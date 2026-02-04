Koppig is nog zwak uitgedrukt. Stronteigenwijs komt al een beetje in de richting. Wie de documentaire Pretpark Hennie ziet, krijgt het beeld dat ondernemer Hennie van der Most het daardoor niet meer gaat redden met zijn Rotterdamse pretpark.

Met een Tipp-Ex-kwastje werkt Hennie van de Most de beduimelde bouwtekening bij. Hij worstelt met het vinden van de juiste plek voor de hoofdingang. Het is een fragment uit de documentaire Pretpark Hennie die deze week tijdens het Rotterdamse filmfestival IFFR 2026 in première is gegaan.

Zootje van niet afgemaakte attracties

Even later loopt de 75-jarige ondernemer buiten en probeert een buitenlandse bouwvakker de nieuwe ingang uit te leggen door deze met bakstenen op de grond ‘uit te tekenen’. Wat blijkt, het past niet omdat er geen invaliden naar binnen kunnen. Hij mompelt iets in plat Overijssels en sjokt met een gebogen rug weer de bouwplaats op, stapt door plassen. Het is er een zootje van niet afgemaakte attracties. Het geluid van een metaal recyclingbedrijf, de buren, maken het nog troostelozer.

Filmmaker Max Ploeg maakt een portret over Hennie van der Most, een koppige en vastberaden zakenman die zijn droom najaagt

Portret van koppige en vastberaden zakenman

Filmmaker Max Ploeg volgt Van der Most maandenlang met engelengeduld tot zelfs in Duitsland waar nog tientallen tweedehands attracties zijn opgeslagen voor Rivoli, zoals het pretpark aan de Maashaven heet.

Ploeg maakte een liefdevol en licht komisch portret van een koppige en vastberaden zakenman die ondanks alle tegenwerking zijn droom wil laten uitkomen. Al meer dan 10 jaar wordt er door Van der Most aan gewerkt. Nog steeds is er geen zicht op een openingen. Hij raakte tientallen miljoenen euro’s eigen geld kwijt en moest zelfs bedrijven verkopen om de rekeningen te betalen.

Het publiek in filmzaal lacht, maar valt ook van de ene verbazing in de andere. Hoe hij praat over zijn drie dochters - ‘Had liever jongens gehad, omdat die verstand hebben van staal’ - is ontluisterend, maar ook het feit dat hij niets aan anderen overlaat.

Managen op microniveau is nog zwak uitgedrukt. In zijn villa in Schuinesloot zie je hem ‘knutselen’ in de keuken aan kroketten op broodjes om die in het restaurant te kunnen serveren. Je ziet een man die alleen worstelt, die nauwelijks in staat is om iets over te laten aan anderen.

Hennie van der Most goochelt met cijfers

Voordat hij in 2013 de oude afvalcentrale aan de Maashaven kocht, was hij een gevierd zakenman. Van der Most bouwde een aardappelmeelfabriek om tot speelstad, een oude kernreactor tot pretpark, een ziekenhuis tot hotel en een watertoren tot een draaiend restaurant. Hij haalde met zijn activiteiten ooit de Quote 500, maar staat daar al jarenlang niet meer in.

In Pretpark Hennie is het een gegoochel met cijfers. Het ene moment komt er een financier met miljoenen over de brug en het volgende moment blijkt het een dode mus te zijn. Met ogen als een droevig kijkende labrador vertelt hij inmiddels zeker 50 miljoen euro in het complex te hebben geïnvesteerd. Onderwijl zie je ook iemand van de financiële administratie, of wat daar voor door mag gaan een schuldeiser aan het lijntje houden. „Vertrouw mij maar, het gaat lukken.”

Politiek en buurt geloven niet meer in Rivoli

Met zijn aanstekelijk enthousiasme wist hij jarenlang de buurt en het stadhuis aan de Rotterdamse Coolsingel te overtuigen, maar die tijd is over. Een bewoner uit Charlois, het complex grenst aan deze wijk op Zuid, zegt dat hij zich schaamt voor de zooi die er staat. Van der Most begrijpt het niet en zegt weinig. Hetzelfde beeld zie je ook als hij bij bouwwethouder Chantal Zeegers op het stadhuis is geweest. De D66-politica geeft geen krimp. Ze wil niet meer met hem verder.

Ik smeek burgemeester en wethouders en raad geef mij die vergunning voor die erfpacht dan is er niets aan de hand Hennie van der Most

Maar Van der Most is ook de man van de dramatiek. Als de film is afgelopen, volgt er een stevig applaus en strompelt hij naar voren het podium op en krijgt een microfoon. Hij doet weer een nieuw financieringsvoorstel met certificaten uit de doeken, die Zeegers had moeten overtuigen om de erfpacht te verlengen tot 2030. „Ze zei: ‘U bent niet open. We staan niet meer achter je. Het doek is gevallen’.”

Er komt een luidde ‘oh’ en ‘ah’ als een vorm van troost uit de zaal. Van der Most herpakt zich: „Dat doe ik niet. Ik ga door!!” Er volgt een knetterend applaus, maar dan meldt hij dat er een financier is die al volgende maand wil gaan veilen. „Ik smeek burgemeester en wethouders en raad’: geef mij die vergunning voor die erfpacht, dan is er niets aan de hand. Het kost jullie niets. Ik werd binnengehaald met een rode loper en nu straft u mij af. Het moet lukken. Wat nu in Nederland gebeurt, vind ik heel erg. Ik zet door.”

In het voorjaar wordt de documentaire op televisie vertoond bij BNNVARA en de regionale omroep Rijnmond.

