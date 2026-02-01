Jasper vulde zakjes als bijbaan, nu liggen zijn eigen nootjes bij 550 winkels: ‘Investeer in je bedrijf, niet in luxe’

Het begon met zakjes vullen als bijbaan, maar inmiddels levert Jasper van Dijk met zijn eigen notenbedrijf aan honderden speciaalzaken en 550 Jumbo-filialen. Terwijl jongeren door sociale media denken dat je als ondernemer slapend rijk kan worden, zweert Jasper bij ouderwets hard werken. „Als je na extreme drukte terugkijkt op wat je samen hebt neergezet, geeft dat een enorme trots.”

„Mijn ondernemersverhaal begint niet met een businessplan, maar met een bijbaan”, vertelt Jasper van Dijk in De Ondernemer Live. Op zijn vijftiende werkte hij in de Notenwinkel van Zeist. Na twee weken zakjes vullen kreeg hij van eigenaar Edwin Schreff de vraag of hij wilde blijven. „Ik vond het gewoon heel leuk om te werken. Edwin betrok ons altijd bij het ondernemen: uitbreiding van de winkel, keuzes over assortiment, zelfs inzicht in de jaarrekening. Dat gaf veel energie en wakkerde mijn ondernemerschap aan.”



Samen met collega-ondernemer Guido ontstond het idee om de noten uit de winkel ook B2B te verkopen. Edwin geloofde erin en in 2020 richtten de drie gezamenlijk een bv op: Notenwinkel voor de Horeca BV. „Guido en ik gingen naar de horeca om noten te verkopen, Edwin deed de productie. Alles gebeurde nog in de winkel in Zeist.”



Coronapandemie bood kansen

Nog geen twee weken later ging Nederland op slot door de coronapandemie. „Horeca dicht. En wij zaten met een bv, een busje en privé onze vaste lasten.” Toch zagen ze in die periode een verschuiving: speciaalzaken bloeiden op, omdat consumenten daar besteedden wat ze normaal in de horeca uitgaven. „Veel speciaalzaken hadden behoefte aan dagvers gebrande noten, maar konden of wilden die zelf niet branden. Daar lag een gat in de markt.”

Je moet als ondernemer ontzettend hard werken, superveel uren erin steken en daar dan ook echt van genieten Jasper van Dijk

Daar kwam ook Jaspers visie op ondernemerschap om de hoek kijken. „Er wordt op sociale media vaak gedaan alsof ondernemen makkelijk is: twee uurtjes per dag werken en slapend rijk worden. Die mening deel ik niet. Je moet ontzettend hard werken, superveel uren erin steken en daar dan ook echt van genieten.” Voor hem zit de voldoening juist in periodes van drukte. „December is bij ons altijd extreem druk. Als je dan met kerst thuis zit en terugkijkt op wat je samen hebt neergezet, geeft dat een enorme trots.”

Guido en Jasper Foto: eigen beeld

Met de bus door heel Nederland

Tussen 2020 en 2022 reden Jasper en Guido heel Nederland door. „Bijna elke speciaalzaak bezochten we persoonlijk.” Daardoor groeide het aantal bezorgbussen van één naar vier en nam het klantenbestand toe van vijf naar 250. De productie in Zeist kon het niet meer aan.



Eind 2022 verhuisde het bedrijf naar De Meern, waar productie, opslag en kantoor werden samengebracht onder de nieuwe naam NOIX Notenatelier. Inmiddels werken 22 collega’s mee om NOIX aan ruim 350 speciaalzaken, horecagroothandels en kerstpakkettenbedrijven te leveren. „Ons doel: de kwaliteit en versheid uit Zeist op zoveel mogelijk plekken beschikbaar maken – zonder concessies.”



Jumbo klopt zelf aan

Retailers hielden ze bewust buiten de deur. „Een speciaalzaak wil geen product verkopen dat ook in de supermarkt ligt.” Dat veranderde begin 2024, toen Jumbo zelf aanklopte met de vraag of Jasper een ambachtelijk notenmerk wilde ontwikkelen voor hun borrelafdeling, naast de speciaalzakenmarkt. „Dat werd Handgebrand.”



In een jaar tijd werden de verpakking, website en socialemediakanalen ontwikkeld. Begin 2025 lag Handgebrand in 550 Jumbo-filialen, met maandelijkse groei. „NOIX blijft exclusief voor speciaalzaken en foodprofessionals.”

Impact van een grote klant

De eerste Jumbo-order bestond uit 75 pallets. „Het was spannend door de strenge eisen van Jumbo. Ik ben meegereden met de eerste vrachtwagen naar het DC in Nieuwegein om te zien of alles goed ging.” De pallets voldeden en gaven vertrouwen voor volgende orders. De levering aan Jumbo zorgde in 2025 voor een omzetgroei van 40 procent, waarvan de helft direct uit de retail kwam. „Qua bedrijfsomvang groeiden we niet extreem, maar de impact op productie en logistiek was groot.”

Investeer in het bedrijf, niet in luxe. Een machine kopen levert meer op dan een dure auto

Seizoensuitdagingen en een sterke samenwerking

Ondanks de sterke groei kent Van Dijk ook pittige uitdagingen. „We zijn een seizoensbedrijf: vanaf september tot kerst is het extreem druk, de rest van het jaar rustiger. Dat merk je direct in je cashflow. In de zomer moet je soms goed kijken wat je eerst gaat betalen.” Daarbij helpt de samenwerking met Edwin, die als eigenaar van de winkel in Zeist al dertig jaar ervaring heeft. „Het is een mooie wisselwerking: hij heeft wat meer vet op de botten en kan soms bijspringen. Zo behouden we de vrijheid om het bedrijf op onze eigen manier te bouwen.”

Jaspers advies aan jonge ondernemers

Jasper geeft vaak raad aan jonge ondernemers uit zijn netwerk. „Nu sta je nog in een levensfase zonder hypotheek en kinderen, dan kun je meer risico nemen. Mijn tip: gewoon beginnen.” Hij waarschuwt dat te veel plannen maken je kan tegenhouden. „We hadden in 2020 twee maanden lang alleen plannen uitgewerkt en nog niks verkocht. Onze accountant zei: ‘Moeten jullie niet gewoon aan de slag gaan?’ Dat is de grootste tip: niet wachten, maar doen.”



De belangrijkste les kreeg hij van Edwin: „Met beide benen op de grond blijven en bescheiden blijven. Investeer in het bedrijf, niet in luxe. Een machine kopen levert meer op dan een dure auto.”