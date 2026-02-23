Groeibedrijven vrezen box 3-hervorming: ‘Internationaal dodelijk’ en ‘schot in eigen voet’ voor Nederland

Nederlandse startups en scale-ups vrezen dat ons land door de nieuwe belastingregels voor box 3 minder aantrekkelijk wordt voor buitenlandse investeerders en talent. In het tv-programma WNL Op Zondag uit ook Constantijn van Oranje zich zeer kritisch over de plannen die de Tweede Kamer onlangs heeft aangenomen.

De aanleiding voor de kritiek ligt bij de hervorming van box 3 vanaf 2028. Het huidige systeem, waarbij belasting wordt geheven over een fictief rendement op spaargeld en beleggingen, maakt dan plaats voor een heffing op de werkelijke waardestijging van het vermogen. Dat betekent dat over bijvoorbeeld aandelen of cryptomunten jaarlijks vermogensaanwasbelasting wordt betaald. Bij een tweede woning of een belang in een startup gebeurt dat pas bij verkoop.

Complexe tussenstap

Volgens Prins Constantijn is de nieuwe regeling ingewikkelder dan het bestaande stelsel en dwingt zij beleggers hun rendement nauwkeurig bij te houden. Het kabinet ziet deze wijziging als een tussenfase. Uiteindelijk wil het overstappen naar een systeem van vermogenswinstbelasting, waarbij pas belasting wordt geheven zodra winst daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Dit is zó jezelf in de voet schieten Constantijn van Oranje

Constantijn vindt deze overgangsstap onwenselijk en wijst daarbij op reacties van onder meer ondernemer Elon Musk. „Dit is zó jezelf in de voet schieten. Dit wil je niet hebben’’, zegt de prins bij WNL Op Zondag. Ook Michiel Muller, medeoprichter van onlinesupermarkt Picnic, noemt de verandering „internationaal gezien dodelijk”, zegt hij tegen FD.

Onzeker signaal voor ondernemers

Opmerkelijk vindt hij dat de Tweede Kamer kort na het aannemen van het nieuwe stelsel ook een motie goedkeurde, ingediend door de VVD, waarin wordt onderzocht of belasting alleen kan worden geheven op daadwerkelijke winsten. Volgens Constantijn is het merkwaardig dat dit systeem wordt aangenomen en dat er vervolgens een motie komt die stelt dat er vóór invoering een andere regeling moet komen. Dat zorgt voor veel onzekerheid, zegt hij.



Die onzekerheid kan volgens Constantijn buitenlandse investeerders en talenten afschrikken. Hij vreest dat vooral startups getroffen worden, omdat medewerkers daar vaak in aandelen worden beloond.



