financiële of mentale druk. „Voor veel mensen is hun bedrijf hun kindje. Dan voelt stoppen alsof je toegeeft dat iets niet gelukt is.”

Ondernemers weten vaak rationeel wel dat het niet meer houdbaar is, maar zetten toch door Christiaan Hazelaar

Wanneer twijfel je te lang?

Volgens Hazelaar zijn er signalen die ondernemers herkenbaar vinden, maar weinig bespreekbaar maken: toenemende stress, oplopende schulden, wegvallende energie, of simpelweg het gevoel dat je het draagvlak verliest. „Ondernemers weten vaak rationeel wel dat het niet meer houdbaar is, maar zetten toch door, gedreven door plichtsbesef of loyaliteit naar klanten of personeel.”



Soms wordt de complexiteit pas zichtbaar wanneer iemand al besloten heeft te stoppen. Hazelaar vertelt over een ondernemer in de bouw die vijftien mensen in dienst heeft. „Hij was vastberaden om te stoppen, maar ontdekte al snel dat dit niet van de ene op de andere dag geregeld was. Zijn accountant rekende voor dat er bijna een miljoen euro aan transitievergoedingen nodig zou zijn, een realiteit die hem volledig overviel.”

Uitschrijven als laatste stap

Een veelvoorkomend misverstand is dat stoppen begint bij je uitschrijving uit het Handelsregister. Hazelaar benadrukt dat dat juist de laatste stap is. „Met uitschrijven alleen ben je er niet. Het lost geen fiscale verplichtingen, schulden of lopende contracten op. Veelal zijn ondernemers verrast door wat er allemaal nog speelt.”



Daarom adviseert hij om eerst inzicht te krijgen: hoe staat je bedrijf ervoor, welke verplichtingen zijn er, welke scenario’s passen bij je situatie? „Er zijn ondernemers die denken dat stoppen hun problemen direct oplost. Maar je verplichtingen vallen niet zomaar weg. Stoppen kan rust brengen, maar dan moet het wel goed geregeld zijn.”

We denken kritisch mee, kijken wat realistisch is, welke risico’s er zijn, en welke routes er zijn om het goed te regelen Christaan Hazelaar

Bij twijfel: vraag hulp

Ondernemers die twijfelen, nemen meestal pas contact op als de situatie te zwaar wordt. Terwijl een gesprek in een vroeg stadium veel kan oplossen. Hazelaar: „Als iemand nog midden in de twijfelfase zit, kun je vooruitkijken: wat is je toekomstbeeld? Wat betekent doorgaan? Wat betekent stoppen? Welke stappen horen daarbij?”



KVK speelt daarin een onafhankelijke rol. „We denken kritisch mee, kijken wat realistisch is, welke risico’s er zijn, en welke routes er zijn om het goed te regelen.”

Stoppen is óók ondernemerschap

Ondernemers zijn er goed in om hun bedrijf neer te zetten als iets dat moet slagen, koste wat kost. Hazelaar kijkt daar anders naar: stoppen kan een bijzonder ondernemende keuze zijn. „Je maakt ruimte voor rust, herstel of iets nieuws. Ondernemen betekent ook herkennen wanneer je moet bijsturen, en in bepaalde gevallen betekent dat stoppen.”



Hij spreekt regelmatig ondernemers die achteraf opgelucht zijn. „De financiële druk valt weg, schuldeisers worden meegenomen in een traject, en mensen krijgen weer lucht. Later komen sommigen terug met een nieuw idee. Dat laat zien hoe krachtig een tijdige beslissing kan zijn.”

Oproep aan twijfelaars