Reissector kan kosten repatriëring en annuleringen niet verhalen

Reisorganisaties kunnen de kosten die met het terughalen van Nederlanders in het buitenland en de annuleringen van reizen zijn gemaakt, naar eigen zeggen nog nergens verhalen. Het gaat volgens ANVR-voorzitter Oostdam om tussen de 375 miljoen en 500 miljoen euro aan kosten, in de eerste helft van 2020.

ANVR-voorzitter Frank Oostdam en vicevoorzitter Arjan Kers, tevens directeur van TUI, hebben tijdens een gesprek met premier Rutte duidelijk gemaakt wat reisrestricties en andere beperkingen voor de sector betekenen, en bespraken ook de honderden miljoenen aan gemaakte kosten aan repatriëring en annuleringen.

De ANVR-bestuursleden gingen niet naar het Torentje met de verwachting dat er 'zaken gedaan konden worden'. Oostdam en Kers wilden de premier met name wijze op de gevolgen die bepaalde uitspraken van hem voor de sector betekenen, zoals de oproep om geen reis te boeken tot 1 april.



Judith Eyck, ceo van Zoover (waartoe ook Vakanties.nl behoort), is tevreden dat er 'eindelijk aandacht is voor de enorme kosten die de branche heeft gedragen, al ver voor de eerste lockdown werd afgekondigd'. ,,Wanneer iemand een pakketreis boekt, word je gerepatrieerd: dat is de wet. Naast dat we alle boekingen van de maanden daarvoor hebben moeten annuleren, moest iedere reiziger ook halsoverkop terug naar huis gebracht worden. De kosten van deze enorme operatie komen voor rekening van de organisatie."

,,Het calamiteitenfonds dekt normaal deze kosten, zoals bij de vulkaanuitbarsting in IJsland of bij andere grote natuurrampen, maar hun voorwaarden vermelden dat ze niet uitkeren bij uitbraak van ziekte. Het SGR / Calamiteitenfonds kan ons hier dus niet helpen," vertelt Judith Eyck. ,,Er wordt gezegd dat we nu bijna een jaar in crisis zijn, maar voor de reisbranche begon de ellende al veel eerder".



Exit-strategie overheid

Oostdam en Kers hebben met Rutte ook over de exit-strategie gesproken. Volgens de ANVR zouden behalve vaccins ook het testen van mensen die nog geen prik hebben gehad of het instellen van veilige corridors van de ene naar de andere bestemming uitkomst kunnen bieden om reizen weer mogelijk te maken. Verder pleit de organisatie voor het sectorspecifiek afstemmen van maatregelen. Daar zal de organisatie ook bij ministers en parlementariërs op aandringen.