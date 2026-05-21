Calvinistische zuinigheid om geen schulden te maken kost het mkb groeikansen: ‘Ondernemers zijn beperkt ambitieus’

Het midden- en kleinbedrijf trekt te weinig vreemd vermogen aan, waardoor groei en innovatie stagneren. Dit risicomijdende, weinig ambitieuze gedrag van ondernemers zorgt ervoor dat hun bedrijven zich (te) traag of niet ontwikkelen, stellen financieringsexperts. „Bedrijven die tijdig investeren met extern kapitaal schalen vaak sneller op.”

Het midden- en kleinbedrijf is niet ambitieus als het gaat om aantrekken vreemd vermogen. Deze houding vertraagt groei en innovatie.

Geld aantrekken om te groeien en te innoveren blijkt voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf een moeilijke stap. Maar als de eigenaar van bijvoorbeeld een klein installatiebedrijf of een winkel geld heeft opgehaald, is hij of zij daar vaak wel enthousiast over. Ondernemers die geld hebben aangetrokken via een bank of alternatieve financiering geven zelfs aan spijt te hebben dat ze het niet eerder hebben gedaan, omdat de doelen dan eerder verwezenlijkt hadden kunnen worden.

Arnoud van Zelderen herhaalt de vraag hoe hij dat verklaart. De ceo van New10, de fintechdochter van ABN Amro die is gericht op het mkb dat financiering zoekt tot 1 miljoen euro, liet dit onderzoeken door Motivaction. „Een kwart zegt achteraf: als ik eerder was gefinancierd, was ik nu verder geweest. Als je als mkb-ondernemer die drempel over bent en het pakt het goed uit, dan is dat de reactie: ik had het sneller moeten doen. De Nederlandse mentaliteit is echter dat ondernemers terughoudender zijn met financiering aangaan bij externe partijen. Iedereen heeft bepaalde aannames (bias), ook ondernemers. Wat als het fout gaat? Krijg ik wel financiering? Er zit daardoor veel aarzeling en onzekerheid in het financieringstraject, dat laten ondernemers meewegen.”

Ronald Kleverlaan bekeek ook het onderzoek. Als voorzitter van Stichting MKB Financiering is hij specialist als het gaat om bedrijfsfinancieringen via onder meer alternatieve aanbieders. Hij is iets stelliger dan Van Zelderen. Bij hem spreekt beperkte ambitie van het mkb, met name het kleinbedrijf, uit het onderzoek van Motivaction. ,,Nederlandse ondernemers zijn conservatief. Als je het helemaal afpelt, kom je in die calvinistische geest terecht om geen schulden te maken. Ondernemers gebruiken financiering om cashflowprobleempjes op te lossen, en niet echt om te investeren in groei en innovatie. Ze proberen het eigenlijk zolang mogelijk uit te stellen, vanuit eigen middelen eerst blijven financieren. Voor mij spreekt daar beperkte ambitie uit. Internationale studies laten zien dat bedrijven die tijdig investeren met extern kapitaal vaker sneller opschalen.”

Onterecht dat mkb geen vreemd vermogen gebruikt

Uit het onderzoek van Motivaction komt naar voren dat 45 procent van het mkb liever eigen geld gebruikt dan vreemd vermogen. Onterecht, zegt Kleverlaan. „Het beeld is nog steeds dat de doorlooptijd van financieringsaanvragen lang is. Maar door de komst van alternatieve financiers, vaak fintechs, gaat het beoordelen juist sneller. Dat moet ook wel. We zitten in een economie die veel verandert. Een aanvrager heeft geen tijd om 3 tot 6 maanden te wachten, die wil nu financiering kunnen inkopen.”

Van Zelderen: ,,Het aanvraagproces gaat snel. Binnen 5 minuten heb je duidelijkheid bij New10.”

‘Wees ambitieuzer en minder schuchter met aantrekken geld’

Hoe gaan de New10-directeur en de kenner van de mkb-financiering dit doorbreken? Ambitieuzer en minder schuchter worden als het gaat om het aantrekken van vreemd vermogen is de boodschap van beiden. ,,Praat als ondernemers met elkaar over dit onderwerp. Best practices doen het in lokale ondernemersnetwerken goed,” is de voorzet die Kleverlaan geeft. ,,Ondernemers die succesvol zijn, hebben op een bepaald moment externe financiering aangetrokken, daarmee groei je. Zorg dat dat verhaal tussen de oren komt bij ondernemers uit het mkb.”

Van Zelderen benadrukt dat ondernemers zelf de regie houden. ,,Wij zetten ondernemers in control. Zij kiezen zelf hoe ze het financieringstraject doorlopen: volledig zelfstandig, snel en digitaal, of met extra ondersteuning via een financieel intermediair. Die flexibiliteit helpt om drempels weg te nemen en zorgt ervoor dat ondernemers het momentum niet missen. Want als je te lang wacht, hoor je achteraf vaak: had ik het maar eerder gedaan.”

