Een viswinkel op z’n 17de, een verkoopwagen uit verveling en nu een team van acht mensen. De jonge ondernemer Albert Post (23) uit Elburg koos voor wielen in plaats van een vaste stek. En dat bleek de beste keuze van zijn ondernemersleven.

Zijn avontuur als ondernemer begon in 2020, toen hij op 17-jarige leeftijd een viswinkel in Elburg overnam. Albert Post deed dat jaar eindexamen van school, maar zat door corona grotendeels thuis, legt hij aan de Stentor uit.

„Ik kreeg toen een vakantiebaan bij een viswinkel in Elburg en vond het werk heel erg leuk en afwisselend. Je helpt klanten maar je houdt je ook bezig met verkoop en inkoop. Toen de eigenaar aangaf te willen stoppen, besloot ik de stap te wagen. Zo was ik al op 17-jarige leeftijd eigenaar van een viswinkel.”

Winters erg rustig in viswinkel Albert

Het werk als ondernemer beviel hem heel erg goed. In de zomer bezochten veel toeristen het mooie Gelderse plaatsje Elburg en kwamen ze ook naar zijn viswinkel voor lunch of een snack. Maar in de winter was het heel rustig.

Tegelijkertijd verdwenen er meerdere winkels in het centrum. De klanten trokken daarom naar andere plaatsen met meer winkels. Het gevolg was dat de omzet omlaag ging, maar dezelfde huur betaald moest worden.

„Als jonge ondernemer wilde ik eigenlijk het hele jaar druk zijn, maar met de winkel had ik vooral in het toeristenseizoen klanten. Omdat het zo rustig was, besloot ik uit verveling om twee dagen in de week te beginnen met een verkoopwagen.”

Oproep geplaatst op Facbook

Na een oproepje op Facebook liet de eigenaar van de standplaats in het nabij gelegen Elspeet hem weten dat deze vrij zou komen. De verkoopwagen bood hem veel vrijheid en hij hoefde niet ver te rijden vanaf zijn woonplaats.

Bovendien zag hij de omzet groeien. Daarom besloot Albert eind 2024 zijn winkel definitief te sluiten en alleen nog maar met de verkoopwagen op pad te gaan.

Geen spijt van overname

„Ik heb geen spijt van de winkelovername, want ik heb hier veel ervaring op kunnen doen en veel kunnen leren. De tijd in de winkel heb ik nooit echt heel erg gemist en de ervaring heeft me zeker gebracht tot waar ik nu sta. Ik zie het als een mooie beginstap van mijn ondernemerschap.”

Iedere vrijdag en zaterdag is Albert nu te vinden in Elspeet. Inmiddels heeft hij een team van in totaal acht mensen. Naast populaire producten zoals haring, kibbeling en lekkerbekjes biedt hij ook kant-en-klaarmaaltijden aan. Dat is volgens Albert een snelgroeiende trend. Klanten eten het liefst vis zonder graatjes en bakken geen vis meer thuis. De kant-en-klaarmaaltijden zijn vooral in trek bij vrijgezellen en klanten die geen zin hebben in koken.

Jaarmarkten en evenementen

Naast de plaatsen waar Albert wekelijks te vinden is, heeft hij ook een speciale verkoopwagen in de kleuren rood-wit-blauw voor jaarmarkten en evenementen in de wijde regio.

„Mijn ouders hebben een chaletje op een camping in Ommen. Komende zomer zal ik daar voor het eerst een paar weken met mijn gekleurde verkoopwagen op de camping staan. Ik verheug me er nu al op om alle campinggasten en toeristen daar een lekker visje te kunnen aanbieden.”

Nieuwe verkoopwagen

Na een jaar draaien met de huidige verkoopwagen heeft hij alweer een grotere wagen besteld. „Het is een luxeprobleem maar een hele mooie stap, ook voor de toekomt. Ik verwacht de nieuwe wagen in november in gebruik te nemen. Nu ga ik eerst mijn rijbewijs halen zodat ik met deze grotere wagen ook kan rijden.”

Dit artikel is geschreven door Marion Zuurveen bij de Stentor.