Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een 'goed overleg' gehad met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Ze spraken over meer steun voor horecabedrijven die vanwege de lockdown zijn gesloten. Volgens KHN-directeur Dirk Beljaarts liet Keijzer weten dat er 'forse steun' aankomt. ,,Ze zei dat het niet om kwartjes ging."

Lees verder onder de advertentie

Beljaarts gaf namens KHN aan dat het huidige steunpakket volstrekt onvoldoende is. Zo moet het plafond aan de regeling voor de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) wat KHN betreft verdwijnen en ook moet die regeling worden opengesteld voor grotere ondernemingen als hotels en cateraars. Tot slot is het zaak dat ook nieuw gestarte ondernemingen, die geen omzetcijfers over voorgaande jaren kunnen overleggen, recht krijgen op steun.

Ik heb aangegeven dat de horeca bij de eerste sectoren wil horen die na de lockdown weer open mag Dirk Beljaarts, directeur koninklijke Horeca Nederland

Nooit bewezen dat horeca bron van coronabesmettingen is

Verder wil KHN ook dat er perspectief komt voor na de lockdown. ,,Ik heb aangegeven dat de horeca bij de eerste sectoren wil horen die na de lockdown weer open mag." Beljaarts herhaalt dat het kabinet nooit heeft bewezen dat de horeca een grote bron van coronabesmettingen is.

Bovendien zijn er meer opties dan alleen open en dicht, zegt hij. ,,In al die tijd sinds de eerste lockdown is er voldoende tijd geweest om te onderzoeken hoe sectoren wel open kunnen. Maar in plaats daarvan hanteert het kabinet alleen de aan/uit-knop."

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Herman den Blijker helpt horecaondernemer in nood: wat er volgens hem moet gebeuren

Als er nu wel steun komt ,,die in de buurt van 100 procent van de vaste lasten komt", dan houden veel horecabedrijven het nog wel even uit, verwacht Beljaarts. ,,Bij de meeste zijn de buffers en het spaargeld nu op en als we weer open mogen met beperkingen, dan kunnen we gemiddeld zo'n 40 procent van normaal verdienen."

Daarom is het volgens de KHN-directeur zaak de bedrijven nu ruimhartig te steunen. ,,Als bedrijven kort na de heropening alsnog omvallen, is dat ook kapitaalvernietiging voor de overheid." Die krijgt dan de steun en uitgestelde belastingen namelijk niet meer terug.