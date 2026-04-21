Pretparkdroom Hennie van der Most eindigt op veiling: project van 50 miljoen gaat weg voor 6,5 miljoen

Het onvoltooide attractiepark Rivoli Rotterdam is dinsdag voor 6,5 miljoen euro geveild. Ondernemer Hennie van der Most (76) werkte veertien jaar aan het park en stak er ruim 50 miljoen euro in. Het hoogste bod kwam van Wim Beelen, eigenaar van de Ark van Noach, die er alsnog een pretpark van wil maken.

Het halfafgebouwde pretpark aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid vond dinsdag digitaal een nieuwe eigenaar. In een halfuur tijd kwamen vijftien biedingen binnen. Het winnende bod van 6,5 miljoen euro kwam van Wim Beelen, eigenaar van de Ark van Noach, meldt het AD.



„Ik vind het een mooi bedrag om de Ark van Noach een mooie plek te geven’’, zegt Beelen tegen de krant. „En om er alsnog een pretpark te openen. Helaas zonder Van der Most.’’ Beelen onderhandelde eerder al met Van der Most, maar toen kwamen ze er niet uit.



Het pretpark ging onder de hamer op last van schuldeiser Pearl Capital, aldus het AD. Die Amsterdamse vastgoedfinancier leende Van der Most 7,5 miljoen euro. Hij bleek niet in staat aan de voorwaarden voor rente en terugbetaling te voldoen, waarna Pearl besloot de boel te laten veilen. Het terrein en de opstallen golden als onderpand.



Gemeente wil betaalbare woningen

De raad nam vorige week een motie aan waarin staat dat Rotterdam geen pretpark meer wil op deze locatie, maar een wijk met zoveel mogelijk betaalbare woningen. Raadsleden reageren verdeeld op de mogelijke komst van de Ark van Noach. „Gaan we nu van het ene naar het andere hobbyproject?’’, zegt Tim de Haan (D66) tegen het AD.

Gerben van Dijk (ChristenUnie)

Gerben van Dijk (ChristenUnie) is wel enthousiast. „Dit is een iconisch schip en een uniek verhaal, en ik denk dat Rotterdam hier z’n voordeel mee kan doen.’’



Het gaat overigens niet om het eigendom van het terrein, maar om het erfpachtrecht. De grond is van de gemeente. Van der Most had een erfpachtrecht tot 2030. Dat, plus de niet afgebouwde attracties en horecaruimtes, ging dinsdag onder de hamer.

Van Quote 500 naar executieveiling

Van der Most kocht het terrein, een voormalige vuilverbrandingsinstallatie, in 2012 voor 750.000 euro. Hij dacht het park te bouwen voor 10 tot 15 miljoen euro. De kosten liepen uiteindelijk op tot ruim 50 miljoen euro.



De Gorsselse zakenman haalde in 2017 nog de Quote 500 met een vermogen van 75 miljoen euro. Inmiddels verkocht hij zijn bedrijven, landgoed, boot en stoommachines om het Rotterdamse project te redden.



Op het terrein staan een piratenschip, botsautobaan, spookhuis, achtbaan en kartbaan. Ook zijn er twee restaurants gebouwd. Van der Most zei in 2022 dat het park voor 80 procent af was, maar dat het „veel meer werk’’ met zich meebracht dan gedacht.



