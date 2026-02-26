Wie buiten Engeland één van de beste fish-and-chipsrestaurants ter wereld wil bezoeken, moet in Deventer zijn. Het restaurant van Beryl en Jürgen mag zich sinds kort tot de wereldtop rekenen. Het geheim? „Als we iets eruit halen, dan valt het eigenlijk weg.”

Beryl en Jürgen zegden hun baan op en runnen nu één van de beste fish-and-chipsrestaurants ter wereld: ‘Kroon op ons werk’

Bij binnenkomst in het knusse restaurant weet je meteen waar het om draait: fish-and-chips. De geur van versgebakken vis, de muurschildering van zeedieren en de open keuken achterin geven dat meteen weg.



Volgens eigenaar Jürgen Kostverloren begon het als een plek waar mensen snel binnenliepen voor een hap. Toch groeide Beryl’s Fish&Chips&Veggies uit tot een internationaal succes, schrijft *De Stentor*.



Klanten vanuit heel Nederland

Niet alleen vaste klanten uit de stad, maar ook mensen uit héél Nederland komen langs voor de gerechten. Zo ook Iris uit Boskoop: „Ik kan echt nergens anders zo’n knapperige vis krijgen, dus hier kom ik graag.”



Dat de gerechten in de smaak vallen, is niet verrassend. Het restaurant is verkozen tot de top drie beste fish-and-chipsrestaurants ter wereld, in een categorie die zaken buiten Engeland erkent. De prijs wordt uitgereikt tijdens de National Fish & Chips Awards in Londen.



De uitreiking wordt georganiseerd door de National Federation of Fish Friers, een Britse organisatie die zich inzet voor de belangen van fish-and-chipsrestaurants. Een nominatie geldt dan ook als een enorme eer.

„Je moet het zien als de Michelin onder het gerecht”, vertelt restauranteigenaar Jürgen Kostverloren trots.

In een ander jasje

Samen met zijn vrouw Beryl opende Jürgen ruim zes jaar geleden het restaurant. Het idee ontstond tijdens een reis door Zuid-Afrika. „Toen werden we wakker geschud. We vroegen ons af of we wel gelukkig waren met wat we deden”, vertelt Beryl.



Het echtpaar droomde al langer van een eigen restaurant, maar besloot tijdens die reis er echt voor te gaan. Ze wilden een fish-and-chipsrestaurant openen. „Dat idee kwam eigenlijk doordat we het daar zo vaak hadden gegeten.”



„In Nederland heb ik het nooit echt lekker gevonden. De vis is vaak vettig en het beslag is anders, met veel kruiden. Tijdens onze reis merkte ik dat het ook anders kan”, vertelt Beryl.



Bij alleen het klassieke Engelse gerecht blijft het niet. „We kwamen tot de conclusie dat we meer moesten bieden”, geeft Jürgen aan. Daarom richt het restaurant zich ook op vegan gerechten.



Goed luisteren

De inspiratie voor de gerechten komt van over de hele wereld. „We gaan veel uit eten in het buitenland en nemen die ideeën mee terug. Elke reis levert wel iets op voor de kaart”, zegt Beryl.



„In Tel Aviv deden we bijvoorbeeld inspiratie op voor een nagerecht en in Kopenhagen kregen we het idee om met Fish & Salad te beginnen.”

Maar ook ideeën van gasten worden meegenomen. Beryl: „Ik heb wel mijn eigen smaak, maar je moet ook naar anderen luisteren.”

Wat is het geheim?

Bij de perfecte bereiding van de gerechten komt veel kijken. Zo is alles huisgemaakt en heeft Beryl’s een eigen beslag. „Dit wordt speciaal voor ons gemaakt. Het is een heel dun beslag zonder kruiden. Daardoor proef je de vis goed”, vertelt Jürgen.

Naast het beslag speelt ook de oliekwaliteit een grote rol in de smaak. „Door een olie van hoogwaardige kwaliteit te gebruiken, schroeit het beslag sneller dicht. Daardoor blijven de sappen in de vis zitten en maken wij een hele knapperige vis”, zegt Jürgen.



Maar wat is uiteindelijk het geheim achter het succes? „Het is alles bij elkaar, waarmee wij iets perfects neerzetten. Als we iets eruit halen, dan valt het geheim eigenlijk weg en is het niet meer hetzelfde”, zegt de eigenaresse.

‘Kroon op je werk’

Dat Beryl’s dit jaar tot de top drie beste fish-and-chipsrestaurants wereldwijd behoort, had het stel niet durven dromen. „Ik had het niet verwacht. Het is wel écht een kroon op je werk”, vertelt Jürgen.



Op 25 februari reist het echtpaar naar Londen voor de prijsuitreiking. „We hopen dat wij de prijs mee naar huis krijgen. Nummertje drie is ook al supergaaf natuurlijk, maar als je toch gaat, dan ga je natuurlijk voor nummertje één”, zegt Jürgen.