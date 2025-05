Met ruim 158.000 inwoners is Enschede de grootste stad van Oost-Nederland. Enschede dankt haar centrumpositie aan de vele mogelijkheden voor inwoners, ondernemers, studenten, cultuurliefhebbers, shoppers, stappers en sporters. Het bruisende hart en het groen in en om de stad geven Enschede haar unieke gezicht. De gemeente speelt mede dankzij UT, hogescholen en vernieuwende bedrijven een vooraanstaande rol op het gebied van innovatieve technologie.

Gemeente Enschede wil bedrijven en inwoners faciliteren in duurzaam handelen

Dat doen we door elkaar te inspireren met wat we al duurzaam doen. En door elkaar te helpen in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Wij organiseren duurzame ontmoetingen waarin we van duurzame ideeën duurzame deals maken. Oftewel een afspraak tussen gemeente en bijvoorbeeld bedrijven, inwoners en verenigingen, die kan helpen bij de uitvoering van een plan. Tijdens de duurzame ontmoetingen krijgen bedrijven, maatschappelijke instellingen, verenigingen en inwoners de gelegenheid elkaar te helpen in het sluiten van duurzame deals en elkaar te inspireren met voorbeelden van duurzaam gedrag. Doelstelling is 50 duurzame deals voor komend jaar.

Onderdeel van de gemeente Enschede is Ondernemersloket Enschede

De accountmanagers van het Ondernemersloket Enschede adviseren bij allerlei vraagstukken die ondernemers tegenkomen. Bijvoorbeeld bij verbouwplannen, ontheffingen of subsidiemogelijkheden. Ze kennen alle bedrijfslocaties en kavels in de stad en adviseren ondernemers graag bij verhuis- of uitbreidingsplannen. Ook kunnen zij ondernemers helpen met personeelsvragen. Via Werkplein Twente hebben zij toegang tot het grootste werkzoekendenbestand van Twente. Het Ondernemersloket brengt ondernemers in contact met collega-ondernemers en partners die kunnen ondersteunen in hun ondernemerschap