Lidl-lingerie, mayomuurverf, gehaktlolly en ei-phonehoes: deze bedrijven trekken op 1 april hun grapjas aan

Van Coolblue tot Albert Heijn en Kesbeke: een beetje onderneming trekt op 1 april zijn grapjas aan. Vreemde smaken, onwaarschijnlijke producten en maffe acties: alles komt voorbij. Sommige voor de grap bedoelde producten zijn zelfs zo’n hit, dat ze uitmonden in serieuze business . Lees hier een opsomming van de meest opvallende 1 aprilacties van 2026.

Mop wordt geen flop

Albert Heijn presenteert dit jaar het ei-phonehoesje. Het blauwe telefoonhoesje is bedoeld om je telefoon tijdens het paasontbijt om te draaien en te gebruiken als eierdop. Zo moet er aan de ontbijttafel even ruimte ontstaan voor een goed gesprek, zonder tussenkomst van WhatsApp, Snapchat, TikTok en Instagram. De gadget werd zo enthousiast ontvangen dat er exemplaren bijgemaakt worden.

Figo AI-dierenhalsband

Huisdierenverzekeraar Figo kwam op de proppen met een AI-halsband voor je huisdier. Het apparaat vertaalt het geblaf van je hond of gemiauw van je kat in mensentaal: ik wil eten, aandacht of voel me niet lekker. Baasjes reageren zó enthousiast dat Figo nu onderzoek doet naar het daadwerkelijk op de markt brengen van een dergelijke halsband.

Champagne en pannenkoekenbeslag uit de kraan

Quooker serveert champagne zo uit de keukenkraan met hun nieuwe ‘Quooker Cuvée’. Influencer Tobias Camman kreeg de primeur en mocht het eerste glaasje uitproberen. Pannenkoekenliefhebber? Dan biedt Boudewijn Keukenambacht uitkomst. Vanaf vandaag kun je een PannenKoeker laten installeren: een subtiel geïntegreerde tap, naast de kokendwaterkraan, waarmee je met één druk op de knop perfect gedoseerd, gekoeld pannenkoekenbeslag direct in de pan schenkt.

Proteïnepaprika’s en Kesbeke eiwitpoeder

Kwekerij Moors komt met een XXL-paprika op de proppen, zogezegd in samenwerking met René van de Zwel van XXL Nutrition. De topondernemer laat op LinkedIn weten trots op de reuzepaprika te zijn: ‘Mooi dat het uiteindelijk is gelukt’. Hij is er maar druk mee. Ook met Kesbeke is hij een samenwerking gestart. Eiwitpoeder met augurkensmaak - je moet er maar trek in hebben.

Lidl lingerie, Jumbo worstenbolletjes en gehaktlolly

Supermarkten Lidl en Jumbo deden ook hun best. Lidl kondigt op Instagram ‘L’ by Lidl’ aan, een sexy en betaalbare lingerielijn. De Brabantse supermarkt gaat voor een product in een hele andere categorie. Hier kun je vanaf vandaag terecht voor de ‘meest Brabantse creatie ooit’: Bossche worstenbolletjes. IKEA komt met een gehaktlolly op de proppen. Hun Zweedse balletjes op een stokje.

Curryverf en customized rookworst

Een pas echt geoliede 1 april-grap was een samenwerking tussen doe-het-zelfzaak KARWEI, sauzenmerk Oliehoorn en vette bek-expert/junkfoodinfluencer Snackspert (Eke Bos). De opzet: iedereen heeft wel eens een muur gesausd, maar nog nooit in een kleur waarbij je je vingers aflikt.

Daarom kondigden de bouwmarkt en de sausfabrikant een speciale verflijn aan in de kleuren van currysaus, barbecuesaus, hamburgersaus, ketchup en fritessaus. De aankondiging, mede ondersteund door Snackspert, deed het de afgelopen week goed op de socials.

Bosman deelde op social media hoe hij in de bouwmarkt een sausfles scande om zijn favoriete sauskleuren op de muur te krijgen. De realistische visuals, productdetails en een bijbehorende landingspagina zorgden voor nieuwsgierigheid en interactie onder consumenten.

