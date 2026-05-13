Einde aan roemruchte carrière: pretparkondernemer Hennie van der Most failliet verklaard

Pretparkondernemer Hennie van der Most (76), bekend van Speelstad Oranje, Preston Palace en talloze andere projecten, is failliet verklaard. De rechtbank in Rotterdam sprak woensdag het bankroet uit over zijn bedrijven. Hiermee komt een einde aan een carrière die decennialang symbool stond voor lef en creatief ondernemerschap.

Hennie van der Most werd beroemd met het ombouwen van vervallen (fabrieks)terreinen tot attractieparken en amusementslocaties. Onder meer Preston Palace, De Bonte Wever, Speelstad Oranje, Nordsee Spielstadt Wangerland en Wunderland Kalkar stonden op zijn naam.

Vorige maand werd zijn laatste park, Rivoli in Rotterdam-Zuid, na een slepend voortraject noodgedwongen geveild. Vandaag kondigt de rechter het faillissement van Van der Most aan.

Droomproject wordt nachtmerrie

Speelstad Rotterdam, later Attractiepark Rotterdam en uiteindelijk Rivoli was vanaf dag één een zorgenkindje. Van der Most kocht het terrein, een afgeschreven vuilverbrander in de Rotterdamse Tarwewijk, in 2012 voor 750 duizend euro van de gemeente.

Het plan is om er een pretpark te bouwen, de kroon op zijn levenswerk. Maar de bouwkosten lopen al snel op, er zijn verschillende technische uitdagingen en plattegronden worden steeds opnieuw bijgesteld. De openingsdatum van het pretpark blijft steeds opschuiven. Van der Most heeft meer geld nodig en de bank wil hem niets meer lenen.

Investering 50 miljoen euro in rook op

Ondertussen hijgt de gemeente in hem in de nek: als hij in 2026 niet opent wordt de verlenging van het erfpachtcontract stopgezet. Zonder die verlenging moet Van der Most de grond waarop Rivoli is gepland teruggeven aan de gemeente. En gaat zijn investering in het park à 50 miljoen euro volledig in rook op. De nachtmerrie van Van der Most wordt werkelijkheid. Eerder dit jaar is hij niet in staat om miljoenenleningen terug te betalen en wordt zijn laatste meesterwerk geveild.

Rivoli wordt in april voor 6,5 miljoen euro verkocht aan vastgoedondernemer Wim Beelen. Een fractie van wat het de pretparkondernemer heeft gekost: hij heeft hierna nog zo’n 4 miljoen euro aan openstaande schulden.

De belangrijkste schuldeisers, waaronder investeringsfondsen en financiële instellingen, zagen geen andere uitweg dan het faillissement aan te vragen. Zo eindigt wat begon als een droom in een financiële nachtmerrie en komt met het einde van Rivoli ook een einde aan de carrière van Van der Most.

Beslag op privébezittingen

Het faillissement heeft grote persoonlijke gevolgen voor de ondernemer. Naast beslag op het terrein van Speelstad Oranje en andere bedrijfslocaties in Overijssel en Drenthe, is ook beslag gelegd op zijn landgoed bij Gorssel en zijn privéwoning. „Overal is nu beslag op gelegd. Dit is een drama. Een regelrechte ramp”, reageert Van der Most.

Bovenop de financiële ellende wordt Van der Most ook beschuldigd van diefstal door Wim van Beelen, de nieuwe eigenaar van Rivoli. Op camerabeelden is te zien dat hij na de executieveiling spullen uit het park meeneemt. Van der Mosts verklaring: ,,Als je verhuist, neem je toch ook je tafels en stoelen mee?” Hij heeft beloofd de spullen terug te brengen.

Ondernemer ‘sterft’ in het harnas

De ondernemer stond in de Quote 500 en werd geroemd om zijn lef en creativiteit. Van der Most bouwde tientallen bedrijven op vanuit niets. Zijn faillissement markeert een pijnlijk slotstuk van een lange ondernemersloopbaan. Over zijn slotwerk, zijn gedroomde Rivoli, werd een documentaire gemaakt: Pretpark Hennie (donderdag 14 mei te zien op TV Rijnmond). Hierin zegt Van der Most nog dat er ‘hele donkere wolken boven het park hangen’, maar dat hij sowieso ‘sterft in zijn harnas’.