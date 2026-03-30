Lisandro (23) verkoopt 10.000 empanada’s per maand: ‘Ik wil ons concept terugzien op alle grote stations’

Lisandro Schoenmaker haalde het Argentijnse franchiseconcept Tío Bigotes naar Nederland. Een jaar geleden opende hij de eerste vestiging in Den Haag. De jonge ondernemer verkoopt inmiddels 10.000 empanada’s per maand en is vastberaden ook de rest van het land bekend te maken met deze Zuid-Amerikaanse snack.

In 2021 liep Lisandro in Barcelona tegen de franchiseketen Tío Bigotes aan. Het gaat om een empanada-fastfoodconcept met meer dan twintig vestigingen in de Spaanse stad en nog eens eenzelfde aantal in de rest van Europa. Lisandro, zelf half-Argentijns, was direct enthousiast over het concept. „Mijn moeder en oma maakten vroeger altijd empanada’s. Maar barretjes met vitrines vol empanada’s, dat had ik in Europa nog nooit eerder gezien.” Het duurde nog een paar jaar voordat hij het idee kreeg Tío Bigotes naar Nederland te halen. Hij zat midden in de toelating voor de politie toen hij de Argentijnse eigenaar in 2024 een mailtje stuurde. „Die politieopleiding, daar ben ik nooit aan begonnen.”



Lees ook: Noël (23) en Jesse (27) blijven groeien met Broodje Delft: 5000 broodjes per week en tien keer zoveel oppervlakte

Spaanse radiostilte

„Vrij snel na die mail had ik degene die over de Europese uitbreidingen ging aan de lijn”, vertelt Lisandro. Hij werd uitgenodigd in Spanje en bezocht verschillende vestigingen, het hoofdkantoor en de productielocatie net buiten Barcelona. „Ik ontmoette ook Raul, de oprichter en eigenaar, die net als ik Argentijns is. Dat schept een band. Iedereen leek enthousiast over een Nederlandse tak, maar op z’n Spaans hoorde ik daarna een tijdje niets.”

Toch ging hij alvast op zoek naar geschikte locaties en ging hij aan de slag met een businessplan. „Ik kreeg veel hulp uit mijn netwerk en berekende wat er tegen welke inkoop- en verkoopprijs mogelijk was aan huur, of ik wel uit zou komen, ook met transportkosten uit Spanje.”



Uiteindelijk zat er slechts tien maanden tussen het eerste mailcontact en de opening van Tío Bigotes aan de Spuistraat in Den Haag. „We zijn tot een trademarkovereenkomst gekomen. Ik zit dus niet vast aan een franchisecontract en heb de ruimte om het concept hier in Nederland helemaal verder uit te rollen. Alle nieuwe franchiseaanvragen lopen via mij.” In het businessplan zat een kleine misrekening wat betreft de verbouwing. „Ik had op 50.000 euro gerekend, ik had eigenlijk geen flauw idee van de prijzen. Het werd meer: drie keer zoveel.”

350 empanada’s per dag

De jonge ondernemer heeft inmiddels vier mensen in dienst. „Maar vanmorgen waren er twee mensen ziek, dus vandaag open ik zelf”, zegt hij. Tío Bigotes is zeven dagen per week open. Er worden meer dan 350 empanada’s per dag en zo’n 10.000 per maand verkocht. „Terwijl ik had gerekend op ongeveer 280 empanada’s per dag!” De meest verkochte empanada is die met bavette, chimichurri en provolonekaas.

De jonge ondernemer Lisandro heeft ondertussen vier mensen in dienst. Foto: eigen beeld

De twee belangrijkste kenmerken van de zaak zijn de diepvries en de oven. „Alles komt bevroren uit Spanje aan. ’s Ochtends bakken we de empanada’s af en bij bestelling gaan ze nog een keer in de speedoven.” De zaak heeft achttien zitplaatsen. „Eat-in is goed voor 40 procent van de omzet, de rest is take-away. Maar deze vestiging moet een soort flagshipstore zijn. De toekomstige winkels zullen minder zitruimte hebben en meer op afhaal focussen.”

Alle grote stations

Lisandro is de eerste met een empanadaconcept in Nederland. De snack, een soort Zuid-Amerikaanse samosa of dumpling van een centimeter of twaalf, met deeg dat het midden houdt tussen pizza-, pastei- en brooddeeg, is bij de meeste Nederlanders nog vrij onbekend. „Sommigen kennen de empanada omdat ze in Zuid-Amerika hebben gereisd, voor anderen is het nieuw. Er komen vooral mensen door mond-tot-mondreclame.” Het helpt ook dat er een dependance van de Universiteit van Leiden in de straat zit, studenten vormen een belangrijke doelgroep voor Tío Bigotes.

Vastberaden heel Nederland kennis te laten maken met de Argentijnse snack is Lisandro zeker: „Ik wil uiteindelijk in alle grote winkelstraten, shoppingmalls en op alle grote stations zitten.” De ondernemer heeft gesprekken lopen met de grootste Nederlandse vervoerder en start binnenkort hoogstwaarschijnlijk een pilot. Ook is hij in gesprek met twee grote shoppingcentra in de Randstad. „Ik reken op drie nieuwe vestigingen in 2026.”



Lisandro haakte een privé-investeerder aan die hij kent uit het Scheveningse horecacircuit. „Ik heb altijd in de horeca gewerkt, van afwas tot bediening en shiftmanager. Bij Miss Maui, een grote strandtent in Scheveningen, heb ik de meeste ervaring opgedaan. Een van de vaste gasten is nu mijn investeerder slash mentor.”

Empanada voor Máxima

Wie in Nederlandse context aan Argentinië denkt, kan natuurlijk niet om koningin Máxima heen. Ook Lisandro niet. „Op haar verjaardag stond ik heel braaf met twee tassen vol empanadas voor het hek van het paleis. De marechaussee heeft me vriendelijk doch dwingend weggestuurd. Daarna heb ik nog een brief gestuurd, of ze niet eens wil proeven, maar daar heb ik vooralsnog niets op terug gehoord.” De ondernemer zou het maar wat mooi vinden als onze koningin op de eerste verjaardag van Tío Bigotes in Den Haag een empanada komt eten.



Lees ook: Jonge ondernemer Zico (22) gaat de strijd aan met boekingsreuzen Booking en Airbnb: ‘Ik doe alles beter’