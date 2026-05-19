Een backpack kopen voor 300 euro, drie weken gebruiken en daarna jaren laten verstoffen? Jim en Joost bouwen er een bedrijf omheen. Hun startup Bagbuddy verhuurt reistassen, heeft ruim 1400 klanten en haalt nu via crowdfunding geld op voor de volgende stap: een fysieke locatie in de regio Amsterdam.

Lees verder onder de advertentie

Het idee is eenvoudig: je huurt precies de tas die bij je reis past, van backpack tot surfreistas, en geeft hem daarna terug. Medeoprichter van Bagbuddy Jim Cohen haalt Swapfiets aan als vergelijking. Niet omdat een reistas dagelijks wordt gebruikt, maar omdat bezit minder vanzelfsprekend wordt. „Bij ons heb je niet meer het bezit van een reistas. Die ligt 49 weken per jaar thuis in de weg. Wij zorgen ervoor dat dat niet meer hoeft”, zegt hij in De Ondernemer Live.



Wie drie weken naar Nicaragua wil met een backpack van Osprey, betaalt bij Bagbuddy ongeveer 60 euro. Kopen kost volgens Jim al snel zo’n 300 euro. Die afweging kent hij zelf ook. „In het verleden ben ik zelf naar Nicaragua geweest voor een korte trip, backpack gekocht, en sindsdien lag hij in de opslag.”



Lees ook: Swapfiets-oprichters beginnen startup in tweedehands EV’s: ‘Kunnen we weer iets succesvols bouwen?’

Kilometers maken met reistassen

Jim en zijn compagnon Joost Verkuijlen begonnen Bagbuddy in 2023 naast hun vaste baan. Jim was fiscalist, Joost jurist. Met een oude auto reden ze zelf door Nederland om reistassen bij klanten te bezorgen. „De gesprekken met klanten waren onwijs gaaf”, zegt Jim. „Iedereen heeft zijn eigen reis, zijn eigen verhaal. En een jaar later zie je ze weer, met een heel nieuwe reis.”



Die eerste fase was soms ook gewoon improviseren. Als een tas niet op tijd dreigde aan te komen, stapten Jim en Joost zelf in de auto. „We zijn geregeld naar Groningen, Brussel, Antwerpen en andere verre plekken gereden”, zegt hij. „Dat is minder scherp voor je business, maar wel een heel blije klant.”



Bagbuddy telt inmiddels ruim 1400 klanten. De omzet ligt volgens Jim „ruim boven de ton”. Nu moet het bedrijf groter worden. De crowdfundingcampagne op Crowdaboutnow moet minimaal 165.000 euro opleveren en stond op het moment van spreken op ongeveer 75 procent van dat bedrag. Het maximum ligt op 330.000 euro.

Oprichters en eigenaren van Bagbuddy Jim Cohen (l) en Joost Verkuijlen. Bagbuddy | Oprichters en eigenaren van Bagbuddy Jim Cohen (l) en Joost Verkuijlen.

Lees verder onder de advertentie

Bagbuddy moet winstgevend zijn in drie jaar

Met het opgehaalde geld wil Bagbuddy een fysieke locatie in de regio Amsterdam openen: geen klassieke winkel, maar een combinatie van showroom, magazijn en afhaalpunt. Daarna moeten pick-uplocaties in de Randstad volgen. „Mensen willen het ook kunnen zien en voelen”, zegt Jim.



Maar met 1400 klanten is Bagbuddy er nog lang niet. Op de vraag of 10.000 klanten per jaar genoeg zijn, reageert Jim direct: „Dat is nogal wat hoger. Rond de 60.000 heb je nodig om het echt goed rendabel te krijgen.” De prognose is dat Bagbuddy over drie jaar winstgevend is. „In Nederland is de markt daar veruit groot genoeg voor.”

Bagbuddy in Londen en Parijs

Jim en Joost hebben hun baan inmiddels allebei opgezegd. „Je gaat wel opeens van zekerheid naar onzekerheid toe”, zegt Jim. „Maar we hebben veel ondernemers in onze familie en vrienden om ons heen. En met heel veel goed vertrouwen: gewoon doen.”



Over vijf jaar wil Jim verder kijken dan Nederland. „Ik wil groter dan Nederland. Als we kijken naar andere Europese steden, Londen, Parijs en ga zo maar door, daar wonen mensen nog veel kleiner.”



Daarmee hoeft het volgens Jim niet bij reistassen te blijven. Dakkoffers, fietskoffers of kinderspullen voor op reis liggen dan voor de hand. „Het kan aan alle kanten op.”



Lees ook: Jeroen van Spektakel Wonen zet zoon Luuk aan het roer van tassenimperium: ‘Ik houd mijn hart vast als dit online gaat’

Bagbuddy steunen? De crowdfundingcampagne loopt via Crowdaboutnow.

Oprichters en eigenaren van Bagbuddy Jim Cohen (l) en Joost Verkuijlen. Bagbuddy | Oprichters en eigenaren van Bagbuddy Jim Cohen (l) en Joost Verkuijlen.