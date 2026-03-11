Noël (23) en Jesse (27) blijven groeien met Broodje Delft: 5000 broodjes per week en tien keer zoveel oppervlakte

Wat begon als een gewaagde overname door de jonge ondernemers Noël (23) en Jesse (27), groeide in drie jaar tijd uit tot een broodjesimperium in Delft. Inmiddels belegt het team van 25 werknemers maar liefst 5000 broodjes per week bij hun zaak Broodje Delft. Verder uitbreiden, ook naar andere steden, doen ze op z’n tijd. „Eerst moet de basis op orde zijn.”

Noël en Jesse kenden elkaar aanvankelijk niet. Noël had een eigen foodtruckbedrijf en Jesse stond op het punt om de broodjeszaak waar hij werkte over te nemen. Ze raakten met elkaar aan de praat en van het een kwam het ander. Inmiddels zijn ze alweer drie jaar zakenpartners en eigenaren van Broodje Delft. „We bleken complementair aan elkaar te zijn”, vertelt Noël. „Jesse focust op de dagelijkse gang van zaken en bewaakt de kwaliteit, ik richt me meer op marketing en de uitbreidingsplannen.”



Wat uitbreidingsplannen hebben de ondernemers. In november afgelopen jaar openden ze een tweede vestiging. „We groeiden uit onze 11 vierkante meter. Als we een grote bestelling hadden, paste het gewoon niet. We begonnen dan om één uur ’s nachts met 1000 broodjes.” Daarom is de nieuwe locatie, ook in Delft, tien keer zo groot: 110 vierkante meter.



Digitaal bestellen en minder keus

Beide locaties hebben alleen een afhaalloket, geen zitplaatsen. „De stad faciliteert onze ‘zitplaatsen’.” Bij het loket staan digitale bestelzuilen waarop klanten hun bestelling kunnen invoeren. „Dat werkt supergoed. Het personeel hoeft alleen de broodjes te beleggen.” Ongeveer 75 procent van hun omzet komt van het afhaalloket. Klanten zijn mensen die in de stad werken, studenten en scholieren. De rest is catering voor onder meer gemeente Delft, de TU Delft, KPN en architectenbureau Mercado. In totaal doen ze gemiddeld 5000 belegde broodjes per week.

We hebben echt gebouwd aan de uitstraling en proberen een concept neer te zetten. Sociale media is daarbij belangrijk, maar ook originele marketingacties Noël Geurts Broodje Delft

Een van de dingen die ze na de overname in december 2022 hebben omgegooid, was het aanbod. „Er stonden negentig broodjes op de kaart, dat is natuurlijk veel te veel. We hebben het teruggebracht naar 35.” De prijzen van de broodjes liggen tussen de 4,99 euro en de 7,25 euro. De top sellers zijn het warme broodje pittige kip en het broodje carpaccio. „Maar dat verschilt ook een beetje per week, per dag eigenlijk.”



Wat Noël en Jesse ook hebben aangepakt, is de marketing. „We hebben echt gebouwd aan de uitstraling en proberen een concept neer te zetten. Sociale media is daarbij belangrijk, maar ook originele marketingacties.” Zo verstopten ze een maand lang iedere vrijdag een Broodje Delft-strippenkaart ergens in de stad. „Op sociale media gaven we dan hints over de locatie. Dat ging superhard. Er was een TikTok-video die over de 600.000 views heenging.”

Dure misser: niemand wilde branded truien

Noël en Jesse zijn relatief jonge ondernemers. Ze krijgen veel tips van onder meer succesvolle horecaondernemers. „Delftse medeondernemers hebben ons bijvoorbeeld fijn advies gegeven. Maar ik haal ook veel info uit podcasts als Dutch Dragons”, zegt Noël.



In het verlengde van het bouwen aan een concept werd er ook een grote bestelling sweaters gedaan. „Met het logo erop. We dachten dat iedereen dat zou willen hebben. Maar helemaal niemand wilde het hebben. Dat was een duur grapje.” De sweaters hebben ze aan het team gegeven. Dat bestaat ondertussen uit 25 werknemers, van wie er twee fulltimers zijn. „Dat zijn de managers van beide locaties. Wij werken zoveel mogelijk op de achtergrond”, zegt Noël. Alhoewel hij gisterenochtend nog om vier uur ’s ochtends in de zaak stond om 600 broodjes te maken. „Maar dat is de uitzondering.”

Verder uitbreiden op z’n tijd

Dat een goed team onmisbaar is, ervaren ze iedere dag, maar zeker ook een jaar geleden. In één week tijd brak Jesse zijn been en scheurde Noël zijn meniscus. „Dat betekende een half jaar krukken en een rolstoel en vier operaties. Terwijl het net onwijs hard ging met bestellingen en we echt wilden doorpakken. Ons team heeft ontzettend veel opgevangen. Zonder hen was dat niet gelukt”, aldus Noël. Hij licht toe dat veel werknemers via via komen en ook vrienden van hen zijn.



De mannen zijn bootstrapped begonnen en financieel onafhankelijk. Ze hebben zichzelf geen keiharde omzetdoelen gesteld. „Daar gaat het ook niet om, we willen gewoon doen waar we goed in zijn en onze basis op orde hebben.” En dus verder uitbreiden. „In andere steden zou ons concept ook goed kunnen werken, maar we zijn er nog niet over uit welke hoor, verder uitbreiden komt wel.”



