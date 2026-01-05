Thijs Offermeijer over het succes van Malelions: ‘We hebben de kracht om dingen zelf groot te maken’

Lees verder onder de advertentie

Thijs Offermeijer was er vroeg bij met ondernemen, vertelt hij in aanloop naar de Webwinkel Vakdagen. „Ik was 19 of 20 jaar. Toen ben ik begonnen met socialemediapagina’s bijhouden voor bedrijven uit de buurt. Daar haalden we heel mooie resultaten mee.” Het smaakte naar meer: „Ik dacht: ik wil eigenlijk een eigen product op de markt brengen. En dat op een bepaalde manier online gaan wegzetten, om zo te kijken of het misschien succesvol kan zijn.”



Branding is echt zijn ding, vervolgt de ondernemer. „Ik ben gewoon heel erg marketing-driven. Daar is ook heel onze organisatie op gebouwd, daar heb ik ook voor gestudeerd.” Hij ging online op zoek naar trending producten en besloot kralenarmbandjes van natuursteen te gaan verkopen. „Het gat in de markt lag precies in het middensegment. Daar hebben we de sweet spot gezocht. En daar zoeken we ‘t eigenlijk nog steeds.”

Van kralenarmbanden naar streetwear

Zijn vrienden vroegen of Offermeijer niet ook een pet, t-shirt of hoodie kon maken: zij zouden het wel dragen en promoten. „Ik had een redelijk groot netwerk in de omgeving, via via kwam ik ook met bekendere mensen in contact. Influencers kwamen toen echt op, daar ben ik eigenlijk ook meteen op gaan inzetten.” Hij boekte al snel zoveel succes met kleding, dat hij de armbandjes achter zich liet. Offermeijer ging zich concentreren op streetwear en maakte serieus werk van zijn uit de hand gelopen hobby.



Terug van een safari in Zuid-Afrika wist hij – leeuw als sterrenbeeld – hoe zijn modelabel moest gaan heten: Malelions, naar de koning van het dierenrijk, een familiedier, een kuddedier ook. Op 1 januari 2019 begon Offermeijer te bouwen aan het merk, geholpen door zijn ouders: „Mijn vader heeft op de achtergrond meegedacht, ook financieel, hij heeft ook een eigen bedrijf. Mijn moeder heeft heel veel in de operatie gedaan, van pakketjes inpakken tot de facturatie, alle dingen die een beetje bleven hangen. Totdat er echt mensen in dienst kwamen.” Vrienden fungeerden als paspop, model en promotor. „We hebben het low-budget opgebouwd, met eigen middelen, dat doen we nog steeds.”

Familiegevoel en ambassadeurs

Inmiddels werken er dagelijks zestig tot zeventig mensen aan Malelions, waarvan ruim de helft in dienst is. Het familiegevoel is gebleven volgens Offermeijer, 31 jaar oud inmiddels: „Leeuwen liggen in kuddes bij elkaar. Dat proberen wij ook echt te creëren, zowel intern als extern met onze partners. Dat familiaire, het gevoel van samenzijn, vertalen we door in alles wat we doen.” Het verklaart het succes volgens de jonge ondernemer: „Er zijn heel veel mensen en partners die zich daar prettig bij voelen.”



Malelions werkt met veel b2b-partners. „Zij zijn elke dag van de week ons offline uithangbord. We nemen ze mee in de inkoop en we leggen de collecties aan hen uit. We geven ook presentaties in winkels.” Zogenoemde ambassadeurs brengen het merk online onder de aandacht. Offermeijer: „Ze moeten een fit hebben met het merk en dat ook helemaal uitstralen, in alles wat ze doen. We hebben meer dan honderd van die content creators en brand-atleten, die ons merk dagelijks of in ieder geval wekelijks op een positieve manier uitdragen en ervoor zorgen dat de community zo sterk blijft.”

Thijs Offermeijer van Malelions. Beeld: Dingena Mol

Meebewegen met de doelgroep

Behalve in de eigen webshop en verschillende online platforms is Malelions te koop via circa 250 retailpartners in 10 landen, met de focus op de Benelux. „We hebben een eigen outletwinkel in Roosendaal en we zijn een outlet.com aan het opzetten om online nog meer spreiding te genereren.” Naast streetwear voor mannen, vrouwen, kinderen en baby’s verkoopt Malelions tegenwoordig steeds meer business, casual en sportkleding. Met Lions Fashion Group, kortweg LFG, is onlangs een moederbedrijf boven Malelions gezet waar ook andere labels toe behoren.



Offermeijer beweegt met zijn doelgroep mee: „We kijken hoe de markt zich ontwikkelt en hoe we daar zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Waar we eerst voornamelijk op lifestyle zaten, zijn we op sportgebied veel functionele artikelen aan het toevoegen. Dus we hebben een hele padellijn, en een wintersportlijn die tegenwoordig ook bij speciaalzaken te koop is.” Het aanbod van Malelions schept ook vraag, vervolgt hij: „We hebben de kracht om dingen zelf groot te maken, met heel veel retailpartners, een groot online kanaal en een grote community.”

Inspiratiebron

Op de Webwinkel Vakdagen zal Offermeijer in een interview op het keynote podium zijn groeiverhaal uit de doeken doen. Hij hoopt vooral andere ondernemers te inspireren en enthousiasmeren. „We zijn continu in ontwikkeling, proberen ook echt next gen te denken. Onder andere met AI, daar zal het ook een stukje over gaan.” Ooit was hij als bezoeker op de Webwinkel Vakdagen. „Ik denk dat het 2016 of 2017 was, ik heb er veel inspiratie uit gehaald. Toen zat ik zelf in de zaal met mijn aantekeningenboekje. Nu ben ik misschien wel de inspiratiebron voor de nieuwe generatie. Dat is prachtig om te doen.”



Thijs Offermeijer deelt het groeiverhaal van Malelions op de Webwinkel Vakdagen. Hij staat op het keynote podium van het grootste digital commerce event van de Benelux. De negentiende editie vindt plaats op woensdag 25 en donderdag 26 maart 2026. Professionals uit alle branches kunnen op de Webwinkel Vakdagen kennis en contacten opdoen om schaalbaar te groeien en digitale ambities waar te maken. Van retailers tot brands en van webwinkeliers tot groothandels. Tot de andere keynote speakers behoren de ceo’s van New York Pizza, Dille & Kamille en TUI en de digitale voorman van Heineken. Bestel hier je gratis tickets voor de Webwinkel Vakdagen.