Na 8 jaar is Berends bedrijf in groentesnacks failliet: ‘Misschien gefaald, maar in ieder geval wel geprobeerd’

Acht jaar geleden katapulteerde Berend Eberson zijn groenteproducten de schappen van Jumbo, Albert Heijn, Crisp en Spar in, maar onlangs maakte hij via LinkedIn wereldkundig dat zijn bedrijf Grünten is opgedoekt. „Ik wil mensen aan het denken zetten over hoe we hier met z’n allen tegen aankijken.”

Als gezondheidswetenschapper weet Berend Eberson maar al te goed dat zo’n 75 procent van de mensen te weinig groenten binnenkrijgt. Zijn oplossing? Meer groentemomenten per dag. Niet alleen bij het avondeten, maar ook tijdens het ontbijt en tussendoor. Met dat idee ontwikkelde hij Veggie Oats: kant-en-klare havermout boordevol groenten.

In de smaak carrotcake gingen wortel en zoete aardappel. De banaanpecantaart bestond onder andere uit pastinaak en koolraap. Daarna volgden snacks: brownies, bananenbrood en ontbijtkoeken met weinig calorieën en minimaal een kwart groente. Zijn producten lagen onder andere bij Jumbo, Albert Heijn, Crisp en Spar. Tot Grünten vorig jaar failliet ging.

Vliegende start met Grünten

,,Ondernemen is altijd een rollercoaster. Maar de afgelopen tijd was een rollercoaster in het kwadraat”, aldus Berend. ,,Ik ben blij dat ik die periode achter me kan laten.”

En dat terwijl Grünten een vliegende start had. ,,Ik kwam net uit de studiebanken, zag kansen in havermout met groenten en ging eens kijken hoe levensvatbaar het idee was. Ik leerde veel mensen kennen, voerde een hoop gesprekken en ineens zou mijn product bij Marqt in de schappen komen te liggen. Ik dacht: wow, dan moet ik door en dit gaan realiseren. Ineens had ik een bedrijf.”

Wat volgde was één grote leerschool. ,,Hoe produceer je een product? Aan welke eisen moet het allemaal voldoen? Hoe werkt het hele supermarktlandschap? Hoe regel je het logistiek? Ik had geen idee en moest het allemaal uitvinden.”

Privélening van anderhalve ton

Het bleek veel werk. Om die reden zocht Berend een businesspartner, die hij ook vond. ,,Maar uiteindelijk hadden we een andere visie. Het werkte niet. Ik heb mijn compagnon en de eerste investeerder moeten uitkopen. Vervolgens had Grünten weer nieuwe investeringen nodig, maar dat lukte onvoldoende. Er volgden gesprekken met een ander bedrijf over een eventuele overname, maar ook dat kwam niet rond. Toen was het klaar.”

Een lastig besluit. ,,Ik heb jarenlang aan Grünten gewerkt. Er zitten bloed, zweet en tranen in. Investeringen heb ik deels opgehaald door middel van sharefunding. De mensen die investeerden in het bedrijf waren dus ook aandeelhouders. Daardoor voelde ik me extra verantwoordelijk om het bedrijf voort te zetten en er een succes van te maken. Ik bleef zoeken naar mogelijkheden om door te gaan met Grünten en ben nog een privélening aangegaan van anderhalve ton. Dat kan ik overigens iedereen afraden. Maar als ik ergens voor ga, doe ik dat voor de volle 100 procent. Dat is de aard van het beestje.”

Misschien gefaald, maar wel geprobeerd

Terugkijkend is hij over zijn grenzen gegaan. „Ik werkte 80 uur per week om het bedrijf overeind te houden en cijferde mezelf regelmatig weg. Omdat ik geen ondernemersachtergrond heb, zocht ik vaak bevestiging bij anderen. Mijn ondernemersavontuur was soms zwaar, maar ik heb mezelf ook positief verrast. Ik wist niet dat ik het in me had om partners uit te kopen of producten bij Albert Heijn te lanceren.”

Via LinkedIn maakte Berend wereldkundig dat zijn bedrijf niet meer bestaat. ‘Misschien gefaald, maar in ieder geval wel geprobeerd’, is te lezen in zijn bijdrage. „Deels voelt het toch als falen”, zegt hij. „Ik moest stoppen met mijn bedrijf terwijl ik liever door had gewild. Door die zin te plaatsen, wilde ik mensen aan het denken zetten van hoe we hier met z’n allen tegen aankijken.”

Failliet gaan is een taboe

Als een bedrijf het niet redt, zien veel mensen dat volgens Berend als falen. Ondernemers hebben het liever over successen dan over fouten. Failliet gaan is een taboe. Bijna niemand praat erover. Mensen die het meemaken, verdwijnen vaak tijdelijk van de radar. En ik snap het, want de laatste fase van een bedrijf is echt rot. Er zijn allemaal losse eindjes en mensen willen nog geld van je. Dat is enorm stressvol.”

Toch vond hij het belangrijk om online zijn verhaal te delen. ,,Iedereen weet het nu en ik krijg niet meer steeds de vraag hoe het met Grünten gaat.” Op zijn LinkedIn-bericht kwamen veel steunbetuigingen. ,,Dat raakte me heel erg. In de tijd dat het slecht ging met het bedrijf ben ik veel aan mezelf gaan twijfelen. Dat mensen enorm lief en positief reageerden, deed me beseffen dat ik echt wel dingen heb bereikt en dat Grünten me veel heeft gebracht. Ik ben op leuke plekken geweest, heb een supergroot netwerk opgebouwd en mensen aan elkaar gekoppeld. Dat vind ik eigenlijk nog het leukste om te doen, mensen verder helpen en met elkaar in contact brengen.”

Kun je met het risico leven?

Daar wil hij dan ook in door. ,,Achteraf gezien is mijn kracht niet per se het bedenken van producten en die in de markt zetten”, concludeert hij. ,,Waar ik tijdens het ondernemerschap het meest op aanging, waren de gesprekken met ondernemers en betrokkenen bij mooie initiatieven. Uiteindelijk was Grünten een vehikel om dat te doen.”

Zijn advies voor andere ondernemers? ,,Zoek elkaar op. Stel vragen. Heel veel mensen zijn bereid om te helpen en samen weet je meer dan alleen. En misschien is het gek om te horen uit mijn mond, maar neem het risico. Bedenk wat het ergste is wat er kan gebeuren en ga na of je daarmee kan leven. Is het antwoord ja, dan moet je het doen. Mijn bedrijf heeft het niet gered, maar ik ben er wel door gegroeid en denk later tenminste niet: wat als?”