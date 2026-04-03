Geopolitiek en Defensie bieden containerbedrijf van Kristel kansen: ‘Het bedrijfsleven gaat een level omhoog’

Op een afgelegen industrieterrein bevindt zich sinds jaar en dag Groenenboom Container Projects & Coating. Een familiebedrijf gerund door de tweede generatie, voormalig Zakenvrouw van het Jaar Kristel Groenenboom. Elke dag weer staat ze volop voor grote en kleine uitdagingen in een wereld van geopolitieke spanningen, hoge energieprijzen en een krappe arbeidsmarkt. Toch ziet de ondernemer vooral kansen. „We leven in een spannende, bijzondere tijd die ons veel kansen biedt.’’

Lees verder onder de advertentie

Kristel Groenenboom (39) is sinds 2009 eigenaar en directeur van Groenenboom Container Projects & Coating . Ze werd in 2023 uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar, schreef drie boeken over ondernemerschap, zet zich in voor meer vrouwen in de techniek en is dit jaar een van de juryleden van de Nationale Ondernemersprijs die in april wordt uitgereikt.

Jurylid Nationale Ondernemersprijs

,,Er werd mij verteld dat het juryberaad nog nooit zo lang heeft geduurd. Niet omdat we het oneens met elkaar waren, maar het was gewoon ontzettend leuk om te doen, om de verschillende ondernemersverhalen te horen. En met Jacco Vonhof (vertrekkend voorzitter van MKB-Nederland en eveneens jurylid, red.) erbij’’, vertelt Kristel op het hoofdkantoor van haar onderneming in het Brabantse Oosterhout.

Voor familiebedrijven ben ik wel gevoelig. Je zet iemands levenswerk voort. Dat is prachtig Kristel Groenenboom

Ze benadrukt dat haar voorkeur niet per se naar een vrouwelijke ondernemer gaat. ,,Ik vind het belangrijk dat het geen eendagsvlieg is. Ik heb een zwak voor maakbedrijven. Techniek. Het maakt mij in dit geval niet veel uit of de onderneming door een man of vrouw wordt geleid. Maar voor familiebedrijven ben ik wel gevoelig. Je zet iemands levenswerk voort. Dat is prachtig.’’

Lees verder onder de advertentie

Defensie thema Girl’s Day 2026

Het man of vrouw zijn doet er bij de Nationale Ondernemersprijs niet veel toe. Dat is wel anders bij Girl’s Day , een jaarlijks evenement , georganiseerd door de Stichting VHTO Expertisecentrum Voor Haar Technische Ontwikkeling . Op deze dag maken meiden van 10 tot 15 jaar kennis met bèta, techniek en IT door bedrijfsbezoeken.

En een van die bedrijven is sinds een paar jaar Groenenboom. Dit jaar is het thema defensie. Een sector die het net als de techniek moet stellen met veel te weinig vrouwen binnen de gelederen. Dat merkte Kristel recent weer tijdens een VIP-avond van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV). „Ik was één van de weinige vrouwen. Dan wordt je met de neus op de feiten gedrukt: we hebben veel meer vrouwen in de techniek en bij Defensie nodig. Ik vind het daarom ontzettend fijn dat de staatssecretaris van Defensie, Derk Boswijk van het CDA, hier tijdens Girl’s Day aanwezig is.’’

Lees ook: 41 miljard euro voor Defensie: kans voor mkb? ‘Veel bedrijven weten niet hoe relevant ze zijn’

Lees verder onder de advertentie

Draai naar duurzaamheid en defensie

Dat Defensie een zeer belangrijke opdrachtgever voor het Brabantse containerbedrijf is, lijkt niet meer dan logisch in deze tijden van geopolitieke spanningen. Oekraïne, het Midden-Oosten, de grillen van de Amerikaanse president.

,,Je ziet dat we de laatste jaren veel meer de draai hebben gemaakt naar duurzaamheid en defensie. Dat is niet zo vreemd. In het recente verleden waren we veel meer actief in de bouw. Een sector die enorm veel last heeft van de stikstofproblematiek en de regelgeving daaromtrent. Daardoor zijn we wel wat klanten kwijtgeraakt. Aan de andere kant zijn we meer en meer actief voor duurzame energiebedrijven, denk aan batterijcontainers, aan recyclingbedrijven, maar ook renovatie voor rederijen. Wij knappen hun containers op zodat men geen nieuwe containers in China hoeft aan te kopen.’’