Nog meer vettigheid: HEMA pakte uit met een customized rookworst uit - ‘Zeg het met een rookworst’.

Ook KARWEI en Oliehoorn waagden zich aan 1 april. Eigen foto

Condooms, scheerskum en Tony’s bodycrub

The LEKKER Company bracht recent LEKKER-condooms op de markt. Latex-vrij en vegan, ‘smooth as butter’. Duurzaam vrijen, of toch 1 april grap? Bierbrouwerij Texels presenteert haar klanten Texels scheerschuim (skuum). „Een rijk schuimend scheerschuim, stoer van karakter en vol natuurlijke ingrediënten”, schrijven ze op Instagram. Ook Tony’s Chocolonely laat van zich horen in de verzorgingshoek. Het merk introduceert vandaag een karamelzeezoutscrub. Uiteraard met eerlijk ingekochte cacao, karamel voor een natuurlijke glow en zeezout om dode huidcellen weg te poetsen.

Pizza pranks

Old Amsterdam presenteert samen met New York Pizza een Croissant Pizza, belegd met Old Amsterdam en truffel. Overtuigende combinatie, of een tikkeltje vreemd en toch een grap? Concullega Domino’s komt met een wereldprimeur van ‘All you can eat delivery’: voor slechts 24,99 euro bestel je twee uur lang zoveel medium sized pizza’s als je wilt.

Parfum van je postbezorger

Stiekem een oogje op je postbezorger? Met Eau de bezorger van Coolblue kun je ook nadat hij vertrokken is nog van ‘m genieten. Met deze 1 aprilgrap zet Coolblue de bezorger op een speelse manier in het zonnetje.

Coolblue 'Eau de bezorger'

Grap met serieuze boodschap: SelectionDogs

Selection Lab, een HR-techbedrijf dat zich vooral richt op assessments voor werkgevers als PwC, KPN en Carrefour, lanceert vandaag SelectionDogs. ‘Een assessment waarmee je ontdekt welke hond écht bij jouw gezin past. Niet op gevoel, maar op data’, aldus het persbericht.

‘En ja, het is 1 april. Maar de boodschap is 100 procent serieus’, zo benadrukt Selection Lab. „Onze partner Verhuisdieren.nl doet dagelijks iets bijzonders. Zij zorgen dat honden nooit in het asiel belanden, maar rechtstreeks van huis naar een nieuw thuis gaan. Van huis naar thuis, dat is hun motto, en dat is wat goede matching mogelijk maakt.’’

Met de lancering van SelectionDogs wil het bedrijf ook iets terugdoen, alle opbrengsten van de actie gaan naar Verhuisdieren.nl. Selection Lab verdubbelt dat bedrag. ‘Omdat betere matching, of het nou gaat om mensen of honden, echt het verschil maakt’.

Geen 1 april-grap: Bananenbarbananen in bananenbrood

Een ander ‘het kan niet anders, dit is een 1 april-grap (dus toch niet)’-voorbeeld is de samenwerking tussen de Bananenbar op de Wallen en duurzame foodstartup Bakers & Bananas. Oprichter en eigenaar Laura Hoogland is bloedserieus. Met haar bedrijf – onderdeel van haar Banana Factory – redt ze al jaren afgekeurde bananen uit de keten. Nu dus ook uit een van de bekendste plekken van de Amsterdamse seksindustrie.

De timing rond 1 april gaf precies het juiste zetje aan deze gewaagde combinatie. „Het is best wel een spicy samenwerking”, gaf Laura dinsdag in De Ondernemer Live toe. „We houden ervan om een beetje tegen schenen aan te schoppen. Maar het moet geen afbreuk doen aan je merk.”

In de Bananenbar gaan er wekelijks tientallen tot honderden bananen doorheen. Op jaarbasis loopt dat flink op. „Dus voor ons de moeite waard om te kijken: moeten wij die bananen niet ook redden? Zeker als ze ongeopend blijven en gewoon de bak in gaan.” Lees het hele sexy en minstens zo duurzame ondernemersverhaal van Bakers & Bananas hier .

