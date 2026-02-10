Altijd aan, nooit twijfelen en vooral doorgaan. Dat beeld van ondernemerschap is hardnekkig en kan groei juist tegenwerken, zegt Dieuwke van Woensel. In haar boek Building Without Breaking laat ze zien hoe succes uit de startfase kan omslaan in stress, micromanagement en stilstand, en hoe ondernemers daar anders mee om kunnen gaan.

Altijd aan staan put ondernemers uit: ‘We meten ons aan een ideaal dat bijna niemand haalt’

Lees verder onder de advertentie

Vijf jaar lang interviewde Dieuwke van Woensel zo’n honderd ondernemers: van horeca en mkb tot tech en solopreneurs. Wat begon als een passieproject, groeide zo uit tot een boek vol rauwe verhalen. „Ik wilde begrijpen hoe ondernemers omgaan met hun persoonlijke uitdagingen. En ik zag dat daar opvallend weinig eerlijk over wordt geschreven”, zegt ze in De Ondernemer Live.



Dieuwke werkte jarenlang in HR-rollen binnen familiebedrijven en startups. „Ik was vaak het klankbord”, zegt ze. „Ondernemers vroegen me steeds: hoe doen anderen dit?” In die gesprekken hoorden ze waar zelden over wordt gesproken: scheidingen, uitputting en twijfel.

Ondernemers vroegen me steeds: hoe doen anderen dit?

„Je zit met iemand te praten over groei en opschalen, terwijl hij persoonlijk midden in een scheiding zit en ’s avonds alleen op een hotelkamer belandt”, vertelt ze. „Dat zijn de verhalen die je zelden hoort, maar die wel onderdeel zijn van ondernemerschap.”



Lees ook: Ondernemer Kerwijn (30) was jarenlang verslaafd, nu helpt hij lotgenoten: ‘We willen het verschil maken’

Geen namen en rugnummers in boek

Volgens Dieuwke zit de kern van het probleem in het gat tussen de buitenkant en de binnenkant van ondernemerschap. „Aan de buitenkant is alles ‘polished’. We doen alsof 30 procent groei normaal is, terwijl die zogeheten high-growth-groep nog geen half procent van alle ondernemers vormt.”

Lees verder onder de advertentie

Toch spiegelen veel ondernemers zich aan dat ideaal, ook als hun sector daar totaal niet voor geschikt is. „Een horecaondernemer vergelijkt zich met tech, terwijl marges en uitgangspunten compleet anders zijn.”

Auteur Dieuwke van Woensel even helemaal zen. Eigen foto

Dat zie je terug bij ondernemers zelf, zegt Dieuwke. „Ondernemers raken uitgeput, verliezen zichzelf in hun bedrijf en ontwikkelen psychische en fysieke klachten.” Die stress werkt vervolgens door in de organisatie. „Micromanagement bijvoorbeeld, ontstaat vaak doordat iemand te lang alles zelf heeft vastgehouden”, zegt de ondernemer en auteur. „Het is een typische stressreactie.”



In haar boek noemt Dieuwke bewust geen namen. „Zodra je erbij zet hoeveel mensen iemand in dienst heeft of hoeveel omzet er wordt gedraaid, haken lezers af”, zegt ze. „Dan denken ze al snel: dit is niet voor mij, terwijl die patronen voor iedere ondernemer hetzelfde zijn.”

Lees verder onder de advertentie

Erkenning in plaats van stappenplan

Haar belangrijkste les is geen stappenplan, maar erkenning. „Veel ondernemers vragen zich af: ‘ben ik gek geworden, of ben ik de enige?’”, zegt ze. „Elke ondernemer is onzeker, ook al laat niemand dat zien. Je weet vaak maar één stap meer dan de rest.” Loslaten speelt hierbij volgens haar een sleutelrol. „Maar loslaten kan alleen als je iemand vertrouwt. En iemand vertrouwen betekent ook dat je accepteert dat er fouten worden gemaakt.”

Volgens Dieuwke gaat het mis als ondernemers hun twijfel geen plek meer geven. „Dan ga je al snel denken dat jij het niet goed doet, of dat je er niet tussen past. Terwijl ondernemen in de praktijk juist draait om zoeken, twijfelen en stap voor stap leren.”



Lees ook: Sarah (37) geeft na overlijden van haar man rouwadvies aan bedrijven: ‘Ritme is heel belangrijk’

Dieuwke van Woensel, auteur van het boek Building Without Breaking.

Lees verder onder de advertentie