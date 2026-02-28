Zico zegt het zonder aarzeling: hij wil de strijd aangaan met boekingsreuzen als Booking.com en Airbnb. Geen investeerders, geen miljoenenbudget, maar wel een overtuiging bij de 22-jarige: het toerisme op Sardinië, het eiland van zijn opa, moet eerlijker. „Ik heb al tegen mijn moeder gezegd: misschien kom ik wel niet meer terug.”

Zijn opa was Sardijn en een deel van zijn familie woont er nog steeds. Twee jaar geleden besloot Zico Snel de taal te leren. Eenmaal op het eiland oefende hij zo veel mogelijk. Hij sprak veel met verhuurders van accommodaties waar hij verbleef en hoorde hun zorgen en verhalen. „De grote verhuurdersplatforms vragen 15 tot 20 procent van elke boeking, dat is echt heel veel geld”, zegt hij tegen Brabants Dagblad.



Bovendien schoot hij zelf een keer mis: het appartementje waar hij terechtkwam, voldeed totaal niet aan de verwachtingen. „Ik lag daar op bed en ineens zat het in mijn hoofd: dit kan anders.” Zico wil twee problemen tegelijkertijd oplossen. „Het probleem van de verhuurder die al het werk doet en veel te weinig overhoudt. En het probleem van de huurder die nooit zeker weet of het goed is waar hij terechtkomt. Het beeld dat je voorgeschoteld krijgt en de recensies zijn gewoon niet altijd te vertrouwen.”



Geen twijfel

Al tijdens zijn vakantie ging hij aan de slag. Zico had boeken over ondernemen meegenomen en had de opleiding marketing en evenementen aan De Rooi Pannen afgerond. „Ik wilde sowieso iets voor mezelf beginnen, maar ik wist nog niet wat.”

Als je niet van het eiland komt, sta je sowieso al met 5-0 achter Zico Snel

Die twijfel is nu helemaal weg. Zijn bedrijf TrustYourAccommodation bestaat nu een jaar en ook al verdient hij er nog nauwelijks iets mee, Zico weet het zeker. „Dit is mijn ding.” Makkelijk is het niet, zegt de jonge ondernemer. De eerste Sardijnen over de streep trekken bleek lastig. „Als je niet van het eiland komt, sta je sowieso al met 5-0 achter.” Dat hij de taal leerde en zijn familieroots op Sardinië liggen, hielpen wel mee.



Vorig jaar ging Zico voor zeven maanden naar Sardinië. „Ik werkte zes dagen per week op een camping en de zevende dag ging ik aan de slag voor mijn bedrijf.” Op het moment dat hij in contact kwam met Nederlanders die accommodaties verhuren op het eiland, ging het balletje langzaam rollen. Zij brachten hem weer in contact met andere verhuurders.



„Maar pas toen ANSA, het grootste persbureau van Italië, contact met me opnam, kwam er meer vaart in. Sindsdien krijg ik aanvragen uit heel Italië.” Dat is voor Zico nu nog te vroeg. „Ik concentreer me eerst op Sardinië, want ik moet alles alleen doen, maar het geeft wel aan dat er behoefte is aan andere platformen.”

Wat doet Zico anders?

Zico bezoekt elke accommodatie zelf. „Ik let op onderhoud, hygiëne, sfeer en of de accommodatie is zoals beloofd.” En dat pakt de jonge ondernemer grondig aan. „Ik heb een lijst met 59 meetpunten. De hygiëne bijvoorbeeld controleer ik met testswabs, zodat ik bacteriën kan meten.”



Inmiddels heeft Zico 26 accommodaties die hij via zijn site aanbiedt. Een stuk of vijf heeft hij afgewezen omdat ze niet aan zijn keurmerk voldoen. Verhuurders betalen een klein bedrag per maand, vertelt hij. „Gewoon één vast bedrag, in plaats van al die commissies. Nee, daar kan ik nog niet van leven, maar dat is niet erg. Dat komt wel, al is het pas over vijf jaar.”

Ik heb al tegen mijn moeder gezegd: misschien kom ik wel niet meer terug Zico Snel

Hij weet zeker dat hij gaat slagen. „Want ik doe gewoon alles beter.” In april vertrekt de inwoner van Loon op Zand weer naar Sardinië. Tot die tijd werkt hij nog even bij de supermarkt in het dorp. „Op Sardinië ga ik weer aan de slag om het aantal accommodaties uit te breiden.”



Ook dan zoekt hij weer een baan op het eiland. „Anders houd ik het niet vol.” Maar hij heeft er zin en vertrouwen in. „Ik heb al tegen mijn moeder gezegd: misschien kom ik wel niet meer terug.”