Technologie voor Defensie en bedrijfsleven

Elke ochtend wanneer Kristel het FD, De Tijd en De Morgen (de ondernemer woont nabij Antwerpen, vandaar ook de twee Vlaamse dagbladen) leest, wordt ze geconfronteerd met het dagelijkse wereldnieuws. ,,Dan lees je over dat er een gascomplex in Qatar is gebombardeerd. Het betekent dat de energieprijzen verder stijgen. Dat kan morgen weer totaal anders zijn. Het is uitdagend, maar ook interessant. Zeker met een klant als Defensie.’’

Lees verder onder de advertentie

Technologie wordt ontwikkeld voor Defensie, maar het wordt ook toegepast in bedrijven. Hetzelfde geldt voor duurzaamheid Kristel Groenenboom

„Er wordt meer geld in innovatie gestoken. Daardoor gaat het bedrijfsleven een level omhoog. Zie het als dual use. Technologie wordt ontwikkeld voor Defensie, maar het wordt ook toegepast in bedrijven. Hetzelfde geldt voor duurzaamheid. We zijn bezig met de bouw van een nieuwe spuiterij. Die werkt niet meer op gas, maar met behulp van warmtepompen. Dat kost veel, het is een grote investering. Maar ik ben met de huidige situatie in de wereld wel blij met al die zonnepanelen en warmtepompen. Sommige ondernemers dachten dat de kans op een grote energiecrisis klein was, nu zie je dat de realiteit anders is.’’

Kristel Groenenboom. Foto: Adrie Kievit

Met vader op bezoek bij legerbasis

Terug naar het roerige wereldtoneel en de invloed ervan op de bedrijfsvoering van Groenenboom Container Projects & Coating. Het is bijzonder dat de voormalig Zakenvrouw van het Jaar - nog geen 40 - dagelijks met het onderwerp wordt geconfronteerd, zeker met een klant als Defensie. ,,Mijn vader, die vorig jaar op 85-jarige leeftijd is overleden, heeft een oorlog meegemaakt. De soldaten marcheerden nog voorbij de boerderij van zijn vader, mijn opa. Mijn vader heeft er ons veel over verteld. Ook werkte ons bedrijf vroeger voor onder meer de VN. Ik mocht dan als kind mee naar een legerbasis, dan vond ik toen erg leuk. Het deed mij denken aan de film Top Gun. Ik mocht zelfs in een simulator zitten. Fantastisch!’’

Lees verder onder de advertentie

Belangrijk voor Kristel haar vader en nu ook voor haarzelf was en is dat je als klant van de Nederlandse Defensie altijd kan beslissen wat je wel en wat je niet wilt doen in opdracht van ons militaire apparaat. ,,In Amerika is dat niet het geval. Men kan je er als bedrijf dwingen dat je voor Defensie werkt en alles wat je voor ze bouwt is direct eigendom van de staat. Hier is dat gelukkig niet zo. Ik wil bijvoorbeeld niet voor een Israelisch bedrijf werken. Daar sta ik niet achter als mens. Dat ik die keuze kan maken, vind ik ontzettend fijn aan Nederland’’, aldus de ondernemer.

Lees ook: Vervijfvoudiging ondernemers in defensiemarkt: ‘Werken voor Defensie is niet vies meer, maar logische stap’

Containers met datacentra

Wat het containerbedrijf wel bouwt voor Defensie zijn onder meer containers met daarin datacentra en tankstations voor de luchtmacht. ,,In elke tank zit weer een andere mix van kerosine. Dat tanken gebeurt dan weer via onze containers. Ook knappen we gebruikte containers op en verzorgen we reparatie en het spuitwerk’’, aldus Kristel, die momenteel steeds meer bestellingen via Defensie ziet binnenkomen.

Lees verder onder de advertentie

Ik wil niet voor een Israelisch bedrijf werken. Daar sta ik niet achter als mens. Dat ik die keuze kan maken Kristel Groenenboom

,,Zo’n 30 procent van het werk dat we momenteel doen is in opdracht van Defensie. Dat gaat zeker meer worden. We zitten pas aan het begin, ik denk dat in de komende jaren best wel eens 40 procent van de omzet via deze opdrachtgever kan komen. Dat is mooi, want je maakt ons land en de wereld er veiliger mee en je bent meer met innovatie bezig.’’

