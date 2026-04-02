Fiscale meevaller voor ‘startups’: kabinet wil na felle kritiek belasting op ‘papieren winst’ in box 3 schrappen

Het kabinet komt startups en scale-ups tegemoet met fiscale aanpassingen na aanhoudende kritiek op het nieuwe box 3-stelsel. Zo komt er een nieuwe definitie van wat een startup precies is en kunnen werknemers die worden beloond met aandelenopties rekenen op belastinguitstel en een lager tarief.

Aanleiding voor de fiscale aanpassingen is de onrust die ontstond na de goedkeuring van de nieuwe box 3-wet, die vanaf 2028 uitgaat van belasting op het werkelijk rendement. Ook winsten op papier worden dan belast. Dit punt leidde tot grote bezwaren vanuit de startupsector in binnen- en buitenland, omdat jonge bedrijven vaak sterk in waarde schommelen terwijl aandelen vaak niet verhandelbaar zijn.



Nieuwe definitie voor box 3

In eerdere plannen gold een startup als een bedrijf dat maximaal vijf jaar oud is en minder dan 30 miljoen euro omzet draait. Die harde grenzen verdwijnen. In plaats daarvan gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordelen of een onderneming innovatief en schaalbaar is. Op basis daarvan kan een bedrijf de status van startup of scale-up krijgen.



Aandelen in bedrijven met zo’n status worden in het nieuwe box 3-stelsel niet jaarlijks belast op basis van waardestijging, maar pas bij verkoop. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat investeerders en werknemers belasting moeten betalen over winst die alleen op papier bestaat.



Startuporganisaties, zoals Techleap en belangenvereniging Dutch Startup Association (DSA), waarschuwen dat de beoordeling van innovatie en schaalbaarheid complex kan worden, zeker gezien het grote aantal jonge bedrijven in Nederland.

Belastinguitstel voor aandelenopties

Naast de aangepaste definitie wil het kabinet ook de fiscale behandeling van aandelenopties voor medewerkers versoepelen. Startups belonen personeel vaak met opties, omdat er weinig ruimte is voor hoge salarissen. Nu moeten werknemers belasting betalen zodra de aandelen verhandelbaar zijn, ook als ze nog niets verkopen.



Dat moment schuift in het voorstel op naar het moment van verkoop. Bovendien wordt het voordeel uit aandelenopties slechts voor 65 procent belast, waardoor het effectieve belastingtarief lager uitvalt. De regeling geldt zolang de werkgever als startup of scale-up is aangemerkt.

Consultatie en vervolg

Het kabinet vindt het belangrijk om inbreng van externe partijen en betrokkenen mee te wegen, voordat het voorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Daarom kunnen ondernemers tot en met 29 april reageren op de voorstellen. Daarna buigen de Tweede en Eerste Kamer zich over de voorstellen. Het kabinet wil de aangepaste aandelenoptieregeling per 1 januari 2027 laten ingaan. De nieuwe definitie voor startups moet aansluiten op de invoering van het nieuwe box 3-stelsel in 2028.



Met de maatregelen hoopt het kabinet het vestigingsklimaat voor innovatieve groeibedrijven te verbeteren en het vertrouwen van investeerders en werknemers te herstellen, al blijft de sector kritisch over de uitvoerbaarheid.