Het betekent voor de ondernemer ook op pad gaan. Voor handelsmissies, bezoekjes aan leveranciers in het buitenland en een defensiebeurs in Polen, bijvoorbeeld. ,,In februari nog. In mei ga ik naar China. Niet voor Defensie, maar om er fabrieken te bekijken. Met een groep ondernemers bezoeken we er allerlei soorten bedrijven. Soms uit totaal andere sectoren als dat van ons. Ik vind dat enorm boeiend. Het is erg leerzaam. Hoe doen ze het in China en tegen welke problemen lopen ze daar aan? Welke maatregelen nemen ze daar om de energiecrisis het hoofd te bieden?’’

Kristel Groenenboom bij de spuiterij in aanbouw. Deze moet in oktober klaar voor gebruik zijn. Foto: Adrie Kievit

Lees verder onder de advertentie

Idealisme in ondernemerschap

Kristel Groenenboom zet zich in voor meer vrouwen in de techniek, is bezig met innovatie, duurzaamheid en met klanten als Defensie voor een veiligere wereld. Ziet ze zichzelf als een idealistische ondernemer? ,,Ik denk het wel. Mijn moeder zegt dat je tegenwoordig idealistisch moet zijn om ondernemer te worden. Omdat het een complexe wereld is. Denk aan al die ingewikkelde regels waar we ons aan moeten houden, hoe moeilijk het is om het juiste technisch personeel te vinden en wat we moeten betalen wanneer werknemers ziek worden. Tel daarbij de hoge belasting op energie op. Dat maakt het speelveld voor ondernemers steeds moeilijker. Daarom moet je ondernemen met hart en ziel. Als het alleen maar om geld verdienen gaat, dan kan dat ook op een eenvoudigere manier.’’

Los van de uitdagende en vervelende kanten van ondernemerschap, wat vindt het NOP-jurylid het leukste aan haar werk? Kristel: ,,Klantgesprekken en contractonderhandelingen. Dat vind ik het leukste. Ook het meest spannende. Bijvoorbeeld met Defensie sparren over de voorwaarden en daar samen op de beste manier uitkomen. Verder zie ik graag dat het team goed loopt. De hechte, gestroomlijnde samenwerking.’’

Klantgesprekken en contractonderhandelingen. Dat vind ik het leukste. Ook het meest spannende Kristel Groenenboom

Opbouwende kritiek van moeder

Niet alleen Kristel zelf, ook haar moeder - die regelmatig een bezoek brengt aan het familiebedrijf - kan de samenwerking aanschouwen. Is ze trots op haar dochter die het werk van haar vader succesvol voortzet? ,,Dat is ze zeker. Maar ze kan ook scherp zijn. Opbouwend kritisch. Dat vind ik goed en fijn. Dan vraagt ze of ik wel naar een bepaald iets heb gekeken en of ik nog gebeld heb met die en die vraag over het energiecontract. Ze bekijkt de dingen net weer van een andere kant, daar heb je als ondernemer binnen een familiebedrijf ontzettend veel aan.’’

Lees verder onder de advertentie

Het interview is officieel afgelopen, maar Kristel toont De Ondernemer nog graag de eerder genoemde spuiterij die in oktober helemaal gereed moet zijn. Duurzaam, efficiënt en van deze tijd. De bouw en regelgeving daaromtrent zijn zo soms best een uitdaging, maar de ondernemer ziet de toekomst van de spuiterij en het bedrijf in het algemeen optimistisch in. ,,We leven in een spannende, bijzondere tijd die ons veel kansen biedt. Innovatie staat bovenaan’’, aldus Kristel. We lopen terug via de bedrijfskantine. Daar prijkt een prachtige foto van een jongere Kristel met naast haar een trotse vader. Het hart van een hedendaags familiebedrijf met een mooie historie.

Lees ook: Zakenvrouw van het Jaar Kristel Groenenboom over vrouwelijke leiders: ‘Minder haantjesgedrag, minder risico’s